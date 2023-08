Nicolás Magaldi debuta hoy en América: “El próximo presidente de los argentinos se va a conocer en Intratables”

Nicolás Magaldi será el nuevo conductor de Intratables que arranca este domingo a las 21.30 horas por América (Foto: América)

Intratables se convirtió en uno de los grandes éxitos de la pantalla de América, tras aquel debut en el verano del 2013 con Santiago del Moro y que se extendió por nueve años, hasta el 5 de mayo del 2022, cuando después de los pasos de Guillermo Andino, Alejandro Fantino, Fabián Doman y Paulo Vilouta en la conducción se decidió darle un descanso al formato.

Es por eso que la vuelta del programa se vive con mucha expectativa, y de hecho en la previa se viene hablando de lo que será esta nueva temporada que se avecina sabiendo que nos encontramos en un año electoral y su presencia en la televisión será clave. Con Nicolás Magaldi en la conducción, se augura que Intratables será dinámico y con fuertes intercambios de opinión, entendiendo que el conductor ya tiene una experiencia corroborada a la hora de preguntar y manejar un equipo de profesionales amplio.

El panel titular estará integrado por Ceferino Reato, Liliana Franco, Augusto Tartúfoli, Candelaria de la Sota, Fernando Cerolini, Amalia Diaz Guinazú e Ignacio Fidanza, a quienes se sumarán invitados de todos los colores políticos. Y con el correr de las semanas quizás pueda haber o no alguna rotación porque todo dependerá del desempeño de cada uno de ellos al ocupar tan importante lugar. Teniendo en cuenta las ediciones anteriores pasaron más de 50 columnistas como Jonathan Viale, Ángel de Brito, Martín Candalaft, Rosario Lufrano, Débora Plager, Diego Brancatelli y hasta el precandidato a presidente por Libertad Avanza Javier Milei, entre otros.

"Al próximo presidente o presidenta de los argentinos se va a conocer en Intratables", dijo Nico Magaldi en diálogo con Teleshow (Foto: América)

En una charla con Teleshow, Nicolás Magaldi anticipó qué se verá este domingo desde las 21.30 horas en la pantalla de América y qué influencia tendrá el emblemático programa en las PASO 2023.

—¿Por qué dijiste “si” a la conducción de Intratables?

—En el verano hice Epa! en las mañanas de América y un poco mi llegada al canal siempre fue soñando si volvía Intratables. De hecho, el 19 de enero-día de mi cumpleaños- grabé por primera vez en mi vida el piloto que lo tomé más que nada como una prueba para mí mismo. Gustó mucho y tiempo después, hace un mes y medio, me llamaron del canal para decirme que el programa volvía y que yo iba a ser el conductor. La verdad que me alegré muchísimo, ni lo dude porque era algo que buscaba y que siento a lo largo de mi corta carrera he ido formándome mucho para estar al frente y encima estar en un clásico, es una responsabilidad enorme y estoy feliz de la vida

— ¿Con qué se encontrará el público esta noche cuando a las 21.30 horas vuelva Intratables?

—Intratables en si es un formato. Desde mi lugar habrá una conducción nueva, después habrá panelistas nuevos, invitados importantes. Al próximo presidente o presidenta de los argentinos se va a conocer en Intratables. Tendremos un gran despliegue y será la vuelta del debate de la política a la televisión, el show de la política.

— ¿Cómo será el nuevo panel?

— Podríamos decir que va entre lo clásico y algunas voces nuevas que va a estar bueno porque eso genera conocer opiniones diferentes. Además, de los ya confirmados estarán los analistas Enrique Zuleta Puceiro, Raúl Timerman y Manuel Adorni. Habrá políticos invitados y mucha gente rotando como empresarios, sindicalistas, periodistas…

—¿Quiénes serán los primeros invitados?

—¡Es sorpresa! Voy a ser muy sincero, llamamos a todos porque quiero que vengan todos, algunos no pueden por compromisos de la propia campaña, pero otro si van a venir y a partir de eso vamos a buscar hacer entrevistas y un debate diferente sobre los que vengan. Hay candidatos muy importantes que vienen hoy y sino estarán el domingo que viene mientras esperamos los resultados de las PASO 2023. Ese día haremos el análisis y la previa de los datos, será quizás un programas muy caliente y en vivo. El programa de hoy es increíble y el que viene es más increíble porque semana a semana el desafío nuestro es adelantar un poco lo que se va a debatir en la semana siguiente. Pensá que después de las elecciones del próximo domingo, ese lunes va a ser muy diferente nuestro país. Depende un poco lo que pase, será con que Argentina nos vamos a levantar al otro día.

"El programa de hoy es increíble y el que viene es más increíble porque semana a semana el desafío nuestro es adelantar un poco lo que se va a debatir en la semana siguiente", señaló Nico Magaldi (Foto: América)

—¿Te preocupa el rating y la competencia con el resto de los programas políticos?

—El rating no me preocupa, me ocupa. Nosotros trabajamos para hacer un gran programa, el resultado de muchos grandes programas logra una buena medición, pero a veces no. Ojalá que nos acompañe el número porque también eso depende muchísimas cosas en la industria. Con respecto a la competencia, eleva mucho que un domingo sea un día para analizar la política que viene, lo nuestro es un big show de la política donde mostramos todas las caras y todas las voces. En eso nos vamos a diferenciar muchísimo en cuanto a la estructura y al montaje del propio show para entretener también.

—¿Hablaste con alguno de los conductores que pasaron por Intratables?

—En el invierno me tocó irme a Ushuaia y después a Bariloche y justo en ese lugar cuando se confirmó el regreso del programa le mandé un mensaje de Santiago Del Moro con el que tengo muy buena onda y me deseó lo mejor. Él me dijo que tenga cuidado con el concepto de la trampa o el trampolín porque uno como conductor no debe mezclarse en esa opinión, sino que hay que dirigir opiniones en este programa. Hay que tratar de sacar lo mejor de cada uno y no quedarse con eso, y hacer jugar bien a todos.

—¿Tenés decidido tu voto para las PASO 2023?

—No lo tengo decidido, es algo de un fenómeno que le pasa a mucha gente en la Argentina en no tener decidido su voto ahora. Y es un juego en todos los sentidos porque cada candidato que vaya a cada programa tiene que tener un poder de convencimiento. Es una etapa que vivimos como un inflador de emociones donde te prometen un país increíble y muchas veces nos ha pasado que de ese país increíble después es como un globo que se desinfla bastante. Siento que cada vez más el electorado está más consciente y preciso en la palabra y en el realismo de las promesas y no cae en esas cosas que te dicen: “Argentina va a ser una potencia Mundial”. Quiero ese candidato que me hable del país con una proyección a 30 años y no a seis meses, sé que hay que hacer cosas urgentes, pero parece que todo es urgente. Me encantaría ver si esta semana en las propuestas empezamos a planificar el futuro. Te vuelvo a repetir y te soy sincero no lo tengo y no lo sé aun.

