Gran Hermano España: Alex Caniggia reveló que se casó con Melody Luz

Alex Caniggia reveló en Gran Hermano España que se casó en secreto con Melody Luz (Video: @gossipeame)

Alex Caniggia reveló que se casó con su pareja, Melody Luz. El hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia lo hizo durante su participación en Gran Hermano VIP España, reality al que ingresó semanas atrás, mientras que la bailarina y su beba Venezia -de tres meses- se quedaron en la Argentina esperándolo y apoyándolo a la distancia.

Si bien dentro de la casa del certamen español cautivó con la historia que contó, su relato no terminó de convencer al público del otro lado de la pantalla. Es que algunas de sus declaraciones no coinciden con la realidad, o con lo que él sostiene que sucedió.

Por un lado, recordó que conoció a su actual pareja en el reality argentino El Hotel de los Famosos -conducido por el Chino Leunis y Carolina Pampita Ardohain-. “Después de que gané El Hotel de los Famosos le dije que viniera a vivir conmigo, es buenísima. Después nos casamos y tuvimos nuestra hija”, sostuvo Caniggia asegurando que el matrimonio había sido antes del nacimiento de Venezia.

Luego, aseguró que una wedding planner (organizadora de bodas) estuvo a cargo de la mega fiesta que realizaron. “Te organizan todo... todas esas boludeces”, dijo el mediático en diálogo con uno de sus compañeros de certamen, quien le hizo varias preguntas sobre el evento en cuestión. “¿Tus padres fueron a la boda?”, quiso saber, conociendo la disputa familiar que Alex mantiene con Nannis y Caniggia.

El exconductor de Los desconocidos de siempre -ciclo de entretenimientos que se emitió por la pantalla de El Trece- aseguró que para ese entonces ya estaba peleado con sus padres y que por tal motivo ninguno de los dos asistió a la fiesta. En tanto, no precisó la fecha en que tuvo lugar el evento. Por su parte, detalló que la única integrante de su familia que dijo presente fue su hermana melliza Charlotte Caniggia.

Charlotte Caniggia conociendo a su sobrina Venezia

“Amigos, conocidos...”, agregó cuando su compañero le consultó sobre el resto de los invitados, sin referirse tampoco a la familia de Melody Luz. Además, indicó que hubo 300 invitados, que la fiesta se hizo en un “castillo a dos horas de Buenos Aires” y que duró hasta las 10 de la mañana del día siguiente. “Un pedo... pero fuerte”, le dijo sobre su estado durante la celebración.

Hasta ahí, el relato de Alex Caniggia sorprendía ya que durante su estadía en la Argentina, no se supo públicamente de su casamiento o de algún tipo de festejo junto a Melody Luz. Y aunque bien podría haber sido en secreto, el propio mediático se expuso al no poder sostener su afirmación, al menos para el afuera.

Todo sucedió cuando su compañero de certamen le consultó si la prensa se había hecho eco de la mega fiesta que él había descrito. “Sí, obvio”, respondió Alex sin titubear. De esta manera, dentro de la casa más famosa del país en España puede que le hayan creído su historia, mientras que los espectadores no, ya que con solo chequear en internet la información que brindó se puede notar que no salió en ningún medio tal supuesto casamiento.

Alexander Caniggia y Melody Luz se conocieron en El Hotel de los Famosos

Hasta el momento, no se sabe si se trata de una estrategia de Alexander dentro del juego o bien solo intentó hacerle una broma a su compañero. Melody Luz, por su parte, decidió eliminar temporalmente su cuenta de Instagram y de esa manera, evitó referirse al respecto.

Por otro lado, apareció un video de cuando Melody Luz estaba embarazada -supuestamente, según lo que Alex Caniggia contó en Gran Hermano VIP España, para ese entonces ya estaban casados- en el que el conductor que en ese momento estaba al frente de su programa de El Trece tuvo un intercambio con Celeste Muriega y hablaron de las bodas.

La actriz se refirió a su matrimonio con Christian Sancho. “¿Y vos, para cuándo?”, le preguntó entonces al anfitrión que inmediatamente respondió: “Yo no me voy a casar. Viene el baby, pero casamiento no”. De esta manera, quedó expuesto que en alguna de las dos oportunidades, Alex Caniggia mintió al respecto.