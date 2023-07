Pablo Alarcón estuvo a los besos con Carina Zampini y María Fernanda Callejón

Pablo Alarcón a los besos con Carina Zampini y Fernanda Callejón (Video: Pasaplatos famosos, ElTrece)

La actual edición de Pasaplatos Famosos da lugar a que los participantes, además de cocinar para seducir los paladares de los chefs, Juan Gaffuri y Pablo Massey, se tomen alguna licencia para demostrar sus respectivos talentos. Y eso pasó en la tarde de este lunes, cuando Carina Zampini le propuso improvisar una escena a Pablo Alarcón y el actor terminó a los besos con la conductora y con su compañera de certamen, María Fernanda Callejón.

La idea de la conductora fue que el exprotagonista de Rosa...de lejos se pusiera en la piel del esposo de Callejón y que ella misma encarnara a su amante. Así las cosas, se pusieron de acuerdo para que María Fernanda descubriera la infidelidad al verlos besándose infraganti. Pero como no había libreto, todos se sorprendieron cuando la exvedette decidió concluir la escena dándole ella misma un apasionado beso a Alarcón.

Con música de fondo, la cocina se transformó en una oficina imaginaria en la que Zampini, la secretaria, entraba a mostrarle unos papeles a su jefe, Pablo. En ese momento, él le confiesa su amor y se funde con ella en un beso, con tan mala suerte que en ese preciso instante aparece su esposa, Callejón, y los descubre. Sin embargo, lejos de hacer un escándalo como todos esperaban, la mujer le pregunta si su amante besa bien y quiere demostrarle que ella besa mejor, con lo cual se pega a sus labios y ambos terminan abrazados en el suelo.

Pablo Alarcón es un amante de la actuación y la cocina

Todo había comenzado minutos antes, cuando Zampini se dirigió a Alarcón diciendo: “Hay algo que me inquieta desde hace algunos instantes...¿Es cierto que vos y María Fernanda Callejón…?”. Sin dejar que la conductora termine su pregunta, el actor respondió con un contundente “sí”. Sorprendida, Carina siguió con su interrogante: “¿Hubo beso?”. Y Pablo asintió con su cabeza.

Lo cierto es que, mientras continuaba preparando su plato del día, el actor explicó visiblemente nervioso: “Para ella fue una ficción, para mí fue mucho más”. Tratando de entender la situación y ponerle pimienta al momento televisivo, la conductora comentó: “Eso es lo que pasa, que para ella solo fue una ficción...¿Pero por qué para vos no era una ficción y para ella sí?”.

Entonces, Pablo detalló que todo había ocurrido en una tira de la que no se acordaba el nombre, pero sí de su interacción con la exvedette. “Cuando me llaman era para trabajar con ella y yo tenía fascinación. La verdad que me encantaba, desde antes”, dijo en referencia a la Callejón. Cabe recordar que Alarcón y María Fernanda compartieron el elenco de Los Pensionados, una tira de Adrián Suar que se emitió en el canal de Constitución en el año 2004, aunque él no especificó que fuera esta la ficción en cuestión.

Lo cierto es que el actor contó que la primera vez que le tocó hacer una escena con María Fernanda se perfumó y se puso corbata con la idea de llamar su atención. “Ahí ella me paró en seco y me dijo: ‘Pablo, este es mi primer beso en ficción’”, contó dándole un tinte de humor a la situación. Y agregó: “Yo me porté como un caballero. Después salí y la esperé en la puerta del canal con un ramo de flores”.

