Stefy Xipolitakis, expaciente de Aníbal Lotocki: “A todas nos puede pasar lo mismo que a Silvina”

Stefy Xipolitakis habló de la salud de Silvina Luna

Silvina Luna está pasando por un duro momento mientras permanece internada en terapia intensiva en el Hospital Italiano desde hace 15 días. Desde su ingreso, la mediática estuvo sedada y conectada a un respirador artificial. Este jueves, la periodista Mercedes Ninci informó una buena noticia: le sacaron el respirador.

Mientras que Ángel de Brito escribió en su cuenta de Twitter: “Anoche mientras hacíamos LAM extubaron a Silvina Luna. Los médicos querían ver cómo pasaba la noche, y ya está consciente y hablando. ¡Pasó una buena noche!”, señaló el periodista celebrando la mejora.

“El proceso de “destete” (quitar el respirador) es alentador pero es solo una señal positiva dentro de un cuadro difícil”, agregó el conductor y destacó que de momento no hay partes oficiales. “Todavía está confundida por los analgésicos, después de 15 días dormida, pero también es alentador que reconoció perfectamente a su hermano. Por supuesto, seguirá en terapia y con estudios permanentes”, concluyó.

Silvina Luna (Franco Fafasuli)

En medio de este contexto, salieron a hablar algunas famosas, como Stefy Xipolitakis, que también fue paciente de Aníbal Lotocki, el doctor que le inyectó a Silvina biopolímeros en sus glúteos como parte del tratamiento que terminó produciéndole hipercalcemia y una insuficiencia renal en su organismo.

En su cuenta oficial de Instagram, la cantante subió un video para hablar de la situación que vive su colega: “Hola a todos, cómo están, no estoy en la Argentina por temas laborales. Me estuvieron llamando de diferentes medios, no es que no quise atender por creerme mil ni por nada. Es un tema delicado que obviamente me compete a mí”.

Además, la hermana de Vicky Xipolitakis se solidarizó con Luna: “Le deseo una pronta recuperación a Silvina”. Y se refirió a Lotocki sin nombrarlo: “A cualquiera de todas las que pasamos por las manos de ese asesino nos puede pasar lo mismo que le pasa a Silvina, porque tenemos una bomba en nuestro cuerpo”.

Luego, se refirió a cómo le afecta todo este tema a su salud mental: “Pasé muchos años haciendo terapia para hablarlo y para que no me haga peor de lo que uno ya lo está llevando. Por eso lo expreso por acá y no lo contestó (de manera) individual, porque es una forma de cuidar mi psiquis, seguir con mi música, con mis momentos lindos en donde fluya mi energía”. Por último, la Griega señaló: “Las cosas están en la justicia, lamento profundamente lo que le está pasando a Silvina, le mandamos mucha luz, justicia”.

Silvina, Stefy, Pamela Sosa fueron algunas de las damnificadas por Lotocki que en febrero de 2022 fue condenado a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo, por lesiones graves y 5 de inhabilitación para ejercer su profesión por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) porteño N° 28.

El médico dio una entrevista con Telenoche (El Trece) para hablar del fallo en su contra y de la internación de la mediática: “Es cierto que hay una condena, nunca lo he negado pero la condena no es por las enfermedades que hayan tenido los pacientes, porque no existe daño causal. Hay una interpretación judicial que está en revisión y uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no?. La condena es por un efecto colateral del producto”.

“Lamento muchísimo la enfermedad renal que tiene Silvina Luna, me parece terrible. me imagino que alguien se va a operar porque quiere verse mejor, y que termine con un problema de por vida, yo me siento muy mal. Nosotros no queremos dañar a nadie como profesionales. Si alguien me hubiera dicho que este producto que estaba aprobado iba a causar un problema renal en una sola persona, no lo hubiera usado. No lo uso más hace mucho tiempo”, cerró.

Seguir leyendo: