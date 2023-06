Lo que le molesta del Chato Prada, el milagro que la salvó, su capacidad para ver duendes y otras 30 definiciones de Lourdes Sánchez

Lourdes Sánchez

1. De chica soñabas ser…

—Bailarina. A los ocho años bailé en el carnaval de Corrientes y me di cuenta de que no solo me encantaba bailar, también tenía mucha facilidad. Miraba todas las revistas de ballet, las fotos de Paloma Herrera y soñaba con ser una gran bailarina, reconocida.

2. Del día de tu nacimiento, en tu familia solían recordar…

—Después de tener tres varones mi mamá deseaba con todo su corazón que viniera la nena. En ese momento las ecografías no eran muy comunes y ella estaba segura de que tendría una nena. La enfermera le decía: “Esperemos que sea así, porque trajo todo el ajuar rosa”. Mi mamá no se equivocó y vine yo. Para salir de la clínica me puso un moño rosa, muy femenino, pero pegado a mi cabeza con jabón.

3. Lo mejor de crecer en Corrientes…

—La tranquilidad.

4. A los siete años estabas en el colegio y…

—Había empezado acrobacia y en el recreo les mostré a mis amigas lo que había aprendido. Cuando entramos al aula, siento que la mano se me cierra sola y tengo retorcijones en los brazos: me estaba dando una parálisis en el lado izquierdo. Los médicos me diagnosticaron un aneurisma. Durante tres años estuve tomando remedios y viajaba desde Corrientes a Buenos Aires cada tres meses para ir al Garraham.

5. Decís que “un milagro te salvó” porque…

—Mandaron mis estudios a México y en ese tiempo llegó una monjita de Portugal, a la que mi mamá me llevó. Me ponía la mano en la cabeza, me rezaba, y así fui tres veces. Cuando vuelven mis estudios de México dicen que no se veía nada: por obra de Dios todo desapareció.

6. Tu primer beso fue…

—Con un chico que conocí en la playa de Paso de la Patria y que venía de un grupo que ya conocía. Se lo di no porque me gustaba sino porque quería practicar mi primer beso.

7. En la adolescencia te sentías…

—Especial. Siempre me sentí así en el en el sentido de que no hacía lo que todas mis amigas hacían. Cuando empecé a ir a las fiestas de 15, todas iban a la modista a hacer los típicos vestidos y yo no. Yo era como muy vanguardista: me iba con topcitos, con pollera, llena de piedras. Todas hacían una actividad tradicional y yo iba a ballet. En el colegio siempre me me destacaba por algo, hacía las coreografías de los actos de fin de año. Mi maestra de danza siempre me ponía de ejemplo, algo que me daba mucha vergüenza porque mis compañeras me odiaban. La maestra siempre decía: “Ustedes tienen que sonreír como hace Lourdes, no importa si bailan mal o bien, pero con una sonrisa”. Siempre por algo me destacaba.

Lourdes Sánchez con Gabo Usandivaras en el Bailando 2018

8. La materia que siempre odiaste…

—Matemáticas e Historia. Odiaba hacer cálculos, hasta el día de hoy no sé las tablas. Detestaba Historia porque había que leer mucho y no me gustaba estudiar las fechas de memoria. Era buena en el arte; todo lo demás no me gustaba.

9. Del día de tu debut en ShowMatch recordás…

—Que me peinó Lizy Tagliani. Fue en el 2008 y yo bailaba con Jorge Ibáñez. Para mi primera gala él, que era muy amigo de Lizy, me dijo: “Te va a peinar una amiga que peina como los dioses”. Ella vino al hotel donde estábamos todos los soñadores y me peinó en el bañito. Esa primera gala que bailamos música disco, yo estaba peinada por Lizy. Fue tan amorosa que desde entonces somos amigas.

10. De todos los participantes de ShowMatch, el o la que más te asombró fue…

—José María Listorti porque es un tipazo.

11. El momento de ShowMatch que te emociona recordar y otro que mejor olvidar…

—Para recordar, el día que fue mi mamá de sorpresa un Día de la Madre y para olvidar, cuando Pampita me puso un cero.

12. Una y mil veces volverías a elegir al Chato Prada como compañero porque…

—Es todo lo que está bien.

El Chato Prada y Lourdes Sánchez (Instagram)

13. De todas las tareas domésticas la que más detestás es…

—Planchar.

14. Aunque lo intentaste muchas veces jamás lograste…

—Hablar en inglés.

15. Tu insulto favorito…

—La conch… de la lora.

16. Una habilidad tuya que pocos conocen…

—Veo el aura de las personas. No sé si me beneficia pero es algo muy mágico, entre otras cosas que me pasan. Por ejemplo, de chica veía duendes, unos ancianos muy simpáticos que andaban por las luces del teatro.

17. Tres personas que hacen tu vida mejor…

—Valen, mi hijo, porque todo con él me hace feliz todo. El Chato, porque es un gran compañero de vida y muy divertido. Y mi mejor amigo, Rodrigo, que es mi hermano en Buenos Aires.

18. Tenés tatuado “Over the rainbow” (”Sobre el arco iris”), porque…

—El Mago de Oz fue lo primero que bailé en mi vida e hice de Dorothy.

19. El secreto para preparar un buen tereré es…

—Mucho hielo, yerba suave, agua, limón y menta.

20. Te definís como una mamá…

—Amorosa. Soy una mamá re canchera, piola y muy demostrativa. Todo el tiempo le digo a mi hijo que lo amo, lo beso, lo abrazo, le hago cosquillitas, y él también me dice que me ama. Es muy cariñoso y creo que es así por cómo somos nosotros con él; el papá también es muy cariñoso.

Lourdes Sánchez con su hijo, Valen, y su pareja, el Chato Prada

21. De todos los programas y obras de teatro que hiciste tu favorito es…

—De programas, El Universo de Lourdes, que duró tres años y fue hermoso hacerlo. Me pasaron cosas muy fuertes con las que vivo hasta el día de hoy. Todavía me cruzo con chicos, que ya son más grandes, que me veían, y me cuentan lo importante que fueron mis canciones para ellos. También a papás que vivieron situaciones de salud difíciles con sus hijos y me dicen que les ponían mis canciones y se alegraban. Eso jamás lo viví en en otro ámbito de la televisión, solo con mi programa infantil. En teatro, Colección Primavera Verano, una obra que hicimos con Fernando Dente que duró poquito porque estaba pautado así. Fue hermoso hacerla. Fer era el protagonista masculino y yo, la femenina. Era un rol muy importante. Tenía mis cuadros, con coreografías del Negro Carrizo. Todo era muy estético y muy hermoso.

22. Una revancha que te dio la vida…

—La vida.

23. En tu vestidor encontramos…

—Más zapatos que ropa.

24. Tu outfit letal para seducir siempre fue…

—Algo corto.

25. Sentís un miedo irracional por…

—Viajar en avión. Tengo mis cábalas para enfrentarlo. Primero me fijo una semana antes de viajar cómo viene el tiempo. No me gusta que llueva o que haya tormenta ese día. Siempre tuve suerte, nunca me pasó de tener que cancelar un viaje por lluvia, pero lo haría. Si veo qué el tiempo está feo, no me subo. A la hora del despegue, una vez que estoy arriba, trato de distraerme con algún jueguito en el teléfono o le saco charla a las personas con las que viajo.

26. Si te encontrás con Xuxa…

—Le pido por favor cantar “Dulce miel”.

Lourdes Sánchez en El Universo de Lourdes

27. De Marcelo Tinelli pocos saben que…

—Es buen catador de vinos.

28. El Chato te ama, salvo cuando…

—Dejo las luces prendidas.

29. Amás al Chato salvo cuando…

—Mastica chicle fuerte.

30. Tu mayor virtud y tu peor defecto…

—La paciencia es una gran virtud y el desorden, un defecto.

31. En una de tus primeras citas con el Chato…

—En una fiesta de fin de año de una productora muy grande se me ocurre ir con un vestido blanco hasta el piso, divino. Estábamos en el momento de baile, mucha gente, y de repente me indispuse y se manchó el vestido. Fui al baño, me lo saqué, me quedé en ropa interior, lo lavé y lo sequé con el secador de manos.

32. Cumplir 40 años de democracia ininterrumpida …

—Me genera una sensación de libertad. La libertad que tenemos todos los ciudadanos de poder modificar lo que hoy nos está pasando como país. Tenemos nosotros el derecho, el deber, de elegir bien a nuestros gobernantes para mejorar. Celebro que seamos un país democrático donde los ciudadanos tengamos esa posibilidad pero también la obligación y responsabilidad de elegir a quienes nos van a gobernar y sacar adelante como país, como sociedad.

33. Cuando seas grande querés ser…

—Millonaria.

