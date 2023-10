Wanda Nara publicó un adelanto del tema con el que comenzará su carrera musical

Wanda Nara publicó un adelanto de la canción con la que comenzará su carrera musical

Wanda Nara inicia su camino como cantante y, esta tarde, en su cuenta de Instagram publicó un pequeño adelanto de lo que vendrá: su primera canción se llama “Bad Bitch”, que traducido de la manera menos insolente posible, significa “perra mala”.

“¡Estoy ansiosa de que escuchen esta canción!”, escribió la mediática en el pie del posteo en el que se pueden escuchar apenas unos diez segundos del tema -además de que puede verse algo de lo que será el videoclip-, que incluye un beat pegadizo, algo oscuro e ideal para la pista de baile.

En las imágenes, en cuestión se la ve a la hermana de Zaira Nara con un look total black, gafas negras, rodeada de bailarinas y presenciando un desfile. “A los que más comenten y dejen emojis negros van a viajar conmigo a mi próximo video clip”, arengó Wanda a sus seguidores, quienes no tardaron en celebrar esta nueva faceta.

Por el momento, es incierta la fecha del estreno de la canción, la cual fue producida por Negro Dub, quien trabaja frecuentemente con L-Gante, entre muchos artistas, y será editado por ZoonaMusic, sello que está a cargo de Maxi El Brother, manager del ícono de la cumbia 420. Es decir que, de alguna manera, Wanda sigue ligada a Elián Valenzuela.

Wanda Nara en el videoclip de "Bad Bitch", su primera canción

A comienzos de julio, justo después de haber terminado las grabaciones de Masterchef Argentina (Telefe) y de haber recibido un Premio Martín Fierro como revelación por su participación como jurado de ¿Quién es la máscara? (Telefe), Wanda Nara decidió hacerse unos chequeos de rutina previos al viaje que pensaba hacer a Europa junto a su marido, Mauro Icardi, y sus cinco hijos.

Sin embargo, los valores no salieron como los médicos esperaban. Y, por tal motivo, le sugirieron que postergara sus vacaciones para someterse a una serie de estudios. Recién el último sábado, a fines de octubre, la mediática confirmo el diagnóstico en su cuenta de Instagram: leucemia. “Al principio le decía ‘esa cosa que tengo yo’. Después pude decirle enfermedad”, confirmó tras la pregunta de un seguidor.

“Ahora lo llamo por su nombre, perdón a quien sintió que debía anticipar mis propios tiempos”, ironizó Wanda en sus Instagram Stories cuando reveló que padece leucemia, haciendo referencia solapada a la filtración mediática que sufrió cuando apenas se había hecho unos estudios. La confirmación de Nara acerca de su estado de salud hizo ruido no solo en los medios argentinos, sino también en parte de la prensa internacional. Especialmente en Turquía, donde su marido se desempeña como jugador en el Galatasaray, y también en Italia, donde participa del Ballando con le Stelle que se emite por la RAI.

Wanda Nara confirmó que padece leucemia (Instagram)

Este lunes en Intrusos (América), su amigo y estilista Kennys Palacios contó la trastienda de cómo fue que el entorno de Wanda se enteró de esta situación. “Yo lo supe ese mismo miércoles a la tarde noche, que estaba internada, dos días después de los Martín Fierro. Yo iba a venir a este programa pero levanté la nota. No se sabía mucho, pero mi miedo era que me pregunten”, comenzó diciendo.

“Fue ella realmente quien me habló y me dijo lo que estaba pasando. Y la verdad que no lo podía creer. Igual, en ese momento me dijo que faltaban estudios y resultados, ella no tenía una confirmación de nada en ese momento”, prosiguió con su relato, contrastándolo con lo que sucedía en los medios en paralelo, donde ya se mencionaba cuál era la enfermedad que padecía Nara.

“Ella no tuvo indicios de nada, era un análisis de rutina porque ella se iba a los dos días a Europa. Los estudios salieron mal y ahí se internó. Esperaba otros resultados, realmente. Y el mismo día, de la clínica filtraron todo. Fue muy impactante. Veníamos de terminar Masterchef, la fiesta del Martín Fierro... se iba en dos días. Después, en un grupo que tenemos con Zaira y otras amigas, veía que Wanda no me contestó en todo el día. A la noche me escribió y me dijo: ‘¿Estás?’. Y ahí me mandó una foto con el diagnóstico”, recordó Kennys.

“Es mentira que se sentía mal en los Martín Fierro, tal como se dijo en los medios. Puede ser que se haya sentido cansada de estar cuatro meses sin parar de grabar todos los días. Pero ella disfrutó, la pasó bien. Se hizo análisis de rutina antes de viajar, porque se iba al día siguiente, literal”, remarcó.