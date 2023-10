La triste coincidencia que une a Ricardo Iorio y a su hija mayor Daiana, tras el fallecimiento del músico

Ricardo Iorio y Daiana, su hija mayor

La triste noticia del fallecimiento de Ricardo Iorio, ocurrido el martes 24 de octubre, sacudió a la música popular argentina. En las últimas horas se reveló una curiosidad que une al ícono del metal pesado con Daiana, su hija mayor.

Nacida en 1988, Daiana fue fruto del vínculo entre Iorio y Ana Mourín, al igual que Sofía, quien nació diez años más tarde. Sin embargo, la pareja llegó a su fin en el año 2000 y, un año después, Mourín decidió quitarse la vida asfixiada por una brutal depresión. Al conocerse la noticia del fallecimiento de Iorio, producto de un infarto, trascendió una coincidencia que une al padre con su hija.

“Esta foto es un recuerdo que jamás había compartido y siempre fue para mi entorno íntimo. Mi cumpleaños de 12 años que Ricardo ofreció en su casa de Devoto para juntarnos y realizarlo allí. Hoy es 24 de octubre, día del cumpleaños de mi amiga Daiana Iorio, hija mayor de Ricardo. Lamentablemente le toco este día para despedir a su papá. Qué dolor”, escribió Melina Marciello, hija de Claudio Tano Marciello, quien fuera compañero de Iorio en la banda Almafuerte.

Estas palabras de Melina fueron el epígrafe de una foto que compartió en su cuenta de Instagram, en la cual se ve una tierna postal familiar de un antiguo cumpleaños suyo y en la que reveló esta fatal coincidencia. “Es por eso que voy a compartir una foto de felicidad y sonrisas y no de tristeza. Porque es un día duro para mi amiga. Creo que voy a dejar este cuadro como un mejor recuerdo y paso por su vida”, prosiguió con el texto. Melina, que además es baterista en CTM, el proyecto personal de su padre, cerró la publicación de la siguiente manera: “Paz y luz. Abrazo a Dai y Sofi”.

El posteo que reveló la coincidencia entre Ricardo Iorio y Daiana, su hija mayor (Instagram)

Siempre muy reservado de su vida privada, Iorio habló muy poco sobre sus hijas en público. “Yo no las llevo a mis conciertos, porque mi padre me llevaba al trabajo y terminé odiándolo. No quisiera que ellas odien a la música”, dijo Ricardo en una entrevista con la revista Epopeya. El textual quedó registrado en la biografía El Perro Cristiano, escrita por Ariel Torres. Para este mismo libro, Iorio se animó a hablar un poco más de su hija mayor, quien hoy se dedica a la fotografía.

Fue a partir de algo que ocurrió en 2005, cuando en los camarines de un festival el metalero se encontró con Virginia Da Cunha, quien por ese entonces era parte de Bandana. “Sofía era re fanática de Bandana, tenía la película y todo eso... Ese día la vi pasar a Virginia y no me importó nada lo que iban a decirme los demás. Le dije: ‘¿No querés sacarte una foto conmigo?’. Me acuerdo que fueron varios periodistas a sacarme fotos, que después aparecieron en algunos medios porque querían humillarme. Ellos querían su primicia y pensaron que me iban a hacer un daño con eso, pero yo logré lo principal: llegué a mi casa y le mostré la foto a mi nenita, que se puso re feliz. ‘Mirá qué lindo, hijita’, le dije. Y ella se emocionó y me abrazó”, recordó Iorio.

“Yo no soy un tirano como dicen. Porque si a mi hija le gusta Bandana, ¿cómo no le voy a dar la oportunidad de escuchar esa música? ¡Voy y le compro el CD! También le di otros gustos que tienen que ver con la música a Sofía, y la mandé a recitales como el de Avril Lavigne”, agregó luego en conversación con su biógrafo, como permitiendo una mínima rendija hacia su hermético mundo privado.