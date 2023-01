Polémicos tuits de Alfredo Casero luego del beso de dos bailarines hermanos en el escenario de Cosquín

Polémicos tuits de Alfredo Casero sobre el beso de dos hermanos en Cosquín

Los hermanos Ezequiel y Facundo Posse se lucieron sobre el emblemático escenario Atahualpa Yupanqui de la plaza Próspero Molina. Los ganadores del Pre Cosquín 2023 en el rubro pareja de baile estilizado con el nombre artístico de Posse Posse, incluyeron un beso en la boca en la coreografía ganadora titulada “Los amantes”. Este hecho no tardó en viralizarse en las redes sociales y durante el lunes, su presencia se hizo habitual en programas de espectáculos y noticieros que reflejaron el hecho.

Los hermanos Posse representarán a la Ciudad de Buenos Aires en el Festival de Folklore de Cosquín Este sábado en la Plaza Próspero Molina, Ezequiel y Facundo (ganadores del certamen Nuevos Valores) subirán al escenario mayor de la música popular argentina para mostrar sus canciones VER NOTA

Durante su recorrida mediática, los hermanos visitaron LAM (América) donde contaron su historia personal ligada al baile. Allí revelaron el apoyo de su madre, Jennifer, uruguaya que los alentó en cada uno de sus pasos. “Es un poco mucho”, atinó a decir la mujer cuando supo lo que sus hijos estaban planeando, aunque lejos de oponer resistencia, sumó su apoyo incondicional y orgulloso.

“Somos muy arriesgados”, dijeron durante la entrevista con el conductor Ángel de Brito y sus angelitas, que se mostraron muy interesados con su historia de vida. Así supieron que con mucho esfuerzo y dedicación actualmente logran vivir de la danza. Y ya introduciéndose en el debate en cuestión, se remontaron a las categorías en las que se concursa en un evento con tanta historia como el Festival de Cosquín.

El beso de los hermanos Posse que causó polémica en Cosquin

Posse y Posse participaron como pareja de baile estilizado, que a diferencia de pareja de baile folklórico, permite innovar en cada coreografía dentro de una base tradicional de folklore. Y hecha esta aclaración, Ezequiel relató la ficha técnica del cuadro que generó tanta polémica. “‘Los amantes’ está basado en el cuento de (Julio) Cortázar, hecho dentro de una base musical con la cueca “Sin palabritas”, interpretada por Hernán Figueroa Reyes y que trajo tanta polémica porque en el el medio de la coreo hay un acercamiento lo que para nosotros no es un beso sino un movimiento coreográfico”, relató.

“Hay un beso, son tramposos”, ironizó de Brito, que luego hizo hincapié en las repercusiones de la presentación. “Hay gente que está ardida y gente que está fascinada”, sintetizó. Es que en las redes sociales, el cuadro del beso fue muy criticado en varios aspectos. Por ser dos hombres, por ser hermanos, por ciertas tradiciones que subsisten en el mundo del folklore, fueron algunos de los argumentos para cuestionar la decisión artística de la pareja Posse Posse.

En este sentido, de Brito hizo un alto durante la entrevista para leer dos tuits de la cuenta oficial del actor Alfredo Casero, que a continuación se transcriben de manera textual: “La danza esa: clarisma la historia del gaucho que desea al otro. En silencio. Y de pronto se zafa. Es un clásico del onanismo putil. Todos somos putos. Los machos o somos violadores, o putos en estado latente. Me siento abrumado. Lo del pibe Dupuy, me cambio el bocho”, escribió el ex Cha Cha Cha en el primero de sus mensajes.

Y continuó: “¿La manga de conxhudas matamachos en tetas caídas no dijeron nada? Cero respeto. Mataniños eres tu. Mataniños eres tu. Vengan de a une”.

Al finalizar la lectura, el conductor, sus panelistas y los invitados se expresaron cada uno a su manera. “Mezcla todo”, “No se entiende nada”, “¿Por qué tan agresivo?”, fueron algunas de las reacciones que se escucharon. “Hizo como un combo bizarro, porque metió al pobre Dupuy”, afirmó de Brito en referencia al caso de Lucio, el niño asesinado por su madre y su pareja.

El tuit de Alfredo Casero sobre el beso de dos hermanos bailarines

Cuando la ironía no se entiende tanto, es complicado”, concluyó el conductor y dio paso a los bailarines, que expresaron su parecer: “No sé si está en contra o a favor”, expresó Facundo, cerrando el tema.

“Úsenlo para prensa”, concluyó de Brito al ver todas las repercusiones que había tenido la actuación de la pareja en el escenario de Cosquín. Y a continuación, lamentó que hubiera ocurrido en el momento menos indicado. “Decí que no está al aire el Bailando...”, señaló en relación al recordado programa de Marcelo Tinelli donde él era jurado y en el que seguramente los Posse hubieran tenido un lugar. Y consultados sobre si aceptarían una eventual invitación al reality de baile, respondieron de manera afirmativa, levantando sus manos y con una sonrisa.

Seguir leyendo: