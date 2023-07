Los memes más divertidos que dejaron los premios Martín Fierro 2023

Los memes de los Martín Fierro

En el Día de la Independencia se vivió una noche de mucha emoción por los Premios Martín Fierro 2023 que se emitieron por la pantalla de Telefe. Las figuras más destacadas de la industria estuvieron en el Hilton Buenos Aires, donde se llevó a cabo la ceremonia organizada por la Asociación de Periodistas de la Radio y la Televisión Argentina (APTRA).

Mientras se desarrollaba la gran fiesta de la televisión, en las redes sociales se vivía el minuto a minuto con mucha pasión. Y como no podía ser de otra manera, aparecieron los clásicos memes o chistes sobre algunos de los looks más llamativos de algunos famosos, así como de algunos momentos especiales de la ceremonia.

Robertito Funes Ugarte y Agustina Casanova

Robertito Funes Ugarte fue uno de los conductores de la emisión durante la alfombra roja. El periodista lució una llamativa chaqueta que compró en Londres y fue tendencia en Twitter. Algunos lo compararon con el traje que usaban las paquitas de Xuxa, mientras que otros aseguraban que su chaqueta parecía una tabla de lavar. Por su parte, el diseñador Santiago Artemis intentó vestirse como David Bowie, pero muchos aseguraban que se parecía más al artista fallecido Federico Klem.

Los memes de los Martín Fierro

Germán Tripel también fue tendencia al aparecer con un look total black. En las redes lo compararon con Darth Vader, el personaje central de la famosa saga de Star Wars del director George Lucas. Más allá de las críticas, con su esposa Florencia Otero se ganaron una estatuilla en la categoría musical por el programa Puente Musical (El Nueve), que se impuso frente a sus competidores Festival País (TV Pública), La peña de Morfi (Telefe) y Pasión de Sábado (América).

Uno de los momentos más llamativos de la ceremonia fue cuando Benjamín Vicuña ganó un premio por su protagónico en El primero de nosotros. Cuando el actor chileno se subió al escenario, Pampita Ardohain lo escuchaba atentamente con su esposo, Roberto García Moritán. “Muchas gracias a este país, apropósito de esta fecha tan importante, que me recibió, me dio un lugar, me dio a mis hijos maravillosos”, comenzó a enumerar al mismo tiempo que la cámara enfocó a Bautista, quien levantó la mano para saludarlo, mientras escuchaba a Luciano Castro que le hablaba al oído.

“Me dio un amor...”, continuó Vicuña y se quedó callado como si hubiera cometido un error. De inmediato, e intentando tomarlo con humor, hizo un especie de mea culpa al girar su cabeza en el aire y, esbozando una risa, siguió: “Me dio tantas cosas...”. Rápidamente, todas las miradas fueron para su ex, Pampita y su actual pareja. Y aparecieron los memes en referencia a este incómodo episodio.

Además, Carolina Ardohain y Benjamín también fueron elegidos por los expertos de la moda como los mejores vestidos de la gala. La modelo tenía un vestido del diseñador Benito Fernández que parecía una muñeca. Por este motivo, en las redes aseguraban que tras los Martín Fierro, Pampita se iría a la premiere de la película Barbie.

Por último, durante la gala Walter Alfa Santiago no solo celebró cuando Gran Hermano se consagró ganador del Oro, también intentaba participar de la celebración con otros ganadores de las diferentes ternas. Su aparición tan seguida frente a las cámaras generó risas y chistes. Incluso aseguraban que se llevaría la estatuilla dorada a su casa.

