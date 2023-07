Eugenia Tobal reveló detalles de su relación con Nicolás Cabré: infidelidad, dolor y sanación

Eugenia Tobal recordó su relación con Nicolás Cabré

Nicolás Cabré y Eugenia Tobal se habían conocido haciendo la primera temporada de Los Únicos, la comedia policial que se emitía por El Trece y, según dicen, el flechazo fue inmediato. A tal punto que el 20 de mayo de 2011 y tras solo unos meses de noviazgo, ambos pasaron por el Registro Civil de Núñez y, a la semana, celebraron su unión con una fiesta para 160 invitados en un salón de Pilar.

Reacio a hablar con los medios, Nicolás parecía estar más enojado por la presencia de las cámaras que feliz por su boda. Pero Eugenia se mostraba ilusionada con la idea de formar una familia.

Luego de confirmarse que Tobal no sería parte del elenco de la segunda temporada de la tira en la que habían comenzado su vínculo, Eugenia la China Suárez, que hasta entonces había tenido solo una participación recurrente en la ficción, entró como coprotagonista.

Así las cosas, no pasó mucho tiempo antes de que los rumores comenzaran a vincular a Suárez con Cabré. Entretanto se supo que a fines de septiembre de ese año, Eugenia había perdido un embarazo de dos meses, y todavía no había podido recuperarse de ese duro trance.

A fines de ese 2011 Cabré viajó al Caribe para pasar las Fiestas, usando los pasajes que estaban destinados para su luna de miel. Mientras que Tobal fue fotografiada sola en las playas de Cabo Polonio, en Uruguay. “Es mentira que estamos separados. Nicolás está trabajando, yo estoy descansando acá con mi familia. Mirá, tengo el anillo puesto, no inventen nada más”, afirmaría la actriz a la revista Paparazzi. Finalmente, en enero de 2012, Tobal y Cabré se separaron.

Pasados más de diez años de ese sensible momento que marcó su vida personal, la actriz dio a conocer sus reflexiones en una conversación profunda con el programa Socios del Espectáculo (El Trece). Allí confirmó que lo ocurrido fue superado en su totalidad.

Nicolás Cabré y Eugenia Tobal, al momento de salir del registro civil

El inicio de la charla se centró en la pregunta realizada por Rodrigo Lussich, quien quiso saber si la actriz había experimentado problemas derivados de la exposición durante los momentos más complicados de su vida. Después de reconocer que le resultaba angustioso lidiar con la intensa atención pública, Tobal recordó cómo se enfrentaba a los periodistas del mundo del espectáculo que informaban acerca de su vida personal: “A todos los que me lastimaban los llamaba por teléfono y les decía: ‘Vos no me conocés, ¿querés que charlemos? Yo te cuento’. No soy de hablar por hablar y decir cosas de personas que no conozco; entonces está bueno que me conozcan primero”.

En este contexto, también se refirió a la infidelidad de Cabré y cómo fue tratada por los medios de comunicación: “Son cosas que le pasan a muchísimas mujeres. A mí se me expuso de una manera muy tremenda, porque yo me guardé y, sin embargo, no hubo mucha piedad”, declaró. Con respecto a este asunto, expresó que, a pesar de que transcurrió mucho tiempo, todavía se hace referencia a ese hecho como algo muy relevante en el transcurso de su carrera y en su vida personal: “Todavía parece que eso fue como lo único que marca mi vida y después pasaron tantas cosas”.

“Lo sané al año o dos años, ya pasó. Después tuve otros novios y otra vida”, añadió, al hablar sobre su recuperación emocional tras el golpe que supuso la infidelidad y la ruptura de la relación.

En cuanto a su relación con Nicolás Cabré, Tobal manifestó que no lo volvió a ver, pero que no guarda ningún tipo de resentimiento hacia él. “Ya está. Son cosas que pasan y que les pasan a todos. La mejor manera de sanar es perdonarse uno primero y cero rencor”. Al momento de concluir el tema, dejó en claro: “Uno no es lo que fue en un pasado con alguna cosa dolorosa o fea. A mí después me pasaron un montón de cosas hermosas y maravillosas. Eso fue una situación en la vida que le pasa a cualquiera. Lo mío fue expuesto, aunque no lo elegí”.

Seguir leyendo: