El día que su mamá le hizo una tremenda confesión familiar, el abrupto final de Cha, cha, cha y otros 49 hechos no tan recordados de Alfredo Casero

Yo trabajaba en Canal 2 y mucha gente me puteaba y ahora me dicen: "Huy, era bárbaro". Yo tuve que ser bravo muchas veces para poder llevar adelante mis ideas, porque no se llevan adelante las ideas sin ser duro y sin ser bravo. No se puede ser capitán de ninguna embarcación si uno no tiene carácter de capitán", reconoció Alfredo Casero con Camila Hadad en Infobae

1. Nació el 12 de noviembre de 1962. Es de escorpio y tigre en el horóscopo chino.

2. Bajo el lema “yo pago por mi tranquilidad” su papá lo anotó pupilo en un colegio de Luján. Estuvo dos años. Terminó abandonando en cuarto año de bachiller en el Nacional Juan José Paso.

3. A los 12 años su papá lo mandó a trabajar en un taller mecánico. Su tarea era lijar masilla plástica. Según contó a los 49 años un ADN demostró que el hombre que lo había criado no era en realidad su padre biológico.

4. “Creo que lo supe (que su papá no era su padre biológico) cuando una vez me recontracagó a trompadas (sic) cuando me compré un reloj. No se lo puede fajar así a un hijo”, reveló el actor, en el programa Tiene la Palabra. “Me enteré que mi papá no era tal cuando decidieron que yo no era esa persona, y me hicieron vivir para la mierda, toda la vida, mi infancia, mi adolescencia”

5. En el mismo programa contó que “(Rogelio) Casero nunca me trató como un padre, sino como el hijo molesto. Fue una historia muy triste para mi madre, también. El sabía que no era su hijo, aunque mi hermana sé que es hija de él”, explicó y siguió: “(Rogelio Casero) había dejado una familia en otro lado, ese momento debe haber sido muy terrible. Le tengo mucho cariño aun, a pesar de todo. Ninguna de esas personas es culpable”, concluyó.

Alfredo Casero confiesa que lee muy poco. “Soy un gran no lector. Me embola leer novelas, me embola… me emploma dilucidar las ideas de los demás. No he leído casi nada. Leí unas cositas… a los 18 años un poquito de Nietzsche” (Foto: Matías Baglietto)

6. En otra entrevista compartió un poco más de su historia personal: “Encontré a mi padre biológico en el ‘94. Mi mamá, también un amor, me lo confesó el día en que llené el Opera. ¡Estaba lleno el Opera! Y ella me dijo: ‘Te quiero decir algo: tu papá no es tu papá’. ‘Bueno, está bien’, le contesté. Me subí al escenario y dije: ‘Bueno, hoy quiero pedir un aplauso para mi madre que me dijo que mi padre no es mi padre’. Y la hija de puta se levantó como si fuera una diosa y saludó. Mi mamá era increíble. Gran bailarina, sumamente linda, pero era dañina, como todas las hermosas, creo”.

7. Cuando tenía siete años, su mamá lo llevó a ver a Los Harlem Globetrotters al Luna Park. Estaba sentado en una de las plateas de la primera fila cuando uno de los basquetbolistas lo invitó a encestar en el escenario. Pasa, no encesta, pero la gente lo ovaciona y se ríe con él. Un haz de luz lo apunta y muestra que se le bajó el pantalón y está con su calzoncillo blanco a la vista de todos. “Se podría decir que en ese momento nació el artista”, diría en una entrevista de 1992.

8. “Durante muchos años me han dicho constantemente que era un inútil. Mis padres jamás me alentaron ni me incentivaron en la presunta vocación que yo podía tener. Todo lo contrario, me repetían que era un inútil”. (Gente, febrero, 1994).

9. De adolescente soñaba con ser mecánico de la Mercedes Benz.

10. Estudió teatro con Norman Briski. “Fue entre el 87 y el 88 pero enseguida me dijo ‘andá a laburar, pibe’”. Le hizo caso y comenzó a presentarse en el Nuevo Parakultural y en bares de la Avenida de Mayo.

Alfredo Casero junto a su hijo, Nazareno (Foto Archivo GENTE)

11. Antes de estudiar teatro trabajó en YPF de Ensenada en ingeniería de obras y en Entel en la sección líneas donde cambiaba los postes telefónicos de lugar. También adiestró perros, fue mecánico de autos antiguos en Parque Patricios y fabricó las chapitas identificatorias que usan los perros.

12. Asegura que de Carlitos Balá aprendió el absurdo y de Pepe Iglesias tomó el jugar con la fonética, todo lo que se puede hacer con la voz.

13. En De la cabeza interpretaba varios personajes pero no tenía ningún guion. Un día antes de la grabación se reunían con Mex Urtiberea y Fabio Alberti, trazaban algunas pautas y luego se dejaban llevar para desgracia del director que no sabía para dónde dirigir las cámaras.

14. El programa revolucionó la televisión porque era una propuesta alternativa y diferente a los ciclos de humor conocidos. La irreverencia y la improvisación eran su sello. A De la cabeza lo siguió Cha, cha, cha.

15. Cha, cha, cha estuvo al aire siete temporadas pero el programa se levantó por falta de rating y de anunciantes. Una movida encabezada por la Fundación Argentina del Mañana acusó al programa de blasfemo y envió seis mil cartas a los anunciantes para que le quitaran el apoyo al ciclo.

Alfredo Casero tiene un campo en San Luis de 100 hectáreas. Además de alfalfa, también cultiva vegetales y frutas, como choclos, zapallos, berenjenas y duraznos

16. Protagonizó una publicidad de cigarrillos donde aparecía disfrazado de mucamo y decía “yes, my lady”.

17. Durante un tiempo vivió en Puerto Madryn. Una vez por semana viajaba a Buenos Aires para grabar Cha, cha, cha.

18. Para andar por la estepa patagónica usaba un camión de guerra, un M-37 “esos de Vietnam”.

19. Le gusta mucho bucear. Lo hace desde los 14 años.

Otra serie grupal de Pol-ka, esta vez protagonizada por Mercedes Morán, Diego Peretti, Alfredo Casero, Gabriela Toscano, Fernán Mirás, Soledad Villamil y Susú Pecoraro. Se emitió en el 2001 en El Trece.

20. Muenasnochex fue una propuesta que solo duró una emisión. Año después le pasaría lo mismo con el programa A todo culorr que empezó y se despidió el mismo día.

15. Durante un tiempo trabajó como mecánico en el taller de un amigo en la localidad de La Reja pero “después me cagó porque tengo cara de gordo boludo”, contó en una entrevista de 1993.

22. De otros humoristas destaca el trabajo de Toti Ciliberto. “Me hace reír por lo tierno, se nota que no es jodido”.

23. Se define muy sensible. “Lloro muy a menudo, cuando escucho Mozart, cuando veo algo que percibo muy lindo, cuando mis hijos me traen una obra hecha por ellos, la veo y siento ganas de llorar”.

Alfredo Casero con su hija menor, Minerva

24. Dirigió y escribió la serie Casa Chorizo con Carolina Peleritti como protagonista. Para pagarlo tuvo que vender su casa y su auto. Nunca se emitió.

25. A su hija Minerva estuvo a punto de bautizarla con el nombre Cleopatra.

26. Asegura que no es cómico sino humorista. “El cómico se ríe de las cosas de las que se puede reír todo el mundo. Podés ser un buen cómico haciendo una rutina. Siendo humorista se te va la vida. Uno lo vive desde el fondo del alma. El humorismo es algo muy serio. Elimina el miedo porque lo contrario al miedo es el humor y el amor”.

27. Es hincha de Racing “porque tiene los colores de la Argentina”.

28. Le molesta cuando alguien hace hincapié en su exceso de peso. Junto con su amigo Obdulio cuando le decían “gordo” respondía: “¿Qué hacés, pelado por problemas de seborrea?”. El interlocutor se quedaba helado y él decía: “¿Viste que feo es? No lo vuelvas a decir”.

29. Su primer papel dramático fue en Vulnerables, donde interpretó a Roberto Quiti.

"Vulnerables", emitida entre 1999 y 2000, contaba la historia de un grupo de terapia y su psicólogo. Los protagonistas eran Jorge Marrale, Gustavo Garzón, Alfredo Casero, Damián de Santo, Inés Estévez, Soledad Villamil y Sandra Mihanovich

30. Formó Los Hallibour Fiberglass Serenadres, una banda de cuño jazzero en la que cantaba.

31. Escribió “El estigma del Doctor Vaporeso” una “insensata biografía” de ese personaje.

32. Tiene tres hijos Nazareno, Guillermina y Minerva.

33. “Soy actor y no fue tan fácil. Uno tiene que apechugar con todo lo malo par poder vivir todo lo bueno. Pero nunca hay que renegar de lo malo porque es aprendizaje”. (Ahora, noviembre, 1999).

34. “Todos los días trato de ser mejor persona y comprender al boludo… Lo que lleva a un gran esfuerzo porque en este país tenemos una gran producción de boludos”. (Ahora, noviembre, 1999).

35. En 1999 se sometió a una intervención quirúrgica. Le colocaron un anillo abdominal para resolver sus problemas de peso. “Es una forma de terminar con un problema que no podía solucionar de otra manera”, explicó en ese momento.

36. Protagonizó la película Todas las azafatas van al cielo, película de Daniel Burman con guion premiado en el festival de Sundance. Se llevó un premio Cóndor a la revelación masculina por su papel en Felicidades.

Alfredo Casero ganó un Martín Fierro como actor protagónico de unitario o miniserie por su labor en Locas de Amor (Foto Sergio Quinteros/Télam/cf)

37. Recicló una Triumph del 64 y una bicicleta a motor de 1906. “Lo que más me gusta es la mecánica: todo lo arreglo yo. Soy renacentista. Se me da bien eso de reparar”, contó en la revista Pronto. Una de sus pasiones es “desarmar un tractor para ver que tiene adentro, y me encuentro con piezas que parecen un bafle. Me pregunto cómo metieron esto acá adentro y voy aprendiendo. Nosotros no podemos ser personas que quedamos afuera de la mecánica, de las artes manuales; no puede ser todo virtual, no todo es Twitter, Facebook”.

38. En el 2002 la canción Shima Uta que interpretó en japonés estuvo a punto de ser el tema oficial del Mundial de fútbol de Corea- Japón.

39. Conoció la canción en un restaurante japonés al que solía ir con su mujer. En una cena escuchó el CD de un grupo nipón llamado The bun. Al descubrir Shima Uta (Canción de la isla) se dijo “quiero cantarlo y grabarlo, no sé cómo ni cuándo pero quisiera hacerlo cuanto antes”.

40. Una amiga le pasó la letra, que ella bajó de internet, escrita en un papelito y después el pasó la fonética para poder leerla como si fuera en castellano. La grabó sin saber qué significaba exactamente.

41. No entendía ni una palabra de lo que cantaba hasta que grabó el video. La discográfico eligió la canción como primer tema de difusión de su disco Casaerius. El disco lo compraron 200 mil personas. Terminó cantando en el Festival de Kohaku donde en 50 años solo habían aceptado tres músicos no japoneses.

"Estoy fundido desde 2015 porque en 2013 empecé a romper las pelotas con lo que nadie rompe las pelotas", le aseguró Alfredo Casero a Teleshow y argumenta: "Tengo un montón de problemas, hay toda una micromilitancia de mierda. Te caga el tipo que vende las entradas, el que atiende el teléfono. Ya no puedo ir a un montón de lugares".

42. “El público japonés es terriblemente participativo, pero atrás tuyo viene un elefante con bonete y lo reciben igual. Por eso decir ‘a mí me va bien en Japón porque toqué una pandereta en el shoping y me saludaron’ es lo más común que existe porque es la forma de ser de ellos”. (Recor play, agosto, 2005).

43. Viajó once veces a Japón y subió dos veces el monte Fuji.

44. En su disco Hiperfinits firulets, uno de los temas fue interpretado por la banda militar del Regimiento 1° Patricios.

45. En el 2006 se instaló en una chacra en Villa Mercedes, San Luis. La compró pensando que quedaba en Córdoba. En el lugar cultivaba alfalfa orgánica. A su tractor lo bautizó Marilyn.

46. El lugar es tan tranquilo que un día, su hijo salió a correr por la zona con la capucha puesta y algunos vecinos corrieron a avisarle a la policía que “un andarín” merodeaba el lugar.

47. “Yo siempre tuve la autoestima alta, porque el único que creía en mí era yo, desde muy chico. Y creían en mí algunos amigos, alguna gente que quiero mucho”. (Cosmopolitan, septiembre, 1999).

"Vivo en una sociedad que ha sido bajada de los putos barcos donde bajaron italianos, españoles y todo lo demás, y dentro de 400 años no vamos a ser machistas. Tiene que haber un cambio gradual. Mi hijo y mis nietos van a tener una forma diferente, pero no puedo ser hipócrita. No es porque no quiera: he criado hijas mujeres, he tenido mujeres hermosas en mi vida que me han hecho muy bien, he tenido mujeres muy malas y conozco mujeres muy malas", le aseguró Alfredo Casero a Teleshow

48. “El mate es para mí el equivalente a cualquier de las drogas más peligrosas. No tomo alcohol, no me gusta, nunca tomé. Ni cerveza. Por ahí me fumo un fasito con amigos, en alguna situación especial, pero tampoco públicamente sino en casa, como cualquier hijo de vecino”. (Cosmopolitan, septiembre, 1999).

49. “La Argentina está enferma de envidia. No hay un sentimiento colectivo de respeto. La dignidad que te toca nunca tiene que afectar tu dignidad. El guardián de tu dignidad sos vos”. (Hecho en Buenos Aires, noviembre, 2009).

50. “Si yo le llego a pegar a una mujer me siento muy mal. ¿Te defendiste de una mujer? Sí, muchas veces me defendí de mujeres. Loquísimas, que se te vienen encima y no sabes cómo pararlas. ¿Hiciste enojar a una mujer hasta el punto de que te quisiera tirar un plato en la cabeza? Sí, claro, se han enojado mujeres conmigo. Pero es normal, natural. La mano de la mujer también mata porque puede matar a un hombre con este dedo y apretando un gatillo. Amo a la mujer por sobre todas las cosas, y mi actitud frente al mundo es femenina porque busco la verdad y la libertad, y me libera lo femenino porque me libera la mujer”. Infobae.

51. “Yo no le tengo miedo ni a la muerte ni a la vejez. La muerte creo que es algo calmador y sublime. El problema está en que nosotros tenemos una visión judeocristiana del premio o el castigo y no de la causa y el efecto, como es el budismo”. Infobae

