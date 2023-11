Celeste Muriega y Christian Sancho afianzaron su amor con una ceremonia secreta en el Caribe

El compromiso de Celeste Muriega y Christian Sancho fue hace algunos meses pero recién ahora la pareja compartió las imágenes (Instagram)

El 7 de enero de 2022, José María Muscari (creador del espectáculo SEX) irrumpió en el camarín de Christian Sancho: “¿Qué le falta a tu vida?”, le preguntó, a lo que sin dudar el actor contestó: “Un amor. Cambiaría, sin dudar, todo lo material por un gran amor”. Muscari se quedó en silencio y fue a hacer lo mismo con Celeste Muriega. La historia estaba por empezar a escribirse.

La primera cita, “de tres horas”, fue en una heladería. Pero el plan de amistad terminaría con un beso, 15 días después. En Muriega, Sancho dice haber encontrado “complemento, compañía, complicidad y una empatía que me da la certeza de quererla para siempre como parte de mis días. Ella me enseña, me nutre y sabe tomarme la cara para decirme: ´¡Vos podes!´, antes de subirme para hablar sobre un escenario”, pronuncia emocionado.

Para tomar dimensión de la historia de amor que asegura estar viviendo, subrayó en una entrevista a Teleshow otro hecho inédito: “¡Voy a casarme! ¿Entendés?”. El matrimonio “al que siempre he subestimado como un trámite u obligación, con Celeste será más que una celebración”. Sancho y Muriega planeaban unirse en matrimonio el próximo 25 de noviembre, pero el vaticinio de Pitty, la numeróloga, arrojó “padecimiento”. Así fue que decidieron reprogramar la ceremonia para el próximo 7 de diciembre.

Christian comenzó a creer en la influencia de los números cuando la pitonisa le anunció que este amor ya estaba signado en su camino. “Estoy convencido de que existen mensajeros o enviados que se cruzan en la vida para darnos confianza, fe, esperanza en un aprendizaje, en un para qué. Y Pitty es una de ellas”, afirmó. A la vez que consideró que no es “nada casual” que el día de su compromiso secreto en una playa del Caribe mexicano a fines del pasado enero, se encontraron con ella el lobby del hotel. La “señal” ameritó que la numeróloga (hoy su amiga) comparta con Lizzy Tagliani en rol de la madrina en la futura boda.

Christian Sancho y Celeste Muriega comenzaron su relación a comienzos de 2022

Las imágenes de ese compromiso se conocieron en las últimas horas, luego de que la propia Muriega publicara un emotivo video en el que se pueden ver algunas de las instancias de ese momento, coronado con la música del cantante Axel de fondo. Allí se los puede ver de elegante blanco en Playa del Carmen. “El Universo, Dios o lo que fuese, me regaló esta oportunidad y voy a disfrutarla. Porque ya no quiero dejar de disfrutar”, afirmó sobre lo que está viviendo.

La dupla de intérpretes aguarda con gran expectativa su enlace matrimonial que se llevará a cabo en un salón en Benavidez, que se extiende por 1200 metros cuadrados, dotado de extensas áreas verdes. De acuerdo con lo que adelantó la pareja, el enlace dará inicio a las 19 con una ceremonia de carácter íntimo y exclusivo, que se desarrollará en las áreas exteriores del establecimiento.

Hace unos meses, el actor sumó detalles del instante en el que le hizo la propuesta a su novia: “En un momentito entre función y función de SEX le digo: ‘¿Te comprometerías conmigo? ¿Te casarías conmigo?’. Y me dijo que sí. De hecho nos gustó tanto la posibilidad que queríamos poner antes fecha de compromiso”, aseguró en diálogo con Catalina Dluggi en Agarrate Catalina, por La Once Diez.

“Él arrancó bien arriba, estábamos entre cuadro y cuadro en Sex, justo encima donde nos conocimos y él me dice: ‘¿Vos te casarías conmigo?’. Y ahí, obviamente sin dudarlo, yo le dije que sí. Pero le pregunté: ´¿Vos me estás tanteando o me lo estás preguntando de verdad?´ Y me dice: ‘Quiero saber porque, en caso de que vos quieras, yo también me quiero casar con vos´. Fue algo mutuo y al instante”, confesó Celeste, que también estaba presente en la nota.