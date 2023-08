Sandra Villarruel recordó su semana de amor junto a Luis Miguel: “No me dejaba ir”

Sandra Villarruel recordó su romance con Luis Miguel (Video: Socios del Espectáculo, ElTrece)

La relación fue corta, pero muy intensa. Cuando Luis Miguel era un joven de apenas 18 años de edad, conoció a Sandra Villarruel en una de sus tantas giras por Sudamérica. Y no pudo resistirse a sus encantos. Por aquella época, la exvedette se lucía tanto en teatro como en televisión y era considerada como una de las mujeres más deseadas de la Argentina. Así que el encuentro entre ambos, aunque por entonces secreto, fue por demás explosivo.

“Fue una semana en la que no me dejaba ir”, comenzó diciendo Villarruel sobre su vínculo con el ídolo. Y dio detalles de cómo es el cantante en la intimidad: “Es muy caballero, es muy romántico...La verdad es que en ese momento me pareció una excelente persona. Es impecable, es un diez. Así como se lo ve”.

La exfigura de Las gatitas y ratones de Porcel también recordó un gesto muy particular que tuvo Luis Miguel para con ella. “Hay algo que le llamó la atención a todo el mundo. Pero, en la primera noche, empezó a mojar pétalos de rosa en vino tinto y me los daba en la boca. Después yo le daba a él. Es rico eso, pruébenlo porque es la oportunidad para una buena conquista”, contó.

Sandra Villarruel en su época de vedette

Sandra, recurriendo a su memoria después de más de tres décadas, continuó: “Cuando llegamos al hotel para dejarlo a él, siempre con el séquito de chicas atrás, yo lo saludo y me dice: ‘¿Qué? ¿No te vas a quedar conmigo?’ Yo me quedé atónita, porque no me imaginaba eso. Fue la segunda noche. Entonces le digo: ‘Te están esperando las chicas’. Y él me dice: ‘No, yo quiero estar contigo’. Y bueno, ya que insistió, me quedé...”.

Por otra parte, la exvedette explicó cuál era la situación personal del ídolo en ese momento. “Venía justo de separarse de su papá y su mamá ya no sabía dónde estaba, así que estaba con todo ese mambo. Y eso fue de lo que hablamos en la primera noche”, contó. ¿Si es un buen amante? “Sí, por lo que yo recuerdo sí. Tenía 18 pero tenía bastante experiencia”, concluyó Villarruel.

Cabe recordar que, en las últimas horas, también habló Andrea Estévez, quien allá por el 2011 comenzó un vínculo con el cantante que duró más de un año y medio. “No había un compromiso ni habíamos hablado de un noviazgo, pero sí nos veíamos lo más seguido que podíamos. Y, cuando estábamos nosotros juntos, estábamos el uno con el otro. En ese momento él no estaba en pareja y yo tampoco”, comenzó diciendo la modelo. Y reveló que todo había comenzado cuando Luis Miguel la vio sentada en la fila 10 de su recital y mandó a un hombre de seguridad para pedirle el teléfono y luego invitarla a cenar con él en hotel donde estaba alojado.

Así las cosas, después de contar que había dormido con el intérprete de Suave desde la primera noche en que lo conoció, Estévez se animó a dar detalles de cómo era el cantante en la intimidad. Y, al ser consultada sobre su desempeño en la cama, no dudó en responder: “Es un 11 sobre 10. Es muy cariñoso. Es el tipo de hombre que a mí me gusta. Muy afectuoso, muy de mimos, muy de contacto...”.

