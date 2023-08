Mónica Farro preocupada por la salud de su marido: “En 26 días bajó casi 20 kilos”

Mónica Farro habló de la salud de su marido (Video: Polémica en el bar, América)

Invitada a Polémica en el Bar, Mónica Farro habló de la difícil situación de salud que le tocó atravesar a su marido, el personal tainer Leandro Herrera, quién debió ser hospitalizado a raíz de una agresiva bacteria que lo hizo bajar abruptamente de peso. “Ahora se está recuperando, pero estuvo muy mal”, comenzó diciendo la vedette y futura participante del Bailando 2023, quien se mostró muy preocupada. Y explicó: “La verdad es que no sabíamos qué tenía. En 26 días bajó casi 20 kilos”.

Farro, que ya lleva cuatro años casada con el entrenador, contó cómo comenzó el malestar de su esposo. “Todo fue por una bacteria. Él empezó con un dolor en el estómago. Fuimos a la guardia cinco veces y bajaba de peso. Comía y comía, pero iba mucho al baño. No retenía nada. En los primeros 16 o 17 días bajó 15 kilos. Le mandaron un montón de medicamentos, antibióticos y todo. Pero no se sabía que tenía”, dijo.

Y luego agregó: “Hasta que en un momento fuimos (al hospital) diciendo: ‘Queremos ver a un gastroenterólogo. ¡Dennos bolilla porque se va a morir!’. Porque ya estaba muy débil. Y lo que tenía era una bacteria en el intestino, generada por la medicación que le dieron. No es que se la contagió de algún lado. Al no tener flora intestinal, porque los medicamentos le barrieron todo, se le generó esa que se llama clostridium difficile y es muy complicada. Si le agarra a una persona mayor, la mata”.

Mónica Farro junto a su marido el día de su boda (Maximiliano Luna)

La vedette contó que su marido estuvo diez días internado con suero. “Le hicieron todos los estudios que se te ocurran. Y todo dio perfecto, gracias a Dios. Más allá de esa bacteria que no se le iba nunca. Ahora terminaba el medicamento. Y, desde que volvió a casa el sábado pasado, está mejor. Pero es una bacteria tremenda”, señaló. Y, pese a lo delicada de la situación, mantuvo un divertido ida y vuelta con Chiche Gelblung, cuando sin pelos en la lengua le señaló: “Si te agarra a vos te mata”.

Finalmente, Farro siguió hablando de Leandro, quien ya parecería haber superado la fase crítica. “Él como es joven y es fuerte, además estaba muy bien alimentado, lo pudo superar. Ya hace cuatro días que está asimilando todo, entonces vamos bien”, contó.

Cabe recordar que en el mes de mayo, Mónica había sido noticia luego de sufrir un accidente junto a Herrera mientras circulaban con su vehículo por la autopista. “Y de repente venís por Panamericana y sucede esto. Y no te hacés mierda de pedo. La pu.. madre”, contó la uruguaya en un video en aquel momento. Y después, ya más tranquila, explicó qué sucedió: “Casi nos matamos con mi marido y el hijo de mi marido. Estamos bien y agradecido a Dios porque en ese momento nos salvó, nos podíamos haber matado los tres”.

“De repente vas a 130 Km por Panamericana y te quedas sin rueda. No tenés otra que dejarlo ir y que pase lo que pase. Pudimos ir de la mano rápida al costado sin que nadie nos choque, sin volcar y sin darnos vuelta, y rezando para que no suceda nada”, señaló Farro. Y cerró: “Agradecer a la vida y vivir solo el hoy, mañana no se sabe qué puede pasar, intentar ser feliz todos los días porque la vida es hoy”.

Seguir leyendo: