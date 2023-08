Camila Homs compartió un apasionado momento con su actual novio José Sosa tras la reciente separación de su ex

El beso de Cami Homs a José Sosa (Crédito: IG/CamiHoms)

En las últimas horas, Camila Homs compartió un momento romántico este jueves en sus redes sociales. la modelo y futura participante del Bailando 2023 publicó una filmación donde se la ve en el auto y a los besos junto a su novio, José Sosa, para dejar en claro que se encuentran más enamorados que nunca después de algunos rumores que indicaban que existía una crisis de pareja entre ellos.

Recordemos que la modelo rompió el silencio este miércoles horas después de que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul anunciaran su separación, luego de un año y medio en pareja. La modelo, y exmujer del futbolista del Atlético de Madrid con quien tiene dos hijos en común -Francesca y Bautista- estuvo invitada en Desayuno Americano y si bien recordó que tiene un bozal legal y que no puede mencionar a su expareja, contó cómo vivió la reciente noticia.

“No opinaba cuando estaban juntos, menos voy a opinar ahora”, fue lo primero que dijo Homs en el ciclo que conduce Pamela David por la pantalla de América dejando entrever que no haría demasiadas declaraciones al respecto. “Vi que se separaron, no me corresponde opinar. Tampoco puedo hablar del tema. No tengo más nada para decir”, agregó.

Sin embargo, respondió algunas preguntas puntuales y aseguró que no estaba al tanto de la ruptura ya que con De Paul habla solo de situaciones que involucran a sus hijos y no sobre la vida personal de cada uno. Al respecto sostuvo que “mejoró” la relación entre ellos. “¿Sabías de la separación”, le consultaron a la modelo que respondió con total sinceridad: “No sabía, para nada”.

“¿O sea que te sorprendió?”, retrucó Pamela David, y Camila admitió: “Sí, puede ser...”. Y agregó que estaba al tanto de los rumores de crisis que habían surgido semanas atrás, pero que elige no involucrarse.

Así las cosas, un movilero de LAM (América) fue a buscar a Liliana Fontán, mamá de Camila Homs, quien es la exmujer y madre de los hijos del volante de la Selección Argentina de fútbol. La mujer atendía un local gourmet que se presenta como “almacén de vinos y quesos” y que está ubicado en el centro porteño.

De movida, la mujer se mostró reticente a hablar demasiado aunque permitió el ingreso al negocio tanto al notero como a la cámara. Para romper el hielo, le preguntaron cómo estaba con la noticia de que su hija será participante del próximo Bailando por un Sueño. “Feliz, ponele. Más o menos”, dijo Liliana con cierta contrariedad cruzándole el rostro. “Espero que la traten bien, nada más”, agregó. A la pregunta si iría a apoyarla al estudio, dijo que sí. “Cómo que no, es mi hija, la voy a apoyar, claro. Si ella decidió participar, la voy a apoyar”, contestó.

Sin hacer alusión directa al hecho, el abuelo de Francesca y Bautista publicó un video de Guillermo Francella, vestido con la camiseta argentina en donde dice su reconocida frase: “Hermosa mañana, ¿verdad?”. El video en cuestión había sido grabado por el famoso actor al otro día de la obtención de la Copa del Mundo por la Selección en el pasado mundial de Qatar.

“Mi ex pareja es otra persona. Yo soy Liliana, él es Horacio. Él tiene un pensamiento, yo tengo otro”, dijo Fontán al ser consultada por la reacción de su exmarido. Y en cuanto a la separación en sí, Liliana simplemente dijo: “Es una noticia más. Y prefiero no hablar”.

