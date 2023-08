Daniela de Gran Hermano anunció su embarazo: “Voy a ser mamá de gemelos”

Daniela de Gran Hermano confirmó que está embarazada

Después de muchos rumores, finalmente Daniela Celis confirmó que está embarazada. Al aire de Fuera de Joda, el ciclo de streaming en el que participa junto a Nacho Castañares y Lucila La Tora Villar, la exGran Hermano anunció la inesperada noticia que está esperando gemelos.

“Sí, voy a ser mamá”, dijo Pestañela visiblemente emocionada frente al micrófono del programa. De inmediato, sus compañeros de reality se levantaron de sus asientos y corrieron a abrazarla. La joven pidió disculpas por su reacción de un rato antes cuando se fue del aire porque se había enojado con Pilar Smith, quien estaba invitada al streaming. “Le pido disculpas a Pilar que creo que se fue al noticiero y seguro en un rato vuelve, y a todos porque estoy muy sensible”, dijo con los ojos llenos de lágrimas.

Más adelante, Daniela continuó: “Resulta ser que no me encontré con uno, me encontré con dos”, mientras sus amigos festejaban a los gritos la feliz noticia. “Y no van a ser mellizos como escuché que decían por ahí, son gemelos, los dos igualitos”, contó emocionada.

Noticia en desarrollo

