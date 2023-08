El escalofriante relato del periodista Guillermo Barrios tras superar un episodio de salud: “Estuve muerto”

El escalofriante relato de Guillermo Barrios tras superar un episodio de salud: "Estuve muerto" (Video: "A la tarde", América)

Guillermo Barrios estremeció con su relato sobre el episodio de salud que atravesó semanas atrás cuando estuvo internado en estado crítico en el Sanatorio Finochietto. El periodista fue internado de urgencia por un cuadro de fiebre el pasado 13 de julio y permaneció bajo supervisión de los profesionales que con los días le detectaron neumonía bilateral. Estuvo sedado e intubado y se fue recuperando de a poco.

El miércoles, en la nota que dio en A la tarde sostuvo que vio la luz y también a su padre y amigo fallecidos, antes de despertar del coma. Lo hizo a propósito de la internación de Luis Ventura -panelista del ciclo-, quien se realizó una serie de controles médicos y deberá ser operado. En ese contexto, el periodista se quebró al contar su experiencia en el centro de salud. “Tuve una neumonía bilateral. Perdón, pero es un tema muy frágil... El 15 de julio sufrí tres infartos. Estuve muerto prácticamente, la pasé muy mal. Por eso recalco el tema de la salud. Una internación tan complicada como fue en mi caso, después de haber estado del otro lado, porque realmente estuve del otro lado, es como que te cambia todas las prioridades. Ves la vida de otra manera”, consideró Barrios, quien recibió el alta el 8 de agosto luego de haber peleado por su vida durante casi un mes.

“Tenés una segunda oportunidad. Por eso cada cosa que me pasa en la vida la agradezco como si fuese un milagro, porque estar acá es un milagro”, continuó el periodista y agradeció las cadenas de oración que iniciaron durante su internación. “Fue tan imprevisto, nadie se lo veía venir. Ni siquiera yo. Entré el jueves previo a ese sábado con un dolor en la espalda, ingreso con unas líneas de fiebre, ese mismo día comienzo con vómitos y mucho dolor en la espalda. Es por eso que mi pareja me insistió: ‘Vamos al Finochietto’”, contó Barrios.

Guillermo Barrios (Instagram)

En ese panorama es que los profesionales le dieron morfina ya que los medicamentos con los que habían intentado tratar su cuadro no hacían efecto. “Me levanto después de la terapia intensiva, después del coma inducido y lo primero que hice fue arrancarme el respirador”, recordó el periodista y conmovió al contar que durante el segundo infarto, los médicos le dijeron a su pareja que se comunicara con sus familiares para que se despidieran ya que no tenían demasiadas esperanzas.

“Lo importante es la salud. A los 45 años lo aprendí de prepo. Y el volver a vivir primero, que es un estado de dar gracias constantes. Fue una experiencia muy traumática. A veces me pasa que cierro los ojos a la noche y tengo miedo de no despertarme de vuelta”, continuó Guillermo Barrios entre lágrimas.

Luego, relató la experiencia que vivió antes de despertarse en el sanatorio. “Yo no era un hombre de fe, no creía mucho en algo que no se podía ver. El martes me veo a mí mismo en un lugar que no era un túnel. Era un lugar blanco, como cuando tenés la luz expuesta, como un foco, donde todo es muy definido y muy luminoso. Bueno, veo a mi viejo, con el que tengo una relación muy tirante, muy fea. Él falleció en la época del Covid, que se fue de repente y no lo pude despedir y me hace así”, contó Barrios e hizo un gesto con el pulgar para arriba.

Conmovido, siguió: “Yo levanto el pulgar y después veo a un amigo que se suicidó. Y lo veo radiante, espléndido, y me hace este gesto (que vuelva). Era un ‘seguí de largo’. Y de golpe escucho la voz de Ramiro y a partir de ahí yo ya vivo. Ahí abrí los ojos”.

Guillermo Barrios junto a su pareja el día que recibió el alta del Sanatorio Finochietto (RS Fotos)

