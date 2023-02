Eugenia Tobal hizo un sorteo de ropa usada, pidió que la sigan en sus redes sociales y generó polémica

Eugenia Tobal hizo un sorteo solidario de ropa y para participar pidió que la sigan en Instagram

Eugenia Tobal está feliz con su maternidad y así lo demuestra en sus redes sociales. Con su pequeña Ema, la nena que tuvo hace 3 años con Francisco García Ibar, va a todos lados. Hace unos días compartieron unas vacaciones juntas a la playa, donde la chiquita disfrutó del mar y de la arena.

A la actriz le costó mucho tiempo quedar embarazada debido a un problema de salud que padecía. “Yo tuve trombofilia y la descubrí por suerte en un momento donde estaba buscando ser mamá. Había perdido un embarazo tiempo atrás, pero igual los intentos fueron más lo que creyó la gente que los que yo hice, porque estuve mucho tiempo sola. Y bueno, con la trombofilia me di nueve meses todos los días una inyección”, contó invitada por Jey Mammon a su ciclo de América.

Eugenia Tobal hizo un sorteo solidario de ropa y para participar pidió que la sigan en Instagram (Foto: Instagram)

En ese momento, la expareja de Nicolás Cabré dejó un mensaje para las mujeres que están pasando por una situación parecida: “Algo importante para las que están buscando y las que desean ser mamá es que sucede cuando tiene que suceder. A veces acelerar los procesos no es lo que la vida está deparando para vos. La maternidad va a llegar cuando realmente tenga que llegar. A mí me llegó a los 44 años con la persona que elegí, con un hombre maravilloso que tengo al lado. Podría haber llegado de otra forma, yo lo esperaba a los 30 y pico, y la vida después te acomoda como ella quiere”.

Al referirse a su hija, reconoció al rotundo cambio de vida que tuvo que atravesar después de la llegada de la nena. “No encuentro palabras para definir este sentimiento tan indescriptible. Lo que sí sé es que nos ha cambiado la vida en un instante. Ese instante en que ella llegó a nuestras vidas nos transformó”, escribió la actriz en su Instagram tras el nacimiento, junto a una imagen de la beba, envuelta en una mantita blanca con corazones rosas.

Eugenia Tobal realizó un sorteo solidario y las redes la destrozaron (Foto: Instagram)

Emocionada hasta las lágrimas, Eugenia sostuvo que la maternidad le cambió la vida “en todos los sentidos”. “Viví un embarazo muy particular. El nacimiento de mi hija fue de la mano de la muerte de mi mamá”, recordó y consideró que Ema tiene muchos rasgos iguales a los de su abuela materna.

Ema ya cumplió tres años el pasado 14 de diciembre y es hora de renovar el guardarropas. En esta oportunidad, a Eugenia se le ocurrió una novedosa manera de donar la ropa que ya no usa su hija y a cambio, sumar seguidores por Instagram.

Así que la actriz realizó un posteo en donde mostró un video con la ropa extendida sobre la cama, destinada a regalar y también mostró cómo la guardaba en sus respectivas cajas. “Aquí armando las cajas para regalarles a quienes participen del sorteo”, escribió sobre la publicación.

Al lado de su video, la actriz agregó: “Súper sorteo lleno de amor, Dar es dar. Siempre regalo todo lo que no se usa. Trato de inculcarle a Ema la noción de la solidaridad y de la gratitud. Lo que no se usa, se regala, porque seguro hay alguien más que lo puede necesitar.También es una forma de hacer circular la buena vibra y energía. Recibimos y damos siempre. Si QUERES PARTICIPAR DEL CONCURSO DE AMOR Tenés que :- seguir mi cuenta .- Dale like al posteo.- contame el por qué deberías ganártelo.- arrobar (@) algún amigo/amiga que creas también lo necesita. (Cadena de favores)- escribime el nombre de tu hijo/hija/ sobrino/a vecino/a a quien quieras regalárselo... En unos días, les avisaré que fecha será el sorteo! Suerte”, concluyó la actriz.

Eugenia Tobal está feliz con ser mamá de Ema (Foto: Instagram)

De inmediato, las redes estallaron con comentarios de indignación hacia la actitud de la actriz. “Demasiados requisitos para dar una ropa usada, yo voy a una iglesia, un comedor, donde sea, y lo dono sin más”, “Quizás usan estas cosas para sumar más seguidores, cuando hacés tan visible la “solidaridad” deja de serlo... En mi opinión hoy en día con tanta necesidad no necesitás hacer todo esto, da todo eso en silencio y listo. No coincido con Tobal en esta”, “Noo, regalale a un chico de la calle que nesesita más que da todo eso requisito para regalar ropa usada, dios mío”, fueron algunas de las respuestas a su sorteo de amor.

