Yao Cabrera ya no es más youtuber: a qué se dedica en la actualidad

Yao Cabrera se dedica a instalar aires acondicionados a domicilio

Yao Cabrera ha emprendido un cambio drástico en su vida: abandonó su rol como youtuber para incursionar en el mundo de la instalación y reparación de aires acondicionados. En una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, el influencer compartió detalles sobre esta nueva empresa que comenzó hace unos meses.

“Yo empecé a estudiar un curso paralelo en la cuarentena para instalar y arreglar aires acondicionados. En el último tiempo, decidí reanudarlo, mi tío me contó la plata que ganaba haciendo esto y realmente en una pasada levantó cien mil pesos en una sola persona. No digo que sea un laburo fácil”, señaló Cabrera.

Yao Cabrera

Además, el joven afirmó: “Lo empecé a hacer, al principio sorprendía a la gente porque no les decía que era yo, y cuando lo conté en las redes sociales empezó la demanda. Tengo 300 personas que me señaron para coordinar fecha, me dicen ‘quiero que venga Yao a instalar el aire’. No podían creer que yo me dedique a esto”.

“Yo voy a todos lados, voy a cualquier parte de la Argentina. Estamos por abrir franquicias en otros países, mi primito está haciendo el curso, quiero hacer una empresa familiar de esto. Voy yo personalmente a instalarte el aire. Lo único que les digo es que cobro más caro que cualquiera porque soy yo el que va,” manifestó Cabrera.

“Una persona que no es conocida te cobra 15 mil pesos aproximadamente solo para la consulta, obviamente que depende el problema que tenga el aire. Yo cobro 100 mil, pero solo la consulta. Para instalarte el aire y hacer un trabajo completo te cobro 500 mil pesos y nos sacamos una foto después. El otro día le cobré a uno 300 mil porque era cambiarle el gas nada más, la gente queda contenta porque voy yo”, explicó el joven.

Por último, concluyó: “Me han llamado de Formosa, estuve ahí la semana pasada y también en Misiones, lo que hago es agendar los pedidos por provincias así en mi visita hago todo lo que me pidieron. Yo me aburrí de la polémica y lo controversial, tengo barba y gorra, maduré. Le puedo dar un puesto de trabajo a cada persona de mi familia y eso me hace sentir bien, yo decidí cambiar, te caigo en tu casa por 500 lucas”.

La historia de Yao Cabrera:

Su verdadero nombre es Marcos Ernesto Cabrera Rodríguez, pero su padre lo apodó Yao al ver la fascinación del pequeño por los dibujos de animé del guerrero Shaolín. Nació en Uruguay en 1997, aunque se hizo famoso en la Argentina donde vive desde los 18, por subir contenido a sus redes sociales.

Según él contó al diario El País de Montevideo, su infancia no fue fácil, con sus papás separados desde que tenía un año, su hermano se fue a vivir con su mamá y él se fue con su papá, se instalaron en la localidad de El Pinar y en más de una ocasión tuvo que ir con su papá a las ollas populares por un plato de comida. “Supe que era pobre el día que invité a un amigo a casa y me preguntó si de verdad yo vivía ahí”, contó.

Comenzó a jugar en las inferiores de un club de fútbol, pero se dio cuenta que el mundo digital le podría abrir las puertas al mundo. A los 13 abrió por primera vez una cuenta de Facebook . Durante su adolescencia fue tarjetero de un boliche y coordinador de viajes de egresados. Hasta que... llegó YouTube a su vida. Un video con una broma, mostrar al papá enojado, interacciones con los seguidores, y el número de suscriptores aumentaba cada vez más hasta que logró ser un reconocido influencer. Estuvo involucrado en varios escándalos, simuló haber sido secuestrado y se enfrentó al Chino Maidana. Incluso cuando tuvo un accidente grave, muchos aseguraban que era todo un invento para llamar la atención.