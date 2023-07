Lali Espósito se sumó a un desafío viral y mostró cómo envejecería

Lali Espósito se sumó al filtro viral impulsado por la inteligencia artificial en el cual permite ver cómo se verían las personas en su etapa de vejez. Figuras como Kylie Jenner, Rosalía e Ibai Llanos, entre otros famosos internacional, ya lo hicieron a través de sus redes sociales y la cantante argentina no quiso quedarse atrás.

En las últimas horas compartió un video en el que, incluso, se permitió bromear al respecto. “No, no, no. Ya sé lo que pretenden que haga”, advirtió la actriz en su TikTok anunciando que estaba al tanto de la nueva tendencia que se volvió viral. “Que diga ‘¿vieron que salió un filtro que muestra cómo vas a ser de viejo?’”, siguió hablándole a sus seguidores mientras mostraba un primer plano de su cara.

“Y diga cosas como ¿por qué hicimos eso? ¿Por qué la ansiedad? Porque hay gente que se critica. Y ahora debería aparecer vieja. Pero no, no, ya no es gracioso”, continuó Lali es la suerte de paso de comedia que realizó en la red social en la que tiene casi siete millones y medio de seguidores, con quienes comparte a diario todo tipo de contenido.

Luego, se partió la pantalla de la aplicación y en el lado inferior quedó su imagen actual mientras que arriba se la vio cómo sería ella en su vejez. Y acercó más el plano de manera tal que primero se le vieron la frente, los ojos y la nariz. Después corrió la cámara hacia abajo y dejó ver su boca, comparándola con la que se vería dentro de algunos años. La última imagen fue de ella mostrando un particular gesto con sus ojos y desviando la mirada.

Días atrás, mientras permanece de gira por Europa, Lali Espósito brindó una entrevista en la que habló de su experiencia con un amor libre que no resultó de la manera en que ella hubiera querido, y de la forma en que estaba planteado. “Yo me animé a vivir cosas diferentes”, dijo sobre la relación que tuvo tiempo atrás. “Por ejemplo: hace un tiempo tuve un vínculo que, si hay que ponerle un título, cosa que me molesta porque ¿por qué?, pero para que se entienda mejor, era un amor libre en el que yo no tengo que rendirte cuentas en lo que me pasa a mí en la intimidad, pero compartimos intimidad...”, continuó, en diálogo con Ashley Frangie y Lety Sahagun para el podcast Se regalan dudas.

“Me cagaba en las patas”, agregó sobre aquel vínculo, y siguió: “Porque era algo nuevo, pero a la vez lo que tiene eso es que es algo nuevo, pero es algo de las sensaciones más antiguas de la humanidad, que es el miedo a estar solo”.

Por su parte, contó que durante el tiempo que estuvo en pareja lo transitó “con alegría” hasta que finalizó de una manera inesperada, en especial por el tipo de relación planteado. Y si bien no quiso dar precisiones al respecto, por sus declaraciones dejó entrever que ella decidió concluirlo. “Lo viví realmente con alegría. ¿Y sabés cuándo se terminó ese vínculo? Cuando hubo mentira al final, que es lo más irónico, porque la intención del vínculo era que eso no exista”, explicó Lali Espósito.

