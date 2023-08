Débora D’Amato expresó su dolor ante el asesinato de Morena: “Me afectó muchísimo, está todo roto”

Débora D'Amato

Muchos famosos expresaron su indignación por el caso de Morena Domínguez, la niña de 11 años que fue asesinada por motochorros que le robaron el celular cuando estaba ingresando a la escuela en Villa Giardino, zona de Lanús Oeste. Florencia de la V y Karina Mazzocco -en sus respectivos programas de televisión- Wanda Nara, Eugenia la China Suárez y Viviana Saccone -en sus redes sociales- son algunas de las mujeres y madres que también se mostraron dolidas por la noticia que conmovió al país en las últimas horas.

Débora D’Amato, por su parte, también utilizó sus cuentas en las redes sociales para manifestarse al respecto. “Una nena de 11 años forcejeando con delincuentes, muere. ¡11 años! Saquen a los nenes llorando a Morena del lugar. No entrevisten a menores llorando desgarrados de dolor por el asesinato de una compañerita. Porque es un asesinato. Es desgarradoramente doloroso y desesperante. Todo está mal. Todo. Hace daño todo”, escribió el miércoles la periodista que actualmente se desempeña en C5N y Radio 10.

El mensaje de Débora D'Amato por el asesinato de Morena Domínguez (@deboradamato)

Luego, en diálogo con Teleshow la periodista contó lo que sintió al enterarse de esta noticia. “Me afectó muchísimo, una criatura de 11 años forcejeando y después enterarse uno de la manera en que murió, pienso en esa abuela, en esa mamá, en esa familia, me hizo mucho daño, supongo que como parí hace siete meses estoy mucho más sensible”, arrancó diciendo Débora. Y continuó describiendo el horror que le produjo: “Lamentablemente lo que pasó con Morena uno lo sabe porque terminó trágicamente, pero a los chicos les roban cerca de los colegios en forma cotidiana, en Capital y en el conurbano, en todos lados”.

Más adelante, D’Amato explicó que no le gusta politizar un hecho como este. “La verdad es que no me copa la parte de la politización porque esto es una desgracia que se aborda en todos lados, no entiendo cómo se le puede hacer pasar un momento así a los chicos, no me entra en la cabeza, pero hay un montón de cosas que no me entran en la cabeza y me parece que en este caso hay que salir de la política. Yo no creo que ningún político quiera que esto pase y algo está pasando que no se soluciona. Creo que tiene mucho que ver la Justicia, las cárceles están absolutamente desbordadas y con una sobrepoblación justamente a raíz de la cantidad de delitos que hay, creo que la droga vino a romper todo, no creo que nadie nazca asesino ni chorro, hay un contexto que influye”, respondió tajante.

“A mí me pone mal al igual que a toda la sociedad, que le duele que una criatura de 11 años haya muerto por golpes de un chorro, esa es al realidad. Obviamente en este estado de vulnerabilidad y sensibilidad de lo que pasó con esta nena, ves que le manotean la mochila a alguien cerca tuyo y te remueve mierda. Pero lo que yo siento creo que lo siente todo el mundo”.

Antes de concluir, Débora explicó lo que escribió en las redes sociales. “Siento que está todo muy roto, que los medios le ponían micrófono a nenes de 11 años por la muerte de su amiguita y eso está mal. Mostrar permanentemente la cara de la nena, también está mal. Entiendo que hay que blurrear a los delincuentes por los casos policiales pero siempre las víctimas son las que se ven, no tendría que haber habido chicos, creo que se trató mal el tema, es como que está todo roto, me hace mucho daño”, cerró profundamente conmovida.

Cabe recordar que este jueves a primera hora, la mamá de Lola –que en noviembre cumple cinco años- y de la pequeña Charo –que en diciembre celebra su primer año- volvió a referirse en sus redes sociales para hacer una denuncia pública sobre la situación que viven los vecinos en el barrio de Palermo. “Scalabrini Ortiz y Santa Fe. Horario de entrada al colegio. Bien temprano. Camino la escuela de mi niña mayor. Dos motochorros robaron a una criatura que iba con su mamá”, describió sobre un violento episodio.

“La semana pasada en la esquina de Charcas y Scalabrini, del otro lado del hecho que recién conté: robaron a un nene de primaria”, agregó D’Amato y consideró: “Hay corredores escolares pero evidentemente los esquivan. La zona se puso espesa hace rato más allá de pasar patrulleros, los corredores escolares, los policías de a pie y de los padres y madres que estamos alertas y atentos”.

En tanto, se sinceró al describir sus sensaciones tras el robo y asesinato que conmocionó al país. “Estamos todos sensibles, rotos, perturbados. Esta locura es abrumadora. Se ha transformado en un estrés moverse y sobre todo con chicos que quieren caminar, jugar, correr y se despegan unos metros de quien los lleva. Una locura desesperante. Está todo absolutamente roto”, sostuvo Débora D’Amato en su Twitter y terminó el mensaje con el emoticón de un corazón partido.

El posteo de Débora D'Amato en Twitter (@deboradamato)

Seguir leyendo: