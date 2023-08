Eva Bargiela contó cómo tomaron su esposo y su suegro, Facundo y Hugo Moyano, su incorporación a Bailando 2023

El Bailando 2023 está por empezar. El reality de baile conducido por Marcelo Tinelli comenzaría el lunes 28 en la pantalla de América. Este año los jurados serán Ángel de Brito, Pampita, Moria Casán y Marcelo Polino. Como ha sucedido en todas las ediciones, los miembros del jurado cumplen con un rol fundamental, por lo que la producción los seleccionó minuciosamente para que ocupen su silla y sean funcionales al show.

Los participantes también están elegidos aunque la lista definitiva se cerrará horas antes del inicio del programa, como suele ocurrir habitualmente. Sin embargo, los que ya están confirmados se preparan para darlo todo en la pista y tal es el caso de la modelo Eva Bargiela que en las últimas horas dio una entrevista radial y se sinceró al contar cómo tomó parte de su familia como lo es Hugo Moyano su ingreso al show: “Mi suegro está muy contento con que vaya al Bailando”.

En octubre de 2021, la joven y Facundo Moyano se casaron por civil, sellando finalmente su relación de varios años. Si bien ella estuvo un tiempo alejada de los medios de comunicación, ahora se prepara para regresar a la televisión. En diálogo con Catalina Dlugi para La Once Diez, Eva también contó cómo se está preparando para sus performances de baile y también compartió la reacción de Facundo Moyano cuando se enteró de que estaba pensando en aceptar la invitación al certamen.

Si bien ella está muy entusiasmada por este nuevo desafío, la modelo dejó en claro que su marido no se siente muy cómodo a la hora de estar en un programa de televisión que no sea exclusivamente sobre política. Sin embargo, intentará convencerlo para que la acompañe.

El casamiento de Facundo Moyano y Eva Bargiela (Archivo)

Durante la entrevista, Bargiela contó que Facundo Moyano fue muy importante para ella a la hora de tomar la decisión de entrar al Bailando 2023. “No es que le pedí permiso, le pedí una opinión y me dijo ‘si te gusta, hacelo’. Siempre me motiva a ir por más en todos los aspectos”, señaló.

Entonces, Catalina Dlugi le preguntó: “¿Va a ir a visitarte? ¿O te dijo ‘No cuentes conmigo?”. “No, no me dijo ‘no cuentes conmigo’ pero creo que le voy a tener que insistir un poquito para que vaya”, admitió y agregó: “Él se pone más nervioso si no es un programa de política o de actualidad”.

En ese momento, la conductora interrumpió: “Pero si estás acostumbrado al apellido Moyano no te va a asustar un Bailando, ¿verdad?”. “¡Esperemos que no! La verdad es que a mí me gustaría que me pueda acompañar”, confesó Eva Bargiela. Esto le dio pie a la periodista para preguntar: “¿En algún momento el apellido Moyano te pesó?”.

Eva Barbiela y Facundo Moyano (Archivo)

“No, la verdad es que cuando estás en pareja con alguien conocido y estás en la intimidad, te olvidás del apellido. Ahora ya ni me acuerdo”, bromeó Eva, quien cerró: “Facu está ahora en el sindicato de peajes y todos lo adoran, así que es porque los está representando bien y eso me deja tranquila”.

En otro tramo de la charla, Cuando Dlugi le recordó el romance del dirigente con Nicole Neumann y los elogios que recibió por parte de Susana Giménez, que aseguró que si ella fuera más joven, intentaría tener un romance con él. “Con los ensayos de Bailando, me di un golpe y perdí la memoria”, bromeó la joven. Y, luego, explicó: “Hace más de 7 años que nos conocemos, desde que yo tenía 23 y él 31. La realidad es que hemos tenido nuestras idas y vueltas, pero lo de Susana... La verdad que es una genia. Siempre que me la cruzo es un amor conmigo y es una divina. No me da celos. Es parte de la vida y lo importante es que nosotros nos hemos separado, pero nos hemos vuelto a elegir. Eso es lo valioso”, completó.

