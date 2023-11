Cómo sigue su tratamiento y qué le dijo su médico: la palabra de Wanda Nara tras confirmar que tiene leucemia

La palabra de Wanda Nara tras confirmar que tiene leucemia (Video: "LAM", América)

El fin de semana pasado, y luego de varios meses buscando resguardar su intimidad y esperando a estar preparada para hablar públicamente al respecto, Wanda Nara decidió contar su diagnóstico: la conductora indicó que tiene leucemia y que está realizando un tratamiento desde julio pasado, cuando los médicos la alertaron tras una serie de estudios de rutina. Desde ese momento, ella misma se había referido como una enfermedad a la que había decidido no revelar. “Ahora lo llamo por su nombre, perdón a quien sintió que debía anticipar mis propios tiempos”, dijo cuando habló por primera vez.

Así las cosas, Ángel de Brito reveló en su programa que se comunicó con la esposa de Mauro Icardi luego de que ella se expresara públicamente y le contó que continúa su tratamiento y que los últimos controles médicos que se hizo dieron bien.

Por un lado, el conductor de LAM indicó que cuando le propusieron conducir la entrega de los Martín Fierro Internacional que se entregarán en Miami era para hacer una dupla junto a Wanda Nara. Y agregó que la animadora “se terminó bajando por su enfermedad y por el Bailando italiano”, ya que había firmado contrato con anticipación. “Le pagan fortuna…”, indicó y pese a que sus panelistas le preguntaron el monto estimado, no quiso revelar el cachet por su participación en el big show Ballando con le stelle.

Wanda Nara se lució con un samba en Ballando con le stelle y obtuvo puntaje perfecto (RAI TV)

Por otro lado, el también jurado del Bailando 2023 -conducido por Marcelo Tinelli en la pantalla de América- anticipó que Wanda Nara estará al frente de dos programas el año que viene por Telefe: uno de ellos es Masterchef, ciclo que realizó en su última edición, aunque no determinó si se tratará de un especial famosos o con aspirantes; no adelantó nada sobre el otro. “La noté recontra animada, me iba contando nueve mil cosas por minuto, casi que no me dejaba hablar”, dijo De Brito sobre la conversación que mantuvo en las últimas horas con la empresaria que recientemente se lanzó como cantante.

El periodista reprodujo uno de los mensajes que le envió ella sobre su última visita al país, cuando se reunió con su médico, el doctor Miguel Pavlovsky, de Fundaleu, centro de internación e investigación de enfermedades de la sangre. “Cuando fui a la Argentina, me hice todos los chequeos de nuevo y me dieron bien porque los valores están estabilizados. Lo único que me pidió el médico es que no deje de tomar la medicación. Yo soy rigurosa y no dejo de tomarla, y me hago todos los controles que me requieren”, le dijo Wanda a De Brito.

La semana pasada, Wanda Nara celebró 10 años en pareja junto a Mauro Icardi y entre las fotos que eligió para recordar, compartió una inédita de su internación en Buenos Aires cuando recibió el diagnóstico de lecuemia. “Nuestro peor momento del 2023", detalló sobre la imagen (Instagram @wanda_nara)

El conductor, además, contó que la esposa de Icardi le consultó a su médico antes de aceptar la propuesta del certamen italiano y también quiso saber si estaba en condiciones de realizar actividad física. “Ella tenía dudas”, reveló Ángel. “No hay restricción, lo único que tenes que hacer es no dejar de tomar la medicación, descansar bien, estar bien, porque los valores te dieron correctos, están estables. Así que, podes hacerlo, podes hacer deporte además del Bailando, pero cuidate en la alimentación, medicación y dormí”, le respondió el profesional dejando tranquila tanto a la participante como a sus allegados.

Por su parte, el conductor de LAM indicó que desde la producción del Ballando con le stelle le solicitaron una certificación médica ya que se firmó un seguro de riesgo. “Tienen que hacer todo legal”, agregó al explicar que la empresaria presentó toda la documentación necesaria y el apto de su médico para poder participar del programa que se graba en Roma (Italia) mientras su familia la acompaña a la distancia desde Estambul (Turquía). Ella, en tanto, viaja en avión privado de un país a otro para también poder disfrutar de sus seres queridos.