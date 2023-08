Romina Gaetani habló de su estado de salud luego de su internación: “Estuve muy grave, todavía me tiembla el cuerpo”

Romina Gaetani habló luego de su internación: "Estuve muy grave, todavía no lo superé"

Semanas atrás, la actriz Romina Gaetani vivió un mal momento de salud. En diez días la internaron dos veces y, en un momento, atravesó una situación muy crítica. Ahora, en plena recuperación, dio una entrevista en Socios del espectáculo (El Trece), y habló acerca de una supuesta mala praxis en la clínica en la que se atendió.

“Estoy bien, todavía recuperándome. Decían que tenía bronquitis severa, pero cuando pregunte qué grave estaba me dijeron: ‘un nueve largo’. Así que fue neumonía”, sostuvo la actriz en una nota que le dio al programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. “¿Sentís que hubo mala praxis en la primera internación?”, le preguntó el cronista del ciclo. “Mala praxis no sabría decir, eso queda en manos de Ignacio Trimarco (su abogado). Todavía no me senté a hablar, es como que voy paso a paso. Tuve una primera internación donde no me sentí cómoda, no me sentí cuidada y después me dieron el alta, me fui a casa y como no me sentía bien volví de nuevo”, respondió la intérprete.

“Soy asmática desde chica y por eso se me complicó el cuadro”, explicó. Y luego señaló los detalles que desembocaron en una situación más complicada de lo que parecía en un comienzo. “Me dieron una medicación de la que no voy a hablar porque no es conveniente. No me habían informado lo que me iba a pasar. Yo fui comunicando que me iba sintiendo mal a medida de que me iban dando. No se si ahí la enfermera lo dijo o no”, manifestó.

“Cuando llega la doctora termino discutiendo con ella y el cuadro se complicó. De los nervios mas los cortocoides que estaba recibiendo, se me nubló muchísimo la vista y era tal el nivel de angustia y bronca, que recuerdo agarrar al celular para llamar a mi hermano”, agregó. “Cuando lo digo me sigo poniendo nerviosa. Es raro lo que me pasa. Todavía no logro bajar de toda la situación de lo que pasó hasta ahora”, completó Gaetani.

Recordemos que en esos días de preocupación, Romina se encargó de agradecerle especialmente a todo el equipo de profesionales que la estuvieron atendiendo en el centro médico que logró dar con su diagnóstico. “Por contenerme, sanarme, estar atentos, mirarme a los ojos cuando dicen mi nombre, tomarme de la mano y progresar en el tratamiento”, detalló. Y luego señaló con alivio: “Qué tranquila me deja poder decir...hoy estoy mucho mejor”.

Enseguida, Gaetani explicó cuál es su situación actual e hizo referencia a todas las manifestaciones de cariño que recibió durante este proceso. “Después de 6 días de internación más el traslado hacia aquí; esta nave me abdujo y en 3 días pude volver a respirar. Gracias a todos por sus oraciones y buenas vibras...Llegaron todas”, señaló la actriz.

