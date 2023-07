Lo más vergonzoso que le pasó en un trabajo, la prenda que le hubiera gustado conservar y otras 31 respuestas de Ingrid Grudke

Ingrid Grudke nació en Oberá, Misiones, el 23 de noviembre de 1976

1. Cuando eras chica de grande querías ser…

—Costurera o diseñadora de modas. Me gustaba coser, sobre todo los días de lluvia en la chacra agarraba la máquina de coser de mi mamá y me divertía hacer ropita para mis muñecas. A mi abuela le dio lástima que cosiera una ropa tan chiquita en esa máquina y me compró una muñeca que medía más o menos un metro. Era como hacerle ropa a un niño de un año.

2. El recuerdo de tu papá es agridulce porque…

—Durante 40 años estuvo enfermo con trastorno bipolar. Viví la ambigüedad de ser feliz por tenerlo y la tristeza por verlo padecer. Falleció hace tres años lo disfruté, pero enfermo.

3. Tu mamá es una mujer muy empoderada porque…

—Por la enfermedad de mi papá debió ocuparse de todo, de sus cuatro hijos, de su esposo, de la chacra y de un montón de tareas que para esa época no eran frecuentes. A los quince años mi abuelo le enseñó manejar un tractor. Se iba a bailar con sus amigas, todas llegaban a caballo o caminando y ella manejando el tractor. En mi adolescencia me permitió cosas que otras madres quizás no. Por ejemplo, dejarme ir a trabajar de modelo a Buenos Aires y luego a Barcelona. Confió en mí, me dejó ser.

4. En tu infancia tus golosinas eran…

—Las frutas de estación. Si era época de sandía, la comíamos Si era época de cítricos, nos trepábamos a la planta de lo que sea, a comer sus frutos. Íbamos a la huerta, sacábamos una zanahoria y la comíamos en el momento.

5. Crecer en una chacra en Oberá…

—Mis padres eran productores de yerba mate y crecí en una típica chacra misionera, con vacas, ovejas, gallinas, huerta ecológica. Se compraban muy pocas cosas. Me sirvió para saber comer lo que el cuerpo necesita. Tengo una dieta en base a carne, frutas y verduras. También aprendí a respetar lo que la naturaleza nos da y conocer sus señales. Miro el cielo y sé si lloverá o no, sé cómo acercarme a un animal, distingo si está enojado o no, si su mirada es de defensa o de agresividad, Crecer en ese lugar no fue algo duro, sino fabuloso. Es el sueño de todo chico tener un montón de mascotas, criarte entre medio de los animales, trepar árboles, vivir entre naturaleza pura.

Ingrid Grudke junto a su papá Eduardo, que falleció de Alzheimer hace tres años

6. Ir a la escuela era “una monada” porque…

—Fui a la escuela rural 163 que quedaba a 3,5 km de casa y recorría caminando con mis hermanos, mis vecinitos, mis primos. Algunas veces en el monte nos topábamos con grupos de monos salvajes y teníamos que esperar que cruce toda la monada para poder seguir.

7. Tu primera vez en una pasarela…

—A nivel profesional fue en un desfile de Jorge Ibáñez en Mar del Plata. Tenía 19 años, el pelo oscuro y estaba en la agencia de Ricardo Piñeiro. Antes de eso fue Reina de los Inmigrantes, de los alemanes, reina de reinas. También desfilé para el colegio.

8. Tres personas que si no se hubieran cruzado en tu vida todo sería distinto…

—Es difícil porque hay varias que considero importantes. Cuando fui reina en distintos concursos, como mi mamá por la enfermedad de mi papá no podía acompañarme, Nilda Dengler me acompañó por todo el país y me empujó a animarme a más. Katia Fuchs, Ana Paula Dutil fueron bisagra. Participaban de un scouting en Posadas eligiendo nuevas modelos para trabajar en Buenos Aires, me vieron en el boliche y dijeron “vos tenés que ser modelo”. Insistieron tanto que llamé a mi mamá que viajó desde Oberá para ver de qué se trataba esto y así comenzó mi carrera. Otra persona es Cecilia Oviedo que en el 2002 me vio en un carnaval de Corrientes al que fuimos invitados por la revista Gente y le dijo a Nito Artaza, su marido en ese momento, “hay una modelo que tenés que contratar porque es una bomba”. Ella fue la que insistió y en el verano del 2003, me convocaron para hacer teatro de revista junto a Moria Casán, Artaza y Miguel Ángel Cherutti y esa fue mi explosión de popularidad. Estas personas fueron fundamentales en mi vida profesional. En lo personal siempre tuve una familia que me contuvo muy bien y amigas que me incentivaron siempre.

9. La receta para preparar el mate perfecto…

—Depende del gusto de cada uno, pero puedo dar el tip de cómo conservar la yerba. Ponerla en el mate, agitar para un costado y del lado donde hay menos yerba poner el primer chorrito de agua para que se forme una pequeña película. A medida que vas tomando mate, no echar toda el agua de golpe, porque lo inundás y el sabor se va enseguida. Hay que echar el agua junto a la bombilla, así se lava de a poco y agregar yerba seca a la parte mojada que sostiene más el sabor.

10. Tu experiencia como actriz…

—Es fabulosa. Me siento muy bien actuando, sobre todo en teatro. Me gusta mucho la comedia. Lo más divertido que hice fue “Como el culo”, la produjo Javier Faraoni, fue algo fantástico y con grandes actores. En películas siempre hago de rusa, ucraniana, alemana… En “Socios por accidente” aprendí a hablar ruso, interpretarlo. Mi primer protagónico y en un drama fue en “Alma pura”. El director Roberto Salomone me convocó, le pregunté si estaba seguro y me respondió que solo podía hacerlo conmigo. Ganó muchos premios en el exterior. Para mí viniendo del mundo de la moda, interpretar un rol y participar de un film premiado es muchísimo.

11. Una prenda que te hubiera gustado conservar pero tuviste que devolver…

—El vestido que hizo Jorge Ibáñez para el final de su colección Evita en el Bicentenario inspirado en Eva Perón. Viajé por el mundo presentando esta colección que fue muy icónica. Valeria Lynch cantaba “No llores por mí Argentina” mientras yo desfilaba con ese vestido fue fabuloso, un momento mágico. Hoy está en el Museo Evita, algo mucho mejor para que todo el mundo la disfrute y no que yo la tenga guardado en un placard.

"Fui a la escuela rural 163 que quedaba a 3,5 km de casa y recorría caminando con mis hermanos, mis vecinitos, mis primos", recordó la modelo

12. El lugar más insólito donde desfilaste…

—En una pasarela de hielo en Bariloche en medio del Cerro Catedral. Otro lugar insólito fue un desfile de alta costura en Córdoba, con los vestidos de Carlos Di Domenico. Era una exposición rural de vacas lecheras que valen miles de dólares y hasta tenían su peluquero para la exhibición. Primero desfilaban las vacas, ante los posibles compradores, después se limpiaba el lugar y desfilábamos nosotras.

13. Las modelos argentinas que más te impactaron…

—La primera vez que vi un desfile de modelos bien organizado y entendí lo que era el trabajo fue al ver en pasarela a Mariana Arias, Carolina Peleritti, Ana Paula Dutil, Daniela Cardone Valeria Mazza, Dolores Moreno, Dolores Barreiro, Dolores Trull, La Tota Márquez, Catalina Rautenberg. Desfilaban todas, creo que fue Luna Park, eran impactantes, tenían actitud, mucha personalidad en pasarela. Con ellas entendí lo que generaba una modelo en el público. Me impactó mucho conocerlas.

14. “Nunca sufrí por amor”: ¿verdadero o falso?

—Verdadero. No sé por qué pero nunca sufrí por amor ni por alguien, jamás estuve desesperada porque una persona estuviera conmigo. Suena soberbio pero es así, será mi personalidad.

15. Una cocina a gas casi termina con tu vida…

—En un departamento alquilado, estaba con mi sobrino y su mujer, íbamos a cocinar un pollo al horno, les pregunto si no sentían olor a gas y mi sobrino me dice que habían arreglado la cocina. Mientras me dice esto, la trata de encender y revienta la fuga del gas por atrás del horno. Gracias a Dios no nos pasó nada, pero volaron las puertas de los bajomesada, el mármol de la cocina y hasta la heladera se corrió un poco, pero no nos pasó nada.

16. Si hacés un cálculo participaste aproximadamente en cuántos desfiles…

—En una época lo tenía registrado pero son 27 años de desfiles de venta, desfiles shows, desfiles de colección, en el interior del país… Son tantos que ya perdí la cuenta.

17. El regalo más insólito que recibiste…

—Un pequeño florero con una carta adentro que escrita por un fanático, pero el florero era negro de los que se usan en los cementerios. Otro regalo raro fue el que me hizo una artista plástica, me regaló una especie de plato chato que se desarma y nunca supe dónde ponerlo

18. Lo bueno y lo malo de ser alta…

—Mido 1,77 y para algunos no soy tan alta y para otros soy altísima. Me siento cómoda en esta estatura, nunca tuve complicaciones.

19. Pocos lo saben pero…

—Me gusta dibujar. Además no tengo tabique nasal entonces la punta de mi nariz es muy blanda y parece de goma.

20. A la hora del sexo sos….

—Me conecto con la persona, me dejo volar. Soy pasional, también.

Ingrid Grudke envuelta en gris plata, la tendencia del 2016, un diseño exclusivo de alta costura de los hermanos Iara

21. En el sexo, el tamaño…

—Creo que importa, porque con mi estatura, si tengo un dedito meñique, ¿qué hago con eso? (Risas).

22. Entre el conchero o zapatos stilettos de 10 centímetros, lo más incómodo es…

—El conchero. Es como un pedazo de metal que tenés ahí abajo y hay que trucar toda la zona íntima para usarlo bien.

23. Si las Cataratas del Iguazú fuesen capaces de hablar lo primero que le dirían a los turistas es…

—Que las cuiden, las valoren y se energicen con el poder del agua y el impacto visual de este corazón de agua. Es un lugar de pura energía y renovación. Es entender que tenemos que respetar y cuidar a la naturaleza.

24. La última vez que lloraste de risa…

—Todo el tiempo me río. Creo que la última vez fue ayer con mi hermana y mi sobrina.

25. Tenés que elegir uno de todos tus trabajos para el resto de tu vida…

—Creo que me quedaría con la moda porque me apasiona, me gusta el vestuario, la indumentaria. Creo que nací para eso, porque

26. Un truco de belleza barato y rendidor que pocos conocen…

—Cuidarse del sol. La mayoría de la gente no lo hace. Acostarse a dormir con la cara desmaquillada, hidratada. No tengo trucos de belleza desconocidos.

27. Podés estar con mucha gente pero nunca con alguien que…

—Cuando siento que alguien tiene mala energía, me voy. Si me entero que alguien maltrató o abusó de alguna mujer, no estoy con esa persona cerca. A veces por mi trabajo donde me saco fotos con mucha gente que no conozco es difícil detectar si una persona no es buena.

28. De acá a fin de año tus proyectos incluyen…

—En octubre se realizará el concurso Arnold Classic en Madrid. Me estoy preparando y entrenando para participar en mi categoría, la Fit Model con cuerpos más elegantes, entrenados, sin suplementar y sin usar la hipertrofia muscular. Esto me mantiene en forma y en mi objetivo de estar físicamente. Además seguiré con presentaciones y desfiles por el interior del país que se reactivaron mucho. También estoy en un proyecto de MasterClass para poder compartir todo lo que viví en el mundo de la moda, más que clases serán charlas entre mujeres.

Ingrid Grudke con Jorge Ibáñez

29. Lo que más y lo que menos te gusta de vos…

—Me gusta mi forma relajada de vivir la vida como que no me hago problemas, disfruto el momento, el hoy y ahora lo tengo muy incorporado. Desde chica siempre fui así con esta forma de vivir en paz, en tranquilidad, sin hacerme tantos problemas como veo que a veces se hacen mis amigas o mi entorno. De lo que no me gusta, la verdad que no sé... Si es de un aspecto físico, tampoco lo diría porque la gente se concentraría en ese punto y lo remarcan todo el tiempo.

30. Lo más vergonzoso que te ocurrió trabajando…

—No tengo vergüenza casi nada. Pero en el 2003, con Nito Artaza, en medio de la coreografía del baile, en uno de los trucos caí mal, mi pierna rebotó contra la cara de un bailarín y se voló el taco de mi zapato. Seguí bailando con el bailarín con la boca ensangrentada pero los bailarines me decían “seguí, seguí”. Lo veía con la boca ensangrentada y seguimos como si nada. Fue una situación difícil.

31. Es peor pasar una noche con una persona famosa y no poder contárselo a nadie o que todo el mundo diga que estuviste con un famoso y que no sea cierto

—Es peor la mentira. Decir algo que no pasó no me parece algo valioso. Prefiero quedarme con la certeza de que pasé una noche con tal persona que decir algo que no es.

32. Cumplir 40 años de democracia ininterrumpida te genera…

—La única reflexión que puedo dar es que sigamos entre todos, no importa el partido político, cuidando lo que es la democracia, la libertad de ser como queremos ser, de expresarnos como queremos expresarnos. Lógicamente hay reglas de convivencia que hay que respetar porque vivimos en una comunidad, pero después si trabajás y hacés tu vida como querés y tenés toda la libertad de expresarte, vestirte, sentirte libre en ser como querés ser, ¿qué más podemos pedir? Además rescato todas las cosas positivas que pasan en este país, como la salud pública. Cualquier individuo que pise el suelo argentino tiene derecho a la salud y eso es ser humano. Me parece mucho mejor ser humano, cuidar a otro, que lo que ocurre en otros lugares donde si no tenés un peso te morís en la puerta de un hospital y dicen que son el país de primer mundo. Siento que estamos en un momento del mundo, de la vida, que tenemos que hacer un stop y mirar qué es lo mejor para el ser humano, cómo vivimos, cómo queremos vivir. Entiendo que estamos dentro de un mundo donde ser exitoso supuestamente es ganar plata, pero para mí ser exitoso es saber cuidar tu cuerpo que es tu vehículo en la vida, Poder realizar lo que vos querés, me parece mucho más exitoso que tener una colección de autos. La Argentina está avanzada en muchos aspectos que como la igualdad de género, la unión civil, la salud y la educación pública. Creo que tenemos muchas cosas positivas. Hay que acomodar otras, lo creo, pero me gusta sentarme sobre las cosas buenas. La libertad, la familia, la armonía, la convivencia, el juntarse con amigos, todo tiene mucho de humano, de ser humano.

33. Cuando seas grande querés ser…

—Un ícono. Un ejemplo para muchas personas.

