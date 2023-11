Las emotivas palabras de Moria Casán para despedir a Maureene Dinar

Este miércoles por la mañana el ambiente de la moda se vistió de luto por la noticia de la muerte de Maureene Dinar, la diseñadora disruptiva e ícono de la creatividad que marcó un antes y después con sus colecciones. Fueron muchas las celebridades que lucieron sus obras, por lo que pronto comenzaron a aparecer los saludos de despedida en redes sociales.

Una de las figuras que fueron vestidas por la diseñadora fue Moria Casán, con quien además se hicieron muy amigas. En ese sentido, Teleshow se comunicó con la actriz y conductora quien contó cómo se enteró de esta noticia y habló a fondo de la relación que las unía.

“No lo puedo creer, me avisaron recién y estoy en shock. Lo que sí te puedo decir es que para mí Maureene Dinar fue vanguardia de la vanguardia. Tengo cosas de ella. Tengo en este momento un jeans con flores, con pinturas, sacos con perlas, cosas que recién están de moda ahora y que yo las tengo desde el año 91 que la conocí. Tengo diseños de ella que no solamente no pasan de moda sino que sobrepasan la moda actual, la adelantan”, sostuvo Moria sobre lo trascendental que fue su amiga.

Por su parte, la One recordó cómo trabajan juntas. “Teníamos una cosa muy parecida de pensamiento creativo porque ella era como orgánica a mi cuerpo, o sea me ponía algo que era como que yo lo hubiera soñado en mi cuerpo, es decir, que no le tenía que decir nada, era algo como hecho para mí”, reconoció.

Moria además, detalló el vínculo que las mantenía siempre en contacto. “Qué impresionante no puedo creer y además con Galo, mi asistente, no hay día que no la nombremos. A mí me gusta ver mucha moda de todo el mundo. Entonces pongo en Youtube canales de moda y cuando vemos cosas de cualquier diseñador decimos: ´Eso ya lo sacó Maureene´, es decir tengo una falda de Maureene que es como la que están mostrando pero la mía tiene 20 años. Y me dice Galo: ´Menos mal que no la regalamos para poder volver a usarla´, porque yo regalo muchas cosas a la Casa del Teatro o a diferentes lugares y decimos que menos mal que esas cosas las conservamos. Tengo muchas cosas de Maureene Dinar que las he usado arriba del escenario y abajo del escenario”, confesó.

Moria Casán con un look de Maureene Dinar

Además, Moria habló el vínculo que tenían más allá de las cuestiones laborales. “Gran amiga, no hubo idas y vueltas con ella nunca me peleé, en este tiempo tenía muchas ganas de llamarla, la iba a llamar, pero después no sé como siempre algo en mí decía después lo hago”, reconoció sin poder creer la partida de la diseñadora.

“Me impresiona que todos estos días la nombramos porque cada cosa que aparecía ya lo hizo Maureene Dinar ¿entendés? He estado en su casa, he comido en su casa, adoro a Quique, a sus hijos, conozco a Morita y me ha hecho la línea infantil después que tuvo a su hija que cada vez se parecía más a ella, que es una mini Mo. Teníamos el mismo sobrenombre. En cada evento que he podido estar he ido, no lo puedo creer, la verdad no puedo creer”, contó todavía muy conmovida.

Por su parte, Casán reveló qué iba a hacer ahora que se enteró de la triste noticia: “Voy a ver si me puedo comunicar con Quique, deben estar devastados sus hijos, Pilu, todos, que los conozco a todos desde chiquitos. Esa mujer era una gladiadora de la vida y ya había tenido problemas de salud, pero siempre era un ser muy resiliente amor mío, qué tristeza infinita estoy en shock. No puedo creer. Estoy acá en el parque de mi casa mirando el cielo y digo ´Ay Dios mío, cuánta gente se nos fue, cuánta gente, qué horror, qué triste´. Bueno, me da tristeza y solo decirte que fue una amiga hermosa, una persona creativa mucho más que una diseñadora, mucho más, una artista. Ser diseñadora de vestuario y ponerte una ropa encima muchos lo hacen bien, algunos regular otros mal, pero esta te ponía arte encima porque tenía un concepto de la moda diferente, era una mujer de una gran avanzada, de un buen gusto”, sostuvo la diva emocionada.

En tanto, Moria, concluyó: “Tengo el recuerdo de ella y lo llevo en mi piel, lo llevo en mi cuerpo, porque siempre estoy usando cosas de ella y voy a ver si hoy en homenaje a ella me pongo algo para el Bailando y le brindo un mini homenaje llevando algo de ella. La voy a tener siempre en mi cuerpo y en mi alma, porque siempre voy a seguir usando cosas de ellas que son absolutamente atemporales y magníficas”, cerró la One, reflexiva y sorprendida por la noticia del fallecimiento de Maureene Dinar.