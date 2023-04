Barby Franco quiere tener un hijo más con Fernando Burlando: “¿Creamos otro?”

Hace casi medio año que Barby Franco y Fernando Burlando se convirtieron en padres de Sarah, la beba que tuvieron en común. Fueron muchos años de búsqueda para la pareja, hasta que se dio el milagro. Y hoy, después de un susto que vivieron cunado la la pequeña debió permanecer internada en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento a raíz de una infección urinaria que le generó cuadros de fiebre elevada, la felicidad es plena.

Enfocada a full en la maternidad pero también regresando de a poco a su vida laboral, Barby utiliza sus redes sociales -donde cuenta con casi dos millones de seguidores- para interactuar con sus fanáticos y mostrarles cómo vive su día a día. Allí habla de su experiencia como madre primeriza, comparte cuestiones profesionales que debe cumplir, y muestra cómo está su relación con el letrado y candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

En esta oportunidad, en tanto, Barby recordó el nacimiento de la pequeña Sarah y junto a una postal de ese increíble momento, escribió feliz: “El mejor día de mi vida. Me agarró melancolía. ¿Creamos otro?”, dijo la influencer mencionando a su marido y preguntándole en público si estaba dispuesto a tener otro hijo.

Barby Franco recordó el nacimiento de su hija (Instagram)

Burlando, que ya es padre de Delfina y María de su pareja anterior, no contestó a ese mensaje de manera pública, aunque ella aprovechó para interactuar con sus fanáticos quienes claramente apuestan a que la modelo tenga más hijos y la bancaron en su decisión. Tal fue el caso de Jesica Cirio, quien junto a varios corazones escribió: “Diosssss, la amo”.

Pero también hubo algunos internautas que cortaron con la dulzura del posteo con algunos comentarios. De hecho, uno de sus seguidores le recordó sus dichos sobre la situación país que expuso hace pocos días cuando fue al supermercado. “Está difícil la situación económica, dijiste el otro día”, fue el comentario que generó un respectivo hilo de comentarios a favor y en contra.

Pero eso no fue todo. Barby también compartió el mismo mensaje a través de sus historias con otra imagen del día que nació su hija. “Creo que tengo ganas de tener otro, me agarró melancolía”, sostuvo mientras se la podía ver recostada en la camilla con su bebé recién nacida en brazos.

La influencer expresó su deseo de tener otro hijo (Instagram)

También hace unos días la influencer aprovechó para interactuar con sus seguidores. En un momento un usuario fue contundente con su pregunta:”¿Estás enamorada de Burlando?”. Y Franco no dudó un segundo en contestar.

Allí, compartió una foto junto a su bebé Sarah y escribió: “¡Ya no! Estoy enamorada de ella”. Luego, con humor y llevando buena onda, Barby agregó: “Hoy se lo dije a Burlando”. Si bien algunos fanáticos se alertaron, quedó en claro que la modelo estaba haciendo una broma y está todo más que bien con su marido.

Compartiendo momentos de su día a día, en las últimas horas la modelo mostró sus compras en el supermercado y reveló que algo la indignó. A través de esta misma red social, Barby compró los productos necesarios para su casa. Aunque al pasarlas por la caja, se mostró sorprendida primero y luego enfurecida con el precio que había pagado por lo que había adquirido.

Enseguida se puso a subir las imágenes a sus redes sociales para compartir con sus seguidores el enojo que le produjo el aumento que encontró en los precios. Acto seguido, completó la secuencia con un video de ella hablando a cámara. “No, no, no, anodadada con el total de la compra. Literal, compré todo eso más un par de salchichas más unos pan para panchos. No, no, no, me quiero matar. Literal. No me alcanzó la plata de hecho”, dijo angustiada y alterada por el valor de los alimentos y de los productos de limpieza que había adquirido recientemente.

