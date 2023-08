Las fotos de las vacaciones de Ángel de Brito en Brasil: qué amiga famosa lo acompaña

Las vacaciones de Ángel de Brito en Brasil (Instagram)

Ángel de Brito hizo un paréntesis en sus compromisos laborales para tomarse unas vacaciones y recuperar energías. El conductor de LAM (América) está en Brasil, disfrutando de unos días de relax, acompañado por su amiga, la modelo Carolina Molinari, quien cada tanto la acompaña en una de las sillas de su programa.

Yanina Latorre quedó a cargo del ciclo de espectáculos y contó algunos detalles de la escapada del periodista: “Se fue con amigos, está con Caro Molinari. No sé a qué lugar, no hablé con él, no le pregunté. No está en Río (de Janeiro), fue al norte, a una playa”.

En su cuenta oficial de Instagram, Ángel compartió con sus seguidores algunas postales de esta escapada. “Cuando no calienta el sol”, escribió el conductor al lamentarse de que le tocaron días nublados en el país vecino. Sin embargo, aprovechó para meterse al mar y relajarse.

Muchos famosos le escribieron mensajes, como Connie Ansaldi, Verónica Lozano, Marcela Tinayre y Cinthia Fernández, quien señaló: “¡Tranku bombastic! Que churro sos”. Mientras que Pepe Ochoa agregó en tono de broma: “¿Te volvieron a hackear? Ah re”.

En esta escapada, por suerte De Brito también tuvo días soleados y aprovechó para disfrutar de las playas brasileras. Por su lado, Caro Molinari compartió en sus redes sociales imágenes en el mar. “Playita”, señaló la modelo mientras se relajaba en sus vacaciones.

Las vacaciones de Ángel de Brito

Caro Molinari viajó con Ángel de Brito a Brasil

Por otra parte, en el programa LAM, Nazarena Vélez recordó el día que conoció y rechazó a Luis Miguel hace 25 años. La panelista compartió una extensa conversación con el cantante en una de sus visitas a la Argentina en medio de una gira mundial. El encuentro fue en la habitación del hotel de Retiro en el que se hospedaba por ese entonces. “Yo tenía 23 años y le dije que no”, indicó.

La actriz relató el episodio aclarando en una primera instancia que ella se acercó hasta allí por decisión propia y en carácter de admiradora del artista. “No me buscó nadie. Fui yo sola, cual larva, era fan fan. Sigo siéndolo, lo amo, no como antes, pero me encanta”, resaltó y reveló que llegó a dicho encuentro por una productora que le contó que habían organizado una comida en el hotel y que “necesitaba cinco o seis chicas diosas”. “Y le dije que sí”, contó Nazarena.

También dijo que cuando llegó directo a la habitación, no conocía a ninguna de las otras mujeres y que no fue una comida propiamente dicha ya que había almendras y champagne. “Era post show y él nos invitaba a comer. Creo que después las que quisieran podían quedarse, pero yo iba en modo fan”, destacó una y otra vez Nazarena ante la insistencia de sus compañeras en el ciclo de espectáculos que por estos días conduce Yanina Latorre, ya que Ángel de Brito se fue de vacaciones a Brasil.

“Me ofreció quedarme. No le di. Fui en modo fan”, repitió Nazarena y contó que por ese entonces no le interesaba tener relaciones sexuales con el cantante. “¿Hoy sabés cómo le doy?”, bromeó e hizo reír a sus compañeras.

También recordó que durante el encuentro al que ella asistió vestida con un enterito de jean, remera y zapatillas, se quedó sentada en el suelo de la habitación del hotel. “Las otras tenían un lomazo, eran modelos, yo qué sé. Yo iba a conocerlo, no iba a coger”, indicó y, ante la insistencia de las angelitas, advirtió: “Me acosté con cada boludo, ¿no te voy a reconocer a Luis Miguel?”.

Por su parte, contó que en el encuentro las mujeres bailaron y que el artista las miraba y les preguntaba sobre su vida y sus respectivos trabajos. En tanto, reconoció que no se sintió cómoda por la competencia que había generado aquella situación entre las presentes. “En un momento me fui al baño y se habían ido todas”, recordó sobre la invitación que recibió por parte de Luis Miguel para quedarse con él, pero ella desistió.

