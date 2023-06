La reacción de Dalma Maradona cuando le preguntaron si quiere volver a ser madre

Dalma Maradona

A través de sus historias de Instagram, Dalma Maradona se descargó contra quienes le preguntan cientos de veces lo mismo: si quiere ser mamá de nuevo. La actriz se enojó por tener que responder una vez más sobre esta situación, pero dejó en claro que no hablará más del tema porque ya está cansada.

Este fin de semana, Dalma recurrió a sus historias de Instagram y habilitó la opción para que sus seguidores le hagan preguntas de todo tipo. Al parecer, la mujer recibió muchas consultas sobre su maternidad y se mostró indignada. “Con todo el amor del mundo voy a contestar esto (porque tengo 500 preguntas relacionadas) y espero que no me lo pregunten más”, escribió. Y al final sentenció: “No quiero tener más hijos. Ni buscar, ni encontrar el varón, ni nada. Estoy muy feliz con mis dos hijas y no siento el deseo ni la necesidad de tener un hijo varón u otra nena ni nada más”.

Dalma es mamá de Roma de 4 años y Azul quien no tiene más de un año de edad, ambas son fruto de su matrimonio con el ex jugador de rugby Andrés Caldarelli. Este domingo, Maradona compartió fotos y videos de sus niñas jugando, pero sin mostrar la cara de ambas por un decisión familiar.

La publicación de Dalma Maradona

Semanas atrás, la hermana de Gianinna dio una entrevista a corazón abierto en el ciclo Estamos en una, que se emite por República Z. En esa oportunidad, la actriz habló de diferentes temas, como la maternidad. “Con dos hijas estoy colapsada”, aseguró, entre risas, sobre la crianza de Roma y Azul. Además, explicó que por el momento prefiere no exponerlas hasta que ellas decidan si quieren o no aparecer en las redes sociales y los medios. Pero con su primogénita es más difícil porque a ella le gusta mucho cantar, bailar, grabar videos e incluso le pide ir a la cancha de Boca. “Mis hijas no necesitan la exposición, pero si se vuelve insostenible con Roma veremos”, señaló.

En marzo, Dalma Maradona celebró los cuatro años de su hija mayor, Roma, y le dedicó un extenso posteo en sus redes sociales en donde, por primera vez, relató cómo fue el parto, aquel 12 de marzo del 2019, cuando fue a un control por su embarazo avanzando, acompañada por su marido, Andrés Caldarelli, y terminó enterándose que su beba estaba a punto de nacer.

Según sus palabras, la hija de Diego Maradona y Claudia Villafañe, “estaba teniendo algunos problemas de presión”, y aún faltaba para la fecha estimada de parto. Sin embargo, luego de revisarla, su obstetra le sugirió que se fuera a su casa, se diera un baño y regresara cuatro horas después, dispuesta a dar a luz a su primera hija. “Yo lo miro a tu papa y no entendía. Claramente ibas a nacer ese día y yo lloraba porque todavía no tenías nombre”, le escribió Dalma a Roma en la emotiva carta que compartió en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene casi dos millones de seguidores.

