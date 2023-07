La primera imagen de L-Gante esposado, a la espera de la prisión domiciliaria

La primera imagen de L-Gante detenido y esposado (Video: Socios del espectáculo)

Un mes después de su detención, L-Gante sigue sin certezas sobre su libertad. El domingo, el juez de garantías Gabriel Castro firmó la prisión preventiva para Elián Valenzuela, quien se encuentra detenido por privar de la libertad y amenazar a dos empleados municipales. Al día siguiente, el fiscal Raúl Villalba amplió su imputación a encubrimiento agravado porque se le encontró un celular robado y ahora, la Cámara de Apelaciones de Mercedes revocó la decisión de otorgarle una excarcelación extraordinaria. Con todo esto, el cantante seguirá preso, por ahora, en la DDI de Quilmes, aunque no se descarta que pueda ser llevado a un penal bonaerense.

La defensa de L-gante había solicitado la excarcelación ordinaria, cosa que le fue rechazada por el juez Castro. Luego de esa denegación, la fiscalía pidió la prisión preventiva, que luego fue confirmada por el mismo magistrado hace 48 horas.

En paralelo, los abogados que representan al cantante pidieron la excarcelación extraordinaria, que se tramita por otra vía. Esa solicitud sí fue aceptada por el magistrado Castro, aunque como fue apelada por la fiscalía y la querella, quedó pendiente de la aceptación o no de la Cámara de Apelaciones, es decir un tribunal superior. Esa resolución llegó hace algunos minutos y fue negativa para Valenzuela. Fue revocada, por lo que continuará en prisión.

Según el fallo de 10 fojas de la Cámara al que accedió Infobae, firmado por los doctores Carlos Risuleo y Oscar Reggi, la posible libertad de L-Gante se ve impedida, básicamente, por la gravedad del hecho investigado, por las amenazas que sufre la víctima y por las otras causas que ya tiene el cantante.

Además, Castro entiende que aun hoy persisten, aunque con menor peligrosidad, riesgos procesales como el entorpecimiento de la causa y el no apego al proceso por parte de L-Gante.

Por estas ultimas razones, es que el magistrado dictó la prisión preventiva. Si bien desde la Justicia ya consultan sobre posibles cupos en penales bonaerenses, en su escrito el juez dejó abierta una pequeña puerta para una posible prisión domiciliaria. Esta cuestión se resolvería en pocos días.

Así las cosas, en Socios del espectáculo (El Trece) se registraron las imágenes de la llegada del cantante en las primeras horas del jueves a la fiscalía de General Rodríguez desde la DDI de Quilmes, donde se encuentra privado de su libertad. Allí se presentó ante el juez en la causa por el robo de un teléfono celular.

Según detalló el padre del intérprete: “Está ansioso, como estamos nosotros. la mamá también ansiosa, vos sabés que estuvo siempre con ellos. En el juicio oral esto no va a dejar de ser una estupidez, un conventillo de barrio, pero eso lo va a disponer la Justicia”. Además, aclaró: “Elián es un chico inteligente que tuvo un desliz, lo han agarrado dormido, sino no le pasa esto. Esto es una cusa común que tuvo trascendencia por ser Elián nada más, entonces se toman sus tiempos. El tema es que le den la libertad, ha sea con pulsera o como sea, para que tenga la tranquilidad y los derechos y los beneficios que le corresponden a cualquier persona que está involucrada es una cuasa judicial, no se le pide una excepción por ser Elián”.

