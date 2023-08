Criticaron a Barby Franco por dejar que su perro juegue con su hija: su fuerte reacción

El perro de Barby Franco le gruñó a su bebé en la cara

Cuando un famoso expone su vida privada de manera pública, sabe que no está exento de recibir comentarios de diversa índole sobre lo que comparten o muestran tanto en la TV como en las redes sociales. Este lunes, Barby Franco fue la protagonista de una situación de este tipo luego de subir a su cuenta de Instagram unos videos de su hija Sarah, la bebé que tuvo con Fernando Burlando, jugando con sus mascotas.

Todo se dio luego de que sus casi dos millones de seguidores vieran a uno de sus perros gruñéndole en la cara a la pequeña Sarah, lo que generó preocupación y alerta en los internautas respecto a la menor y expresaron su enojo con la influencer aunque a ella las críticas no le cayeron nada bien y tuvo que salir a explicar lo que había ocurrido.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la influencer muestra a su bebé con sus mascotas, incluso en más de una oportunidad, utiliza ese espacio para hablar con sus fanáticos y contarles cómo lleva la maternidad. En el video que desató la polémica, se puede ver a la pequeña jugando en el parque de su casa en un andador junto a sus padres cuando en un momento uno de sus perros le muestra los dientes muy cerquita de su cara. Al ver la cantidad de mensajes que sus seguidores le dejaron preocupados, Franco llevó tranquilidad y despejó dudas.

“Todo el mundo diciendo: ‘Pero el perro la pudo haber mordido’. No señor, conozco a mis perros, por algo la puse al lado de Dientes”, comenzó diciendo la influencer afirmando que su mascota no tiene maldad a pesar de esas reacciones que se pueden ver en el video. Y además, explicó: “Cómo la ven a ella así, con los dientes, es porque ella sonríe. Se pone feliz, no es porque te va a morder y es un amor. Obviamente con otros perros que no conozco no la expongo. Pero con Dientes, sí”, insistió revelando el nombre de su mascota a quien le pusieron de esa forma por el gesto que hace con su dentadura.

Barby Franco respondió a las críticas de sus seguidores por dejar que su hija juegue con su perro (Instagram)

Y respecto al incidente, la modelo expresó: “Aparte no le hizo nada, le dio un narizazo”, reconoció y cerró defendiendo a su perro: “Tiene la sonrisa más linda que existe. Jamás le haría daño a mi hija”. Con ese mensaje, Franco dejó en claro que su mascota no tenía intenciones de agredir a la bebé sino que esa es su manera de expresar cariño y demostrar que está feliz. En más de una oportunidad ella exteriorizó lo importante que son los animales en su vida y cómo le gusta ayudar y colaborar con organizaciones o refugios.

Si bien Barby y Fernando están enfocados directamente en la crianza de Sarah, hace unos meses la influencer expresó a través de sus redes sociales el deseo que tiene de agrandar la familia que formó con el letrado. “Creo que tengo ganas de tener otro, me agarró melancolía”, sostuvo mientras en la foto que recordó se la podía ver recostada en la camilla con su bebé recién nacida en brazos. Aunque cabe destacar que esto fue solo un comentario virtual pero por el momento tanto la influencer como el abogado no confirmaron que van a agrandar la familia, sino que se encuentran disfrutando de su hija.

