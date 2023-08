Jorge Martínez rompió el silencio: cómo está su salud y cuál es su situación económica

Jorge Martínez rompió el silencio y habló de su salud y sus supuestos problemas económicos (Video: "Entrometidos", Net)

Jorge Martínez rompió el silencio y dio su versión de los hechos luego de que trascendiera que estaba viviendo en la Casa del Teatro, y transitaba problemas económicos y también de salud.

El actor de 76 años y de una extensa carrera nacional e internacional lo hizo a través de un audio que envió a la producción de Entrometidos, el programa que conduce Carlos Monti por Net y en el que aseguró que no tenía intenciones de contar detalles sobre su presente, aunque se encargó de responder a las versiones que surgieron los últimos días.

“Tengo 17 llamados, y 17 notas pendientes. Y no hago notas, porque si hago una tengo que hacer las otras 16 restantes”, fue lo primero que indicó Martínez. Y también se refirió a su salud y a su situación económica. “Estoy bien, estoy bien de salud. Estoy bárbaro -enfatizó- No tengo problemas económicos ni de salud. Así que estoy bien. Gracias, agradezco la gentileza”, dijo el actor que es padre de Natalia y Agatha, de su relación con Graciela Gramajo, y de Emiliano, de su matrimonio con Jeannette Tití Rodríguez.

De esta manera, Jorge Martínez llevó tranquilidad sobre las versiones que habían surgido días atrás acerca de su presente, mientras permanece en la Casa del Teatro, albergado por Linda Peretz y su equipo de trabajadores que cuidan a los actores que viven allí.

Por otro lado, este viernes Linda Peretz -presidenta de la Casa del Teatro- reveló que Jorge Martínez estaba viviendo en un geriátrico y describió el estado del actor como “cachuzo”. “Vino acá y empezó a mejorar de a poco. Se lo bañó, se lo alimentó, se lo mimó”, destacó sobre el trabajo que hacen con los residentes de que se encuentran en el inmueble ubicado al lado del Teatro Regina, en Avenida Santa Fe y Libertad.

Días atrás, había sido el periodista Marcelo Polino quien en Polémica en el bar dio la información del duro presente que atravesaba Jorge Martínez. “Es un actor que queremos mucho, y que yo he entrevistado mucho a lo largo de estos 30 años. Está viviendo en la Casa el Teatro por una situación económica difícil de no poder afrontar una realidad y quizás sin las posibilidades físicas de salir a una plaza a trabajar por ahí”, indicó el periodista en el ciclo que conduce Marcela Tinayre por la pantalla de América.

Sus palabras fueron en referencia al caso del actor Pablo Alarcón, quien está trabajando a la gorra en una plaza de Recoleta “para poder vivir”, según dijo en entrevistas. “Esto era algo que me faltaba en mi vida hacer. No tengo trabajo en este momento en el teatro y me pareció una muy buena oportunidad porque tengo tiempo y además yo no necesito trabajar a esta altura de mi vida. Te confieso: no necesito trabajar, necesito ganar guita para vivir. Está jodida la situación de los actores porque no hay trabajo. De nosotros, de los barrenderos, de los cocineros, de los periodistas, de todos. Está jodido el país. Ha llegado la miseria a un límite total. No se asombren de que yo esté trabajando la gorra. Asómbrense de lo mal que está el país”, había contado su colega en una entrevista reciente.

Al respecto, Polino mencionó que Jorge Martínez “está con su salud un poco deteriorada y con dificultades para hacer una obra en una plaza en pleno invierno”. “Yo crecí haciéndole notas, era el marido de Verónica Castro en un momento, de Raffaela Carrá. Las grandes novelas de este país las protagonizó”, agregó el periodista lamentándose por la situación del actor que en las últimas horas aclaró cuál es su presente y llevó tranquilidad hacia quienes se comunicaron con él a partir de esa versión.

