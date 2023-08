Luis Ventura fue internado, le practicaron chequeos y deberá ser operado

Luis Ventura fue internado, se practicó chequeos y deberá ser operado

Hace unos días trascendió la información de que Luis Ventura estaba internado. En las últimas horas, Teleshow se comunicó con el periodista quien efectivamente confirmó que estuvo en la Trinidad de Quilmes y reveló cómo se encuentra de salud.

“Me dieron el alta ayer, estuve dos días en la Trinidad de Quilmes”, comenzó diciendo Luis con buena onda a este medio y aclaró: “En realidad fue una internación programada, que la había arreglado con el doctor Hugo Bernsten que es un amigo, un gran amigo de muchos años y él sabe que cada seis u ocho meses yo me interno ahí en la Trinidad de Quilmes, para hacerme toda la batería de estudios que me aseguren que estoy bien para encarar el próximo semestre”, reconoció el periodista.

Con respecto a los resultados de los estudios que se realizó durante dos días, Luis contó: “Bueno me interné y cardiológicamente estoy bien, la ergometría en fuerza me dió fantástica, el tema de la cabeza, el cerebro está bien”, confesó contento por el panorama aunque aclaró: “Lo que encontraron fue un poco de glucemia, mucha azúcar, mucho postre, mucho sobrepeso, razón por la cual me recomendaron una dieta estricta, suspender pasta, pan, harinas, gaseosas, saborizadas, papa, arroz, lo que se conoce como la dieta de un deportista”.

Por su parte, Ventura reveló que la próxima semana deberá someterse a una intervención quirúrgica. “Y el miércoles sí me voy a hacer una pequeña operación, la idea es hacerlo dentro de la programación, dentro de los tiempos televisivos y laborales que me permitan”, contó y agregó: “Es una intervención íntima mía, privada, que la quiero hacer ahora porque más adelante tengo un viaje y no quería que me interfiriera”.

Además, Luis confesó que tiene pendiente una operación de la cadera pero que la dejará para el comienzo del 2024. “La estoy programando para el verano, y sería una colocación de prótesis en esa zona”, sostuvo. Ya desde su hogar y con el alta hasta la próxima semana, cerró: “Me volví para casa, empiezo a hacer las primeras medidas que me dió el doctor Bernsten y a partir de ahí veremos cómo me preparo para el miércoles. Pero todo bien, estoy fuerte, contento, con muchas ganas y bueno, tratando de cerrar este buen año, a pesar de todo lo que nos ha pasado a los argentinos”.

