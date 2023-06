Lo que jamás volvería a hacer, la vez que hizo llorar a su abuelo y otras 31 respuestas de Gastón Soffritti

Gastón Soffritti

1. Cuando eras chico de grande querías ser…

—Actor pero también jugador de fútbol o químico.

2. En los actos escolares solías…

—Tener mucho miedo de que me hicieran pasar al frente para leer. Era muy tímido, me daba miedo equivocarme en público y tenía ese TOC. Algo muy raro lo que me pasaba porque después en la tele estaba re expuesto.

3. Un juguete que todavía conservás…

—En la casa de mi abuela Marta sigue estando “el mono Pepe” un peluche casi humano que me regalo mi papá de chico.

4. Empezaste a participar en castings a los…

—7 años. Le pedía a mi mamá que me llevara a la tele. Tuve un sueño después de ir al gran Rex a ver chiquititas, en el que yo estaba arriba del escenario y al otro día me desperté y lo conté. Mi abuela me escuchó y empezó a averiguar cómo tenía que hacer para poder ir a los castings.

5. A los 9 años contabas chistes en Café Fashion el que más recordás…

—Tengo el recuerdo de haber contado uno bastante zarpado de Jaimito y otro con tiente político que hacía referencia al ex presidente Menem… pero no recuerdo chiste entero jaja.

Gastón Soffritti junto a Cande Molfese, su actual pareja

6. Trabajar desde tan chico…

—Tuvo sus pro y sus contras. Me dio una formación y manera de encarar la vida muy diferente a la de cualquier chico. Ya era un adulto muy tempranamente. Me crie en un mundo de grandes. Aprendí el oficio, el valor del dinero y el trabajo. También me perdí muchísimos cumpleaños, fines de semana con amigos. Me cambiaron cinco veces de colegio por mis horarios y fue un esfuerzo gigante. Quizá después de veintipicos de años en el medio hoy te diría que hubiese estado bueno empezar un toque después pero no me puedo quejar de nada.

7. Como eras un niño actor, en la escuela…

—Siempre tuve bastante personalidad y pasé por todas las situaciones. Era “el famoso” o “el de la tele”. Estaban los que comprendían, los que se burlaban, los que eran indiferentes. Tenía compañeros de todo tipo pero en general me llevaba bien. No tenia demasiado tiempo después del colegio. Mis amigos de la infancia eran algunos compañeros de clase pero sobre todo año a año cambiaba de elenco y ahí me vinculaba con nuevas personas que compartía muchísimas horas.

8. Lo mejor y lo peor de la fama es…

—Que es un gran abridor de puertas y de acortar caminos para muchas cosas y lo peor es que tu vida está siempre bajo el juicio de cualquiera.

9. Atravesaste ataques de pánico…

—Tuve 2 etapas. De la primera me di cuenta no hace mucho. En 2007 entraron a robar a la casa de mis abuelos y después de esa situación estuve casi un año en el que me despertaba todas las noches con pánico y la segunda fue en el final de graduados (2012) estaba muy perdido. Tuve una crisis de identidad bastante grande. Era un momento de éxito laboral pero se veía bastante oscuro. Y ahí tuve que empezar a construir de a poco quien era el Gastón de ese momento.

10. Tu relación con la astrología…

—Me gusta mucho lo esotérico y lo místico. Nunca estudié pero si leí muchísimo. Tuve una novia astróloga de la que aprendí bastante. Y toda mi vida le di bola al tema.

11. Un momento que pensaste “no me puede estar pasando esto”…

—Cuando empezó Patito feo me cambiaron de personaje. Yo hacía el taller como todos los chicos y ya tenía asignado mi rol. Y un día antes de arrancar a grabar vino Marcelo Tinelli al estudio a vernos. Todavía no habían elegido al protagonista hombre. Yo no estaba en los planes. Al día siguiente me llaman y me dicen olvídate de tu personaje… yo pensé… me echaron. Y era para decirme que iba a protagonizar la novela que después fue un éxito mundial.

A los 9 años contabas chistes en Café Fashion

12. Lo más increíble que hiciste por amor…

—Pedirle a alguien en un aeropuerto que sostenga un cartel con el nombre de la persona en un reencuentro para reconciliarnos.

13. El dicho “lo bueno viene en frasco chico y el veneno también”…

—Tiene grandes ventajas el frasco chico: no ocupa lugar, vale más caro, está todo más concentrado, es más difícil de encontrarlo… entre otras (risas).

14. De todos los actores con los que trabajaste el que más te enseñó…

—Hugo Arana fue uno de los actores que mas me enseñó después de mi profesora de teatro, Mónica Bruni. Hugo un día me dijo una frase que me quedó grabada: “nene vos tenés dos orejas y una boca, sabés qué quiere decir eso… que tenés que escuchar el doble de lo que hablás”…

15. De Cande Molfese te enamora…

—Su autenticidad, su belleza natural, su inteligencia, la pasión con la que vive, su manera de cuidarme, es muy buena novia.

16. Tu debut sexual fue…

—A los 15 años. Con mi primera novia. Primera vez de los dos. Muy lindo en este caso. No sabíamos por donde arrancar pero funcionó… era viernes a la noche, primavera, sonaba un tema de Coldplay. Muy tierno todo.

"Hugo Arana fue uno de los actores que mas me enseñó después de mi profesora de teatro, Mónica Bruni", señaló Gastón Soffritti

17. “Ustedes deciden” es…

—Mi primer guion y proyecto vendido a una plataforma de streaming (Star+). Casi como un hijo. Es la historia de un chico que trabaja como delivery e intenta hace años pegarla en algún casting y después de 10 años se vuelve una súper estrella y le vende su alma prácticamente a la gente que lo sigue. En la peli están Luciano Leyrado y Bárbara Lombardo. Además de quien te habla.

18. Tendría que gustarte pero no te gusta ni un poco…

—El mate me cuesta muchísimo. Pero no se si tendría que gustarme.

19. Lo más increíble que te pasó en una gira…

—Varias cosas. En México, de gira con Patito Feo hicimos más funciones que Aerosmith en el mismo estadio. La gente alquilaba habitaciones en el mismo piso del hotel que estábamos solo para vernos. Al llegar, me perdieron la valija en un aeropuerto y estuve todo una semana sobreviviendo con dos calzones.

20. De todos los personajes que interpretaste al que más cariño le tenés es a…

—Tres con M: Mateo porque fue el primero en Yago. Matías, en Patito Feo por lo que significó el proyecto. Martín en Graduados porque fue un antes y un después.

"Me gusta mucho lo esotérico y lo místico. Nunca estudié pero si leí muchísimo", reconoce el actor

21. Aunque te estes muriendo de hambre jamás de los jamases volverías a…

—Comer empanadas o algo relleno antes de un show con 35 grados de calor. Fue en un recital de Patito feo en Tucumán y Salta. Casi me muero. No podía salir a escena de los descompuestos que estaba. Fui siete veces al baño en plena función.

22. De tus ex parejas famosas lograste ser muy amigo de…

—La verdad que con todas tengo muy buena relación. Pero no volví a ser muy amigo.

23. Con el mundo fans…

—Me llevo bastante bien con el mundo fans creo que porque conviví desde chico. Tenía una fan que me mandaba de Perú todos los meses camisetas de equipos de fútbol a mi casa. Y una vez me mando un IPod en los inicios del iPod. Locura.

24. El proyecto más insólito que te ofrecieron…

—Uno que hice Celebrity Splash. Saltar de trampolines de 10 metros haciendo saltos Ornamentales. Hay que estar loco.

Gastón Soffritti, hincha fanático de San Lorenzo

25. Participar en Bailando y Masterchef…

—Yo creo que todo sirve porque es experiencia. Quizá con el tiempo te pones más selectivo pero si lo hice en ese momento fue porque realmente quería y aprendí muchísimo.

26. Para un cumpleaños hiciste llorar a tu abuelo cuando…

—El 13 de agosto de 2014 fue uno de los momentos más felices de mi vida cuando mi querido San Lorenzo de Almagro salió campeón de la Copa Libertadores y mis abuelos estaban vivos para verlo. De una peña me mandaron un tablón del Viejo Gasómetro y me pareció mejor que lo tuviera mi abuelo por lo que significaba para el que había pisado esa cancha. Al regalárselo le había devuelto un pedazo de la historia. Cuando falleció volvió a mis manos.

27. Con una tanza que pusiste tu hermana…

—Se cayó de cabeza y casi se rompe todos los dientes. Era muy travieso de chico. Y todo el tiempo hacía experimentos para ver que pasaba… y pasó eso.

28. Pocos lo saben pero sos experto en…

—Banderas del mundo. En saberme los nombres de los 151 primeros Pokemon. Y algunas otras cosas sin sentido.

Gastón Soffritti empezó a ir a los casting cuando tenía 7 años

29. El mal humor se te va apenas…

—No soy de estar de mal humor. Me dura muy poco. No me banco esa sensación así que la saco rápido de mi cuerpo.

30. Entre ser actor, productor o guionista lo que más te gusta es…

—Se puede hacer todo porque son cosas que no se superponen. Pero producir tiene algo que me fascina.

31. Tus proyectos 2023 incluyen…

—El canal de stream que armamos con Cande y Fernando Blanco me lleva muchísimo tiempo. Pero nunca quedarme quieto. Estoy en el desarrollo de dos proyectos más… uno tiene que ver con tecnología y otro con producción. Veremos qué pasa en la segunda mitad del año.

Gastón Soffritti junto a Bárbara Lombardo en "Ustedes deciden"

32. Cumplir 40 años de democracia ininterrumpida te genera…

—Yo soy hijo de la democracia… No sé lo que es vivir en otro contexto entonces me parece normal. Puedo decir que ser libre para mí es de las cosas más importantes en mi vida.

33. Cuando seas grande querés ser…

—Cuando sea grande quizá haga todo lo que no hice de chico...

