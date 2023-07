La angustia de Nati Jota: “Volvés a ser una bebé llorando en el piso”

La angustia de Nati Jota: "Llorando en el piso" (Video: @natijota)

Recostada sobre el suelo de su vestidor, boca abajo, sosteniendo su cara con sus manos y los codos apoyados en el piso, Nati Jota se grabó llorando y publicó el video en sus redes sociales. La periodista tiene más de dos millones y medio de seguidores en Instagram, con quienes comparte a diario distintas situaciones de su vida cotidiana, su actividad laboral, y acciones comerciales.

En esta oportunidad, decidió compartir su profunda angustia. “Momento en el que volvés a ser una bebé llorando en el piso y le decís a tu papá lo que te pasó, como si él pudiera hacer algo. Y lo único que va a hacer es putearte”, contó con resignación sin todavía dar demasiados detalles sobre su pesar.

Para luego revelar que rayó su auto cuando ingresaba a la cochera de su edificio. “¡Un montón!”, describió sobre el episodio e indicó que el espacio guarda coche “es rebuscado para entrar”.

“Y bueno… siempre entro bárbaro. Hay que tener cuidado, y hoy venía apurada y dije ‘entro bien’”, pensó mientras maniobraba. Aunque un error de cálculo, y el sonido de impacto, le hizo marcar que no estaba saliendo todo como ella esperaba. Sin necesidad de bajarse del vehículo, supo que había rayado uno de los costados.

Y se responsabilizó por lo que sucedió luego: “No se me ocurrió porque soy tarada. La verdad que todos tienen razón cuando me quieren cancelar y me dicen tarada. En vez de ir para atrás, fui para adelante, porque dije ‘bueno, ya está, ya se termina el roce, va a ser algo chiquito’. Y aceleré…”, relató la conductora de Sería increíble, por el streaming de Olga, y volvió a hacer una onomatopeya recreando el sonido que escuchó una vez más, y que la alertó de que aquel rayón era más grande de lo que creía.

“Nivel llanto en el piso”, dijo terminar el video que concluyó bajando su cabeza, con resignación.

En la siguiente Historia, la periodista publicó una foto todavía en el mismo lugar, el piso de su vestidor, mostrando su cara de angustia. Y volvió a lamentar: “Lo que peor me pone es que fue por mi culpa”.

La sorpresa de Nati Jota por el regalo que le llevó el joven al que piropeó en vivo (Video: "Sería increíble", Olga)

El mismo día, antes de tener el incidente con su auto, Nati Jota había sido protagonista de un divertido episodio cuando el joven al que había halagado en vivo le llevó un regalo al estudio desde donde realiza el streaming junto a Eial Moldavsky y Leticia Siciliani. Facundo -el chico en cuestión- apareció con una bolsa de café y aseguró que también era de parte de sus compañera de trabajo, a quienes ella había hecho referencia el primer día, cuando lo conoció mientras caminaba por calle.

“¿Qué dice? Pará, que me pongo nerviosa y empiezo a escupir”, dijo Nati mientras intentaba leer del otro lado del vidrio el cartel que el joven sostenía junto a la bolsa de regalo. “Para el equipo de Olga, de todas las trolas de la oficina”, leyó entonces. “¡Ay, las amo!”, exclamó la hermana de Griselda Siciliani, y la periodista agregó: “Yo también las amo, me caen mejor las trolas que él”.

“¿Pero dice las trolas?”, indagó mientras el resto del equipo miraba a quienes estaban sobre la vereda. De inmediato, Siciliani invitó a que las mujeres se acercaran a saludar. Y mientras en el graph se leía “Facu, te encanta la cámara”, Nati Jota le habló a las compañeras de trabajo de él. “¡Ay, perdón, chicas, pero la verdad no duele, ¿o no?”. Y ellas respondieron de manera negativa.

Seguir leyendo: