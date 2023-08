La tristeza de Sandra Borghi al recordar en vivo la última charla que mantuvo con Mariano Caprarola: “Me llamó llorando”

Sandra Borghi recordo la ultima conversacion que tuvo con Mariano Caprarola

El productor de moda Mariano Caprarola falleció este jueves como consecuencia de una insuficiencia renal aguda derivada de una cirugía que le había practicado el cuestionado médico Aníbal Lotocki.

Caprarola, de 49 años, estaba internado desde el lunes pasado en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento, ubicado en el barrio porteño de Recoleta. El panelista del programa La jaula de la moda se descompensó durante una intervención para retirarle unos cálculos renales y los médicos que lo atendían no pudieron reanimarlo. El deceso se produjo por un shock hemorrágico que desencadenó un paro cardiaco.

En Poco Correctos, después que se conociera la triste noticia, Sandra Borghi no ocultó su tristeza al enterarse que Mariano Caprarola había muerto. La periodista, que trabajó con el productor en distintas oportunidades, comentó que hacía unas semanas había hablado con él hace 15 días. “Me llamó llorando de felicidad para decirme que sus riñones estaban bien. Llorábamos los dos de emoción”, recordó.

“Lamentablemente, él es una de las víctimas del caso Aníbal Lotocki. Cuando hablé con él me dijo que sabía que se iba a internar porque se estaba sacando el líquido del cuerpo. Este líquido le había generado unas piedras. Entró a operarse para sacarse unas piedras, se descompensó y no lo pudieron reanimar”, dijo la periodista entre lágrimas.

Sandra Borghi recordó en Poco Correctos la última conversación que tuvo con Mariano Caprarola

Hace apenas 5 días, Mariano había cumplido 49 años y había hecho un posteo en sus redes sociales, en la que había publicado dos fotos suyas con sus padres, cuando era un niño. Al lado de las instantáneas, el panelista había escrito: “Hoy es mi cumpleaños...12 de agosto de 1974, y quiero compartir con ustedes quienes me trajeron al mundo...Gracias Fady y Bocha...”.

Cabe recordar que en plena pandemia de Covid-19, el productor y asesor de moda había contraído coronavirus y en ese momento había sido hospitalizado. “Lo internaron para tenerlo en observación porque es paciente de riesgo, debido a su hipercalcemia y las complicaciones que eso le trajo. Pero esta bien”, le había contado su asistente Sofía en diálogo con Teleshow. Según su colaboradora, el panelista de La Jaula de la Moda “se encontraba muy bien e iba a permanecer internado hasta que los médicos consideraran darle el alta”.

En el año 2010, Caprarola se había operado los glúteos con el polémico cirujano Aníbal Lotocki. En julio, al aire de Socios del espectáculo (El Trece), dijo: “No puedo decir la palabra asesino, porque eso lo va a dictaminar la Justicia cuando lo metan preso; pero cuando la Justicia lo ponga atrás de las rejas ahí voy a salir a decir que es un asesino. Hoy no puedo”.

“Hice algo por estúpido, por no pensar las consecuencias; pero nunca pensás que un amigo te va a traicionar como me traicionó, que te va a inyectar muerte”, indicó sobre su intervención quirúrgica. Meses después, el productor de moda se sometió a otra operación con el cirujano plástico Sergio Rossaroli, con el objetivo de quitar el material que le había inyectado Lotocki. “Él se dedica a extraer el metacrilato del cuerpo y durante mi operación me contó que era como estar cortando una botella de plástico. Eso es lo que yo tenía adentro”, comentó en aquel entonces.

