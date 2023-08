La emotiva foto de Maxi López con su beba y un paseo familiar

Una imagen de Daniela Christiansson subida por Maxi López, en medio de un paseo familiar

Maxi López fue protagonista de emotivos momentos en las últimas semanas. Tras su regreso de la Argentina, donde viajó debido a la preocupación por la salud de su exesposa, Wanda Nara, y para acompañar a sus hijos mayores, ahora compartió una tierna imagen con su hija Elle, de tan solo cuatro meses, fruto de su relación con Daniela Christiansson.

En la fotografía se observa al exfutbolista sosteniendo a la pequeña mientras le sonríe, optando por ocultar el rostro de la menor con un emoji de osito, en un claro gesto de protección hacia la identidad de la nueva integrante de la familia, como lo viene realizando desde el momento de su nacimiento, y explicado alguna vez: “Hemos decidido mantener nuestra privacidad con Elle por ahora para otro momento, ya que hay demasiadas cosas locas y gente repugnante en el mundo, y les pedimos que respeten nuestra decisión. Somos muy conscientes de que todos quieren ver a nuestra hermosa princesa. Pero tengan paciencia. Pronto la conocerán. Ella es una increíble mezcla de Maxi y yo”, contó Daniela en su momento.

El viaje a la Argentina se dio en medio de la preocupación que despertó la salud de Wanda, con quien Maxi tiene tres hijos: Valentino, Constantino y Benedicto. Durante su estadía en Buenos Aires, López se alojó junto a sus hijos en una casa dentro del barrio privado Santa Bárbara, el mismo lugar donde residen la empresaria y Mauro Icardi. El objetivo de esta decisión fue permitir que los niños estuvieran cerca de su madre durante este delicado momento.

La imagen compartida por Maxi López con su hija Elle (@officialmaxilopez)

La exconductora de Masterchef, tras recibir un diagnóstico y comenzar un tratamiento en Fundaleu, decidió viajar a Estambul, Turquía, acompañada de su marido y cuatro de sus cinco hijos, ya que Valentino, el hijo mayor de Wanda y Maxi, permaneció en Buenos Aires debido a su participación en un torneo de fútbol con la Novena División de River Plate.

El primer día del mes, Maxi López tomó un vuelo con destino a Londres (Inglaterra) para reencontrarse con su mujer y su beba de cuatro meses, quienes habían viajado a Ginebra (Suiza) para visitar a la familia de la modelo durante la ausencia del exfutbolista. Y de esa forma, después de tres semanas sin verse, la familia volvió a reunirse y Daniela Christiansson publicó en su Instagram una romántica foto junto al deportista: allí, están abrazados y ella reposa su rostro sobre el pecho de él.

La tierna foto que posteó Daniela Christiansson en su Instagram

“Mis hijos van adelante de todos mis planes, de todos. Siempre que me han necesitado en el país que estuvieran, yo me moví. Para mí ellos son la prioridad. Hoy tengo una hija en Europa y es justo que vuelva para estar con ella porque es chiquita. Tengo que dar una mano en casa con Daniela (Christiansson)”, dijo Maxi López la semana pasada antes de abordar el avión que lo llevaría de regreso a casa.

En la misma entrevista que brindó desde el aeropuerto de Ezeiza, el exjugador de River contó que Valentino se había quedado al cuidado de su hermano y también del resto de su familia, hasta que Wanda regrese al país. “Mis hijos están bien, pasamos 15 días buenos, siempre me pone feliz estar con ellos. Es siempre lo mismo, yo me ocupo de mis tres enanos y me voy con el corazón lleno”. Por su parte, no quiso dar demasiadas precisiones sobre su exmujer sino que se enfocó en sus hijos: “Vine acá para pasar tiempo con ellos. Apenas me enteré, saqué el pasaje para hablar con ellos, a mí me gusta estar cerca de ellos. Estoy bien, vine a visitar a mis chicos, a pasar tiempo con ellos, a ponerme a disposición por toda la situación y para acompañarlos. Yo vivo en el exterior y no puedo estar en todo momento, pero esto es una situación diferente y delicada”, indicó en un móvil en vivo en Intrusos.

