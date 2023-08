Mariel Di Lenarda fue abordada por motochorros cuando manejaba su auto: “Todo por el celular”

Mariel Di Lenarda sufrió un violento intento de robo en su auto (Instagram)

Mariel Di Lenarda viene pasando un época muy gratificante en su trabajo. Si bien se desempeña hace más de veinte años como periodista, fue en la última entrega de los Premios Martin Fierro que obtuvo su primera estatuilla a mejor panelista. Sin embargo, no todos son momentos agradables en su vida. Durante el pasado viernes, la panelista de Nosotros a la mañana (El Trece) tuvo que atravesar un violento suceso que la dejó muy angustiada.

Según relató ella misma a través de su cuenta de Twitter, todo ocurrió cuando ella estaba detenida con su auto en un semáforo en la intersección de las calles Superí y Olazábal, de la ciudad de Buenos Aires. De repente, la periodista sintió un profundo golpe en su auto y advirtió de inmediato que estaba siendo víctima de un robo. Con sus propias palabras, Mariel expresó: “Superí y Olazábal. Detenida en el semáforo, siento un golpe.Tres más. Así quedó el vidrio, que tiene vidrio antivandálico. Se subió a una moto con cómplice, y se fueron por la bicisenda. Todo por el celular. 10 minutos antes vi una situación igual en Avenida Córdoba”.

Con una foto del vidrio completamente astillado pero sin llegar a romperse, Di Lenarda la sumó a su tuit para mostrar claramente lo que había sucedido. Desde ese momento, su publicación se llenó de mensajes de apoyo y de preocupación. La mayoría de sus conocidos y seguidores quisieron saber cómo se encontraba después del violento hecho que había vivido. Entonces la periodista llevó tranquilidad a todos. “Estoy un poco asustada pero ya pasó. Ahora a hacer la denuncia para que quede dentro de las estadísticas”, le respondió a un usuario que le preguntó por su estado de salud.

Mariel Di Lenarda sufrió un violento intento de robo en la calle (Twitter)

Por otra parte, Nilda Sarli, conductora de Por si las moscas, le dijo que tenía que agradecer que no le hubieran hecho nada, y Mariel fue contundente en su respuesta. “Hay que agradecer que funcionó el antivandálico. En el año 2017 lo pagué $20.000 me acuerdo que fue una fortuna pero lo hice justamente por si me pasaba algo así”, respondió acerca de sus vidrios protegidos contra robos.

Más adelante, la panelista detalló que el hecho había ocurrido en el barrio de Cohglan. “Calle que es salida hacia General Paz o Acceso Norte. Lleno de autos”, relató todavía asustada por la agresión que vivió en ese momento. Otro usuario le recomendó que nunca lleve nada en el asiento del acompañante o en el de atrás para evitar este tipo de situaciones. “No llevaba nada y tengo polarizado y era de noche. Fueron por el celular que se veía la luz desde afuera porque lo tenía en el soporte”, contó sobre el posible motivo del intento de robo que tuvo.

En tanto, la periodista se mostró preocupada por el valor que le costará ahora hacer de nuevo el proceso antivandálico a los vidrios de su automóvil. “El tema es que el seguro solo te cubre el cristal. Ahora no sé cuánto saldrá volver a hacerle el tratamiento”, confesó preocupada. Finalmente, Mariel erradicó la denuncia correspondiente en la Comisaría 13 de la Ciudad de Buenos Aires para dar por finalizado el tema.

Mariel Di Lenarda sufrió un violento intento de robo mientras estaba detenida con su auto en un semáforo (Archivo)

Hace unas semanas, después de recibir el premio a mejor panelista en la entrega de los Premios Martin Fierro, Di Lenarda vivió una situación que la entristeció cuando Santiago Sposato, cronista de LAM (América) le hizo una pequeña entrevista. En ese momento, el notero expresó sin filtro: “Por más que nos parezcas una periodista excelente, sí nos parece injusto que lo hayas ganado vos con lo que representa Yanina (Latorre) en el panelismo”.

Estas declaraciones no le cayeron nada bien a la flamante ganadora y se desató una polémica ante la cual, el cronista de Ángel De Brito le expresó sus disculpas públicamente a Mariel. “Entiendo que ella estaba en el momento más feliz de su vida, o uno de los mejores momentos y tal vez en nuestra chicana habitual en eso de decirle que para mí Yanina era la mejor y que el premio no me parecía justo para ella, más allá de decirle que me parecía una periodista del carajo, pero entiendo que a ella en ese momento le cayó muy mal, no me di cuenta sino hubiera reaccionado de otra manera, pero visto lo que se generó y que me llegó que ella no estaba pasando bien, más vale que le quiero pedir disculpas a ella”, agregó.

