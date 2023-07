La respuesta de Fede Bal cuando se burlaron de una vieja entrevista en la que Carmen Barbieri lo definía como “superdotado”

Fede Bal

Desde que nació, Federico Bal siempre fue noticia en los medios de comunicación como hijo de un pareja famosa, Carmen Barbieri y Santiago Bal. Con el tiempo, el actor y conductor logró hacer su propio camino en el mundo del espectáculo y ganó un lugar destacado más allá del rótulo, a veces complejo, de hijo de.

En 1995, su mamá había dado una entrevista a la revista Caras en la que contó que su hijo de 6 años era muy inteligente, tanto así que con pareja decidieron mandarlo a una escuela especial para incentivar su desarrollo intelectual todavía más. “El hijo superdotado de Carmen Barbieri. Una luz que se llama Federico”, decía el título de la mencionada entrevista.

La respuesta de Fede Bal

En Twitter, una usuaria compartió la entrevista y escribió un mensaje irónico sobre el actor: “Ahora debe ser científico o físico nuclear”. Federico vio este tuit y decidió contestarle de una manera contundente: “No, soy conductor de TV, y me pagan por conocer el mundo, aunque no la puedas creer”.

De esta manera, Bal hizo referencia a su rol como presentador de Resto del Mundo (El Trece), por el que se ganó un premio Martín Fierro. La usuaria se dio cuenta de que su comentario había sido innecesario y decidió darle la razón a Federico: “¡Todos quisiéramos tener tu trabajo! Abrazo”.

La usuaria le terminó dándole la razón a Fede Bal

Por otra parte, recientemente el actor había sido entrevistado por Fer Dente en su ciclo por América. Durante la charla, el conductor de Noche al Dente le consultó: “¿Cómo fue tu temporada de verano?”. Y Bal respondió: “Me separé, hice una temporada hermosa, hice una obra que hacía de Lola, con un gran elenco, en Carlos Paz, ganamos todos los premios que había y más. Me mudé a una casa divina”.

Luego, admitió que un grupo de marcas de electrodomésticos lo convocó para hacer una acción a raíz del tema del lavarropas que desató el escándalo de la ruptura con Sofía Aldrey. Cabe recordar que en ese momento la joven se había dado cuenta de sus infidelidades cuando advirtió que el actor ponía a funcionar el lavarropas de su departamento a altas horas de la madrugada.

“Obviamente dije que no con la poca dignidad que me quedaba”, admitió Fede. Y enseguida habló de su capacidad para reírse de las situaciones difíciles de su vida. “A mí me pasa algo que yo me sé tomar las cosas con un poco de humor, porque el humor ha salvado a mi familia, más alla del dolor que uno tiene con la separación. Quiero decir que yo no me ocupé de hacerlo público, no está bueno verlo en la tele pero tristemente estoy acostumbrado. Agradezco mucho a la gente, yo viví desde muy chico en este medio y también lo viví con mis padres, con las cosas lindas y con las cosas feas. La tele es como mi lugar de amor”, afirmó.

También reconoció que en algunas ocasiones suele abrir demasiado su vida privada. “A veces me muestro demasiado como soy, si algo tengo que trabajar en terapia sería guardarme un poco. Soy así, como mi vieja: me levanto del móvil y me voy. Yo heredé cosas buenas y malas de ambos, eso me pasa ahora en mi vida, no me quedo donde no quiero estar y soy muy sincero. Salvo en el amor que me cuesta mucho”, aclaró con sinceridad.

