La historia de amor de Cecilia Caramelito Carrizo y Coco Sily: un romance fugaz y un final sorpresivo

El apasionado beso entre Caramelito y Coco Sily en los Martin Fierro

“Sentí como una conexión muy linda entre los dos”, dijo ella. “Soy el hombre más feliz del mundo. Me tienen que sacar la sonrisa a cachetazos”, dijo él. La confirmación del comienzo de la relación entre Cecilia Caramelito Carrizo y Coco Sily sorprendió a todos, de la misma forma que sucedió en las últimas horas al revelarse que ya no estaban juntos. ¿El tiempo entre un anuncio y otro? Apenas poco más de un mes.

En diciembre último, Carrizo confirmó el fin de la relación con su marido Damián Giorgiutti, después de 25 años en pareja y dos hijos en común: Lorenzo, de 17, y Benito, de 13. “Fueron años muy hermosos para mí. Tuvimos dos hijos divinos, ellos tres fueron siempre mi prioridad. Así lo viví y lo disfruté mucho”, expresó la conductora en su momento sobre el tiempo que estuvieron en pareja junto al hombre que ahora había tomado la decisión de disolver la pareja.

“Me dolió mucho separarme de él, yo no esperaba ni que ocurriera, pero por supuesto que acepto y respeto la necesidad de él, y entiendo que puede ser lo mejor”, agregó, a la vez que recordó parte de lo vivido en el último tiempo: “A lo largo de 25 años las personas vamos cambiando, creciendo, evolucionando. Atravesamos etapas muy lindas e importantes y en algún caso, difíciles y muy dolorosas como, la enfermedad de mi hermano Martín y luego, su fallecimiento. Quedamos frente a frente, con nuestros hijos más grandes, hermosos, independientes en muchas cosas, creía que empezaba una etapa para disfrutar, después de haber sufrido tanto. Pero queríamos cosas distintas”, analizó la animadora y actriz, quien se mostró positiva frente al futuro: “Todo va a estar bien”.

Coco Sily contó detalles de su relación con Cecilia Caramelito Carrizo: "Me tienen que sacar la sonrisa a cachetazos"

Es que Cecilia también menciona a su hermano, el músico Martín Carrizo, quien murió en enero 2022 luego de luchar durante siete años contra la esclerosis lateral amiotrófica, ya que a las pocas semanas de haberse separado, se cumplió el primer aniversario de su fallecimiento. “Me costó vivirlo así”, se sinceró la conductora, quien enfrentó la situación como pudo y con la contención de sus hijos. “A Martín lo llevo conmigo, en mi piel, en mi corazón, en mi alma y siento que está conmigo”, agrega sobre quien fuera baterista del Indio Solari y de Gustavo Cerati.

En diálogo con Pamela David para Desayuno Americano, en tanto, había confesado: “Tengo amigas o tías que me dicen: cómo no viniste, cómo no me llamaste. Porque estoy llorando todo el día abajo de la cama. A mí a veces me pasa a veces que no me sale la palabra, estoy tan triste que me quedo súper metida para adentro”. Y también había contado que se había respaldado en su terapeuta, además de sus hijos, para tratar de sobrellevar esa situación. “Hoy trato de interpretar que antes de la separación, evidentemente habría habido señales y yo no fui lo suficientemente lúcida como para verlas. O es el poder de la negación”.

Por su parte, Coco Sily hablaba a mediados de 2021 de su situación sentimental: “Estoy solo, estoy totalmente asexuado, no tengo ganas de enamorarme, de nada”. Por entonces, acababa de terminar su noviazgo de una joven de nombre Tamara, artista plástica de 33 años, con quien había iniciado una relación en 2019. En una Argentina dominada por el coronavirus y las restricciones, no había lugar ni tiempo para el amor.

Cecilia Caramelito Carrizo y Coco Sily, enamorados

En una charla con Susana Roccasalvo, el conductor profundizó en la posibilidad de volver a enamorarse: “Las redes me las maneja mi hijo y a veces me dice que me están tirando tiros. Yo soy de los que te tiene que invitar a tomar un café”, admitió fiel a su estilo el papá de Dana, Sasha y los mellizos Bono y Baltazhar, fruto de su matrimonio con Silvia, con quien mantiene una excelente relación.

Las vidas de Cecilia y Coco se cruzaron tiempo después, cuando ella fue como invitada a Noche de Mente, el programa que conduce él por la Televisión Pública. “Ella vino y nos pusimos a charlar, nos conocíamos del medio, de vernos, pero no éramos amigos”, reconoció el actor. “Yo respetaba mucho su última etapa periodística, lo que bien que labura”, destacó en referencia al trabajo de la histórica animadora infantil en la pantalla de América.

Después de aquel encuentro, Coco, en calidad de director de programación de la Radio Extra 107.5, la convocó a una reunión para que tuviera su espacio en el dial. A Caramelito le gustó el desafío y prometió pensarlo. Se reunieron en la emisora, firmaron contrato y el resto vale la pena que lo cuente él en primera persona. “Yo me morí, quedé muerto”, se sinceró, por fuera de cualquier atisbo profesional. “Fue jugarme una timba de escribirle si quería salir a cenar y ella contestó que sí....”. Desde entonces, Coco y Cecilia comenzaron a vivir su historia de amor.

En los últimos días de junio, él fue con su hija Dana al Teatro Astros a ver la obra Cantando sobre la mesa, protagonizada por Dan Breitman y ... Cecilia Carrizo. La pareja omitió posar juntos para los fotógrafos, que aguardaban con sus cámaras listos para disparar, pero tuvieron que contentarse con una promesa: “Voy a ir a los Martín Fierro acompañado por Cecilia”.

Caramelito contó cómo la sedujo Coco Sily

El 9 de julio, Coco estaba nominado como mejor conductor en la gran fiesta de APTRA. Al llegar el momento, la cámara los enfocó en una de las mesas del Salón Pacífico del Hilton. Ella lucía un elegante mono rosa escotado de raso mientras que él optó por un traje negro, camisa blanca y moño azul oscuro. Y le trajo suerte, porque Coco ganó por su labor en Noche de mente.

En la alegría del festejo, Coco besó apasionadamente a Caramelito en la boca antes de subir por su premio y entre los festejos sobre el escenario, no lo dudó y la mencionó. “Ceci, gracias mi amor por acompañarme”, dijo mientras la cámara la mostraba emocionada por el reconocimiento.

“La verdad es que Coco es una persona súper especial, muy buena, muy conectada con sus hijos, con sus trabajos y sus compañeros. Es una persona súper presente, que te escucha...”, dijo más adelante Cecilia, ya con la confirmación ante el gran público. Y explicó de qué manera se dio el flechazo: “Hay momentos en los que te encontrás con determinadas personas. Cuando fui a su programa sentí como una conexión muy linda entre los dos”, recordó. “Él es una persona muy tierna, sensible y eso de La cátedra del macho... siempre sentía que detrás de lo que se mostraba había algo mucho mejor, ya lo intuía”, señaló dejando en claro que la imagen que el público tiene del actor no es la real.

Nicolás Stulberg

La animadora no quiso tildar en ese instante como “revancha” a su nueva relación sentimental. “Me pasa que fue tan sorpresivo el hecho de que él se me ponga adelante y me agarre la mano y me saque del lugar en el que estaba, ese lugar de tristeza y de un poco de desolación, que lejos de ser una revancha es como el misterio de la vida”, aseguró sobre el rol que ocupó Coco desde que llegó a su vida.

Sin embargo, en el momento menos pensado el amor llegó a su fin, en las palabras que Caramelito le transmitió al periodista Rodrigo Lussich: “No estamos más juntos. Él es una persona increíble. Tenerlo en mi vida fue algo muy importante para mí'.

“Sí, me separé”, reveló Sily en una charla con Teleshow, en la que agradeció la preocupación aunque se excusó de dar declaraciones: “No voy a hablar del tema”, sentenció. Un rato antes, le habría confiado a Pía Shaw que la decisión de dar por finalizada la relación fue de Cecilia ya que estaría recomponiendo su relación con Damián, el padre de sus hijos. L

