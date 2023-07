El divertido festejo de cumpleaños de Ana, la hija de Pampita: lujo, color y emoción

El festejo de dos años de Ana, la hija de Pampita (Video: @pampitaoficial)

Un lujoso festejo de cumpleaños se vivió el fin de semana en un hotel porteño, en medio de las celebraciones por los dos años de Ana, la hija de Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán. Y cada momento de ese encuentro fue registrado por las cámaras y compartido tanto por la modelo como por su padre.

“Ana, ¡si supieras lo mucho que te deseamos y la felicidad que nos da tenerte en nuestras vidas!”, expresó la conductora a través de sus redes sociales, donde tiene más de 7.5 millones de seguidores, al compartir un video con un resumen de lo sucedido. Allí es posible ver la entrada del hotel, que se encuentra con una decoración de globos en color pastel, además de un imponente arco iris. También el ingreso contó con un fondo brilloso especial para poder sacar las fotos de rigor.

La sonrisa de los padres y de la propia cumpleañera eran indisimulables y las cámaras tampoco se perdieron ese momento. “¡Sos toda alegría y risas! ¡No podemos más de tanto amor! Es una bendición disfrutarte todos los días. Felices 2 añitos”, continuó con sus palabras la madre, quien de inmediato agradeció a la madrina: “Por este cumpleaños soñado que te organizó”.

Pelotero, una imponente torta, una calesita, música, las más variadas estaciones de comida y hasta un show de Plim Plim se dieron cita en la jornada en que hasta el clima estuvo de su lado, ya que en medio del invierno en la Argentina, en Buenos Aires se vivieron unas jornadas de más de 20° durante el fin de semana.

Por su parte, Roberto García Moritán compartió una serie de imágenes que van desde el nacimiento de la menor hasta el presente, acompañado de un texto que reza: “Tus primeros dos años trajeron la felicidad que nunca creí poder sentir. Nunca imaginé posible amar así, sin límites. Más familia es más amor”, al que no tardaron en llegar los comentarios y respuestas de otros famosos y conocidos.

Ana quiere decir “benéfica, compasiva, llena de gracia” pero además para quien fuera conductora de El Hotel de los Famosos tiene un significado muy especial, por un hecho poco conocido por muchos: “Yo me llamo Ana y mi papá me dijo así siempre. Él eligió ese nombre y me llamó así. Mi papá se fue cuando yo era muy chiquita y no me llamaron más así, me empezaron a decir Carolina. Siempre sentí que había desaparecido esa parte de mí”.

Pampita mostró la remodelación del cuarto de Ana

Incluso la menor tambíen ya es parte de la red social Instagram con una cuenta personal manejada por su madre. Allí, donde cuenta con casi 300.000 seguidores, se compartieron también diversas instantáneas de esa jornada.

Hace poco más de un mes, desde la misma red social se compartieron las imágenes de las reformas que se hicieron en la habitación de la menor. “Miren qué linda está quedando la habitación de Ana”, escribió la modelo al pie de un video invitando a sus millones de seguidores a espiar por un rato la intimidad de su casa. En diversos paneos mostró la decoración del cuarto. Con el predominio del blanco con tonalidades en pastel, se podían ver las cajoneras debajo de la ventana, una mesa con sillas en forma de mariposas y los canastos con los juguetes donde predominan los osos de peluche.

“Sacamos la cuna”, agregó luego, contando el importante paso que había dado su hija, que ahora duerme en una amplia y elegante cama dosel. Al fondo, las cortinas blancas y el mosquitero de tul le dan un tono cálido al ambiente, reforzado con los motivos relacionados con la naturaleza que se destacan en el empapelado. El ambiente se completa con una alfombra y un pequeño sofá haciendo juego y respetando la decoración del ambiente.

