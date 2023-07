Stefy Xipolitakis celebró su cumpleaños junto a su hermana Vicky y Moria Casán

Stefy Xipolitakis celebró su cumpleaños con Vicky y Moria (RS Fotos)

Stefy Xipolitakis festejó su cumpleaños con una gran fiesta rodeada de sus familiares, amigos, colegas y seres queridos este domingo por la noche. La cantante disfrutó de una noche muy especial para recibir sus 38 junto a sus dos hermanos, Vicky y Nicolás. También participó su amiga íntima, Moria Casán, quien fue acompañada por su asistente personal, Galo Sotto.

En sus redes sociales, la mediática compartió imágenes de la celebración en la que pasó un momento inolvidable. Por su parte, Casán aprovechó para publicar un emotivo mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter: “Happy nueva era @SXipolitakisOK, lo mejor para tu vida”.

La celebración se llevó a cabo en el restaurante Ribs al Río y el look de Vicky Xipolitakis no pasó desapercibido. La mamá de Salvador Uriel lució un pantalón y una campera deportiva, pero de color dorado metalizado. Lo acompañó con una remera negra. En tanto, la cumpleañera se vistió con un jean negro con detalles en plateado y una campera de color verde flúor, con detalles bordados.

Por otra parte, recientemente Stefy había viajado a España por unos compromisos laborales. Desde allí grabó un video para dar su opinión sobre la internación de Silvina Luna. Ambas fueron pacientes de Aníbal Lotocki y con otras famosas fueron a la justicia para denunciarlo por los problemas de salud que tuvieron luego de someterse a diferentes tratamientos estéticos.

En su cuenta oficial de Instagram, la cantante subió un video para hablar de la situación que vive su colega: “Hola a todos, cómo están, no estoy en la Argentina por temas laborales. Me estuvieron llamando de diferentes medios, no es que no quise atender por creerme mil ni por nada. Es un tema delicado que obviamente me compete a mí”.

Además, la hermana de Vicky se solidarizó con Luna: “Le deseo una pronta recuperación a Silvina”. Y se refirió a Lotocki sin nombrarlo: “A cualquiera de todas las que pasamos por las manos de ese asesino nos puede pasar lo mismo que le pasa a Silvina, porque tenemos una bomba en nuestro cuerpo”.

Luego, se refirió a cómo le afecta todo este tema a su salud mental: “Pasé muchos años haciendo terapia para hablarlo y para que no me haga peor de lo que uno ya lo está llevando. Por eso lo expreso por acá y no lo contestó (de manera) individual, porque es una forma de cuidar mi psiquis, seguir con mi música, con mis momentos lindos en donde fluya mi energía”. Por último, la Griega señaló: “Las cosas están en la justicia, lamento profundamente lo que le está pasando a Silvina, le mandamos mucha luz, justicia”.

Silvina, Stefy, Pamela Sosa fueron algunas de las damnificadas por Lotocki que en febrero de 2022 fue condenado a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo, por lesiones graves y 5 de inhabilitación para ejercer su profesión por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) porteño N° 28.

El médico dio una entrevista con Telenoche (El Trece) para hablar del fallo en su contra y de la internación de la mediática: “Es cierto que hay una condena, nunca lo he negado pero la condena no es por las enfermedades que hayan tenido los pacientes, porque no existe daño causal. Hay una interpretación judicial que está en revisión y uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no?. La condena es por un efecto colateral del producto”.

A principio de julio, finalmente Lotocki fue inhabilitado para ejercer la medicina de manera provisoria hasta tanto se confirme o no su condena a 4 años de prisión. La decisión fue tomada por la Sala 3 de la Cámara nacional de Casación, a pedido del fiscal Sandro Abraldes y de Fernando Burlando, que fue el principal impulsor para que se haga efectiva la inhabilitación. De esta manera, Lotocki no podrá seguir atendiendo en ningún punto del país.

