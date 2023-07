El impactante video de Charlotte Caniggia en el quirófano haciéndose una cirugía estética

El video de Charlotte Caniggia en el quirófano haciéndose una cirugía estética

Como es de público conocimiento, Charlotte Caniggia es fanática de las cirugías y los tratamientos estéticos. En esta oportunidad, la modelo se realizó retoques en la cara. En su cuenta oficial de Instagram, compartió con sus seguidores el procedimiento y está vez causó mucha impresión, mostrando un video de la operación que se realizó.

“Retoque estético”, fue el texto que escribió la mediática en donde promocionó una clínica, mientras en la sala de operaciones le realizaban lo que parece ser una liposucción en la papada, según se pudo ver las imágenes que ella misma publicó.

Cabe recordar que Charlotte comenzó a operarse a partir de los 19 años cuando se sometió a una rinoplastia. También se rellenó los labios con ácido hialurónico y se sometió a una liposucción. Luego, se hizo una cirugía estética para aumentar su busto.

“Me las hice porque de chica no tenía mucho. El día que me las fui a operar le pedí a mi cirujano, el doctor Alberto Ferriols, que es un amigo, que me pusiera talle D. Él me recomendó que por la contextura de mi cuerpo me pusiera prótesis más chicas, pero no le hice caso. ¡Yo las quería así y me las tuvo que hacer! Quedé muy conforme con el resultado y no me arrepiento para nada. Pesan medio kilo cada una, pero ya estoy acostumbrada. Los pómulos nunca me los toqué y la cola menos”, contó en una entrevista en el 2016.

Charlotte Caniggia

A fines del año pasado, Caniggia también se había realizado retoques en la cara y el cuello. “Me puse hilos para tonificar el cuello”, señaló la hija de Mariana Nannis y el Pájaro Caniggia junto a una imagen en la que aparece con agujas abajo de su rostro. Luego, contó que se iba a colocar botox en la parte superior de su cara.

La joven se realizó este tratamiento con el médico Sergio Escobar, quien también lo atendió a su hermano, Alex. En ese momento, el influencer se realizó una marcación en la mandíbula. En este procedimiento, el doctor le puso ácido hialurónico para modificar las facciones de su rostro. “¡Qué facha, mirá esa mandíbula! Gracias a mí amigo el uno y los unos con los unos, la mandíbula del emperador te re cabió Zac Efron, Brad Pitt, Tom Cruise”, señaló Alex en un video que grabó.

“Fui a España, hice un casting y me eligieron. Estuve en un reality un mes en Nepal, acabo de venir de allá, y fue algo divino trabajar en otro país”, reveló Charlotte, que adelantó que el programa se podrá ver a principios de septiembre. “Viajamos un grupo de personas a ese país, pero no puedo decir mucho más, solo que estuve con muchos participantes y estuvo muy bueno”, detalló sobre lo vivido. Respecto de si se siente más cómoda en un reality de cocina o en uno de baile, confesó: “Las dos cosas se me dan un poco mal, pero yo hago todo. Me encanta divertirme y disfrutar la vida, que es lo más importante para mí”, dijo la joven en una reciente entrevista a Teleshow sobre su futuro laboral.

