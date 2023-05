La prenda insólita que colecciona, la locura que hizo por amor, lo más bizarro que vivió en un show y otras 30 respuestas de Joaquín Levinton

1. De chico soñabas ser…

—Futbolista o estrella de rock. Como ser futbolista requería levantarse temprano opté por la segunda.

2. El secreto de tu look juvenil…

—Es porque tengo un alma en permanente estado de ebullición.

3. Tu abuela vivió hasta los 100 años y a vos te gustaría vivir…

—Con vivir hasta los 120 estaría satisfecho.

4. Ser hijo único hasta los 15 años…

—Se ve que la cigüeña se retrasó bastante en traer a Micaela y Ezequiel, mis hermanos

5. Tener padres arquitectos…

—Fue genial. Como mi padre armaba barrios ecológicos, en vez de armar casitas con legos, armaba casitas con corchos de vino.

6. Lo que más te gusta hacer…

—Es jugar a la pelota.

7. Lo que detestás hacer…

—Detesto responder cada vez que me manda un mensaje una compañía de celular

8. Tu paso por la carrera de Imagen y Sonido…

—Pensé que se trataba de ir a joder y cuando llegué uno me dijo “shh, por favor, quiero estudiar”, así que me tuve que retirar.

9. No podés fumar porro porque…

—Pierdo las llaves del auto. Y si encuentro las llaves del auto, pierdo el auto. Si encuentro el auto, pierdo la dirección y si pierdo la dirección a donde voy no llego a ninguna parte.

10. Sos muy ordenado y en tu casa cuando plumereás lo hacés…

—Si hay que plumerear soy mandado a hacer. Suelo limpiar con los delantales que me dieron en Masterchef y sin ropa interior.

Joaquín Levinton confesó que con la única persona que no pudo contener el impulso de sacarse una foto fue con Marcelo Gallardo (Crédito: Gustavo Gavotti)

11. Tu relación con el dinero en efectivo…

—El dinero se escurre entre mis manos. Es como la arena. Yo nunca me hice problema, ni al día de hoy, por la plata. Antes ibas a SADAIC y no sabía cuánto me iban a pagar. Y era hermoso cuando te tocaba mucho. Me llevaba una bolsa de basura y la ponía ahí.

12. La locura más grande que hiciste por amor…

—Viajar a Europa a buscar a una mujer, decidirlo en el mismo momento, solo llevando el pasaporte y un poco de dinero en el otro bolsillo. Estaba justo saliendo el avión, re loco. Rapidísimo todo. Me bajé en Madrid, subí a un tren, y al rato estaba al lado del hotel donde estaba esta chica. Horas atrás en mi casa un domingo.

13. Un defecto que te suelen reprochar…

—Mi increíble generosidad.

14. Veraneás en Valeria del Mar…

—En esa ciudad crecí. Voy hace casi cuarenta años. Antes no había nada e íbamos en una casa rodante. Puse ladrillos en lo que hoy es mi casa y en Valeria del Mar despetrolé un pingüinos

15. En los 27 años de amistad con Charly García compartieron…

—Películas, conciertos, libros y un montón de aventuras.

16. Una canción que no compusiste pero te hubiera gustado componer…

—Un osito de peluche de Taiwán.

17. Un musicazo que te parece no está lo suficientemente valorado…

—Lucas Martí, hermano de Emmanuel Horvilleur

18. Recién hablaste a los cuatro años…

—Porque no tenía nada que decir pero apenas comencé a hablar cantaba canciones de los Stones. Nada mejor que empezar cualquier cosa con un tema de los Rolling. Fue así y lo hice por Satisfaction.

19. Tu parecido físico con Mike Jagger…

—Cualquier parentesco entre Mike y yo es mera coincidencia. Además soy más alto, él mide 1,50 y su cabeza es del tamaño de una sandía.

20. En Masterchef tu superheroína fue…

—La Peque (Pareto). Ella es muy auténtica y tiene virtudes muy grandes. Es disciplinada y virtuosa. Si tenía una duda le preguntaba: “Peque, ¿qué hago?”. Lo que respondía para mí está bien y era lo que hacía.

Joaquín Levinton asegura que “soy insoportable. Y cuando estoy muy muy contento... ¡Soy peor!”

21. Una prenda insólita que coleccionás…

—Zungas con velcro. Las mandó a confeccionar con una diseñadora y el velcro permite sacar la “gaviota” sin demasiado esfuerzo.

22. Como hincha de River sos de los que…

—Alienta al equipo sin importar el resultado. Banco aun cuando no metan un gol. No me gusta el que insulta y cuando me toca al lado uno así en la cancha me da bronca y ganas de echarlo.

23. El truco para entrar a ver los partidos en el Monumental, seis amigos y con el mismo carnet consistía…

—En arrojarlo desde la San Martín alta, íbamos subiendo de a uno y lo tirábamos de nuevo para que lo agarre el que esperaba abajo para poder entrar. Un día le cayó en la gorra a un policía y se lo llevó puesto.

24. Entre una final de la Libertadores de River y un show tuyo elegís…

—Tocar en la final de la Libertadores.

25. Definís a la música que hacés como…

—Música que alegra el espíritu.

26. En tu vida entre sexo, droga y rock and roll lo que más hubo fue…

—Rock and roll.

27. Desde los noventa, cuando arrancaron con la banda, a este Turf, cambió…

—Ahora somos un poquito más organizados.

28. Lo más bizarro que viviste en un show…

—Ver pasar un perro haciendo pogo.

Charly García y Joaquín Levinton en escena. “Soy muy curioso y me gusta meterme en la vida del otro al menos un ratito. Me gusta aprender de las otras personas”, se describe el artista

29. De todas tus canciones cual es tu favorita y cuál la que preferís olvidar…

—Mi favorita es “Esa luz” y la que prefiero olvidar es “El jugador”.

30. El autotune te parece…

—Macanudo.

31. Aunque lo intentás no lográs entender…

—El por qué de que la música sea invisible.

32. Cumplir 40 años de democracia ininterrumpida te genera…

—Mucha alegría y esperanza.

33. Cuando seas grande querés ser…

—Nunca voy a ser grande.

