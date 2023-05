Por qué no tiene sexo en la primera cita, su verdadero nombre, el trabajo más raro que tuvo y otras 30 respuestas de Alejandra Maglietti

De lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, junto a Marcelo Foss, Alejandra Maglietti conduce ¡Estamos listos! Por radio Vale. Además todas las noches es una de las panelistas de Bendita TV

1. De chica soñabas ser…

—Astronauta, pero rápidamente me cambié a la Comunicación. En la primaria escribía en el periódico escolar y hacía otra revista con una amiga que repartíamos por todo el colegio, ya tenía claro que me gustaba la Comunicación.

2. Una persona con la que trabajaste y te gustaría volver a trabajar…

—Con una persona que trabajé, trabajo y quisiera seguir trabajando siempre es con Beto Casella porque por lejos es el mejor jefe que tuve. Es súper generoso y estoy muy pero muy feliz trabajando en Bendita hace ya trece años.

3. Decidiste estudiar Abogacía porque…

—Mi mamá es escribana y muchos tíos son abogados, pero no era el plan inicial. Quería estudiar Comunicación y también Filosofía, pero mi papá y mi mamá me convencieron de que Abogacía era súper parecido. A los 18 años no tenía tanta idea de lo que quería ser. Así que empecé con Derecho y después Periodismo.

4. La materia que más te gustó y la que odiaste en la Facultad de Derecho….

—Derecho penal fue la que más me gustó. Todos tenemos la idea de que en algún momento vamos a ser abogados como los de película, ir a un juicio oral y dar un alegato espectacular, pero eso después no se lleva a la práctica. Sin embargo, el tecnicismo del Derecho Penal me gusta mucho y siempre fui muy fan del periodismo policial, de hecho hasta hoy en día tengo muchísima lectura y sigo muchísimo todos los casos. Odié Derecho Administrativo, que son los procesos del Estado para contratar y cuestiones que son más bien burocráticas. Me aburrían bastante y no me gustaron nada.

5. Tres palabras que te definen…

—Persistencia, sensibilidad y obsesión.

6. En tus comienzos fuiste discriminada por…

—Empecé como modelo y era difícil porque mido 1,60. En muchos desfiles no me elegían o no podía formar parte del staff por mi baja altura. Al principio, por mi tonada algunos no me entendían al hablar y por eso me discriminaban un poco.

7. El primer chico que te gustó y te rompió el corazón…

—Se llamaba Mosca. Me gustó apenas empecé el colegio. Fue mi primer novio y estuvimos juntos unos años. Pero me metió los cuernos, me lo contó y me rompió el corazón.

Alejandra Maglietti se autodefine como una albañil del amor, aunque aclara entre risas que la relación que más perduró fue la que gestó con Bendita TV, donde lleva más de 13 años como panelista

8. En una primera salida romántica pueden pasar muchas cosas pero lo que no puede pasar es…

—Que haya sexo. Siempre me doy tiempo para conocer a la persona. No me gusta tener sexo en la primera cita nunca.

9. Aceptaste ser tapa de Playboy…

—Había quedado como participante de Gran Hermano 4. Mi familia no estaba de acuerdo en que entrara y había una discusión fuerte. En ese momento llega la propuesta de hacer Playboy y, como no me podían decir que no a todo, me convencieron de que era mejor hacer una tapa de Playboy y la hice. Tenía 20 años y no la volvería a hacer, porque creo que ya superé esa etapa y quizás hoy no me siento tan cómoda. Si bien me gusta mostrar mi cuerpo, no me gusta hacerlo de esa manera.

10. Una buena terapia es…

—Quedarse escuchando Sabina y pintando. Pinto desde que soy chica. Tengo varios cuadros. Siempre pinté paisajes de Formosa, pero en los últimos años empecé a divagar un poco y a hacer algo más abstracto porque me divierte mezclar los colores y todo. Par mí pintar siempre es una súper terapia. Cada vez que necesito volver a encontrar el rumbo, sí o sí, me pinto un cuadro. Después mi mamá los tira, pero están ahí y me encantan.

11. El trabajo más raro que hiciste…

—Comprábamos con mi hermana accesorios en Formosa, en el mercadito, y los revendíamos en Buenos Aires en los desfiles, entre las modelos. Duró un tiempo, después lo dejamos de hacer, pero nos iba bien.

12. Lo que más extrañás de Formosa…

—Sin duda es ir al río. Me gusta mucho disfrutar de la vida al aire libre y sobre todo ir al río Paraguay que me encanta. Existe un lugar que se llama la playita de Alberdi a la que me fascina ir, tomar tereré, estar con mis amigas, pasar la tarde y ver el atardecer. Los atardeceres en Formosa son súper hermosos porque son, desde mi punto de vista, incomparables. Tienen tonos en el cielo diferentes. Por eso, la tarde en el río, con calor y tomando tereré no la cambio por nada. Es lo que más extraño.

13. Una actividad que harías con cada uno de tus compañeros de Bendita TV…

—Con Any (Ventura) iría a un sex shop o a comprar lencería sexy, porque es la mejor para ese tipo de cosas. Con Edith (Hermida) me divierto mucho, fuimos a un montón de fiestas, a lugares donde la pasamos muy bien. También me divertiría mucho acompañar a Pagani a la cancha, porque me encantaría verlo enojado, me mataría de la risa. Con Cartañá vería alguna obra de teatro dramática, para tener diferentes puntos de vista. A Mariano Flax lo acompañaría a una fiesta electrónica. A Tamara (Pettinato) le pediría que me invite al cumpleaños de Charly García o a alguno de esos cumpleaños donde hay rockeros, me encantaría vivir esa experiencia.

14. Ver porno es algo que…

—Me divierte. Ante lo veía más seguido como antes porque estuve muchos años en pareja a distancia, pasaba muchos periodos sola, entonces lo usaba para que la soledad no fuera tan dura. Ahora miro cada tanto porque creo que hay una industria mucho más vinculada al goce femenino y eso me gusta.

15. Un recuerdo de infancia que todavía te emociona…

—Cuando nació mi hermano Daniel. Tengo bastante diferencia de edad con mis hermanos, entonces conservo la imagen exacta de cuando mi papá me dijo: “Mirá, ahí está tu hermanito”, y lo vi por primera vez. Deseaba muchísimo tener un hermano y el día que tuve a mis hermanos es algo que me emociona porque fui muy feliz.

16. Los que opinan de cuerpos, estética y vestimenta ajena…

—Me parece que atrasan. Creo que estamos con una nueva movida de que cada uno sea libre de ser, de usar y de sentir lo que quiere. Me parece súper antiguo que todavía estemos pensando en la cuestión estética, algo que ya directamente está fuera de uso. De todas maneras, hay veces que te dicen o te critican cosas y uno en general suele ser más creativo cuando se critica a uno mismo. No hay nada que me pueda decir un hater que yo no me lo haya dicho peor a mí misma. Así que en general nunca me sorprende.

17. Dormiste en un hotel con la amante de tu ex y…

—En un momento me tocó compartir la habitación por cuestiones laborales con una chica que salía con el que en ese momento era mi pareja. Y después cuando supe, la verdad, me dio una sensación no sé si de vergüenza, pero sí de sentirme completamente invadida. Era como dormir con el enemigo, no porque ella fuera mi enemiga, sino por sentirme totalmente vulnerable y desprotegida.

Alejandra Maglietti es abogada y analista de marketing digital

18. Recordás tu paso por las ElectroStar…

—Con mucha gracia y cariño. Si bien no fue un éxito y quizás hoy tampoco me enorgullece haberlo hecho, sin embargo la pasé bien. Fue una etapa divertida. Me acuerdo de las cosas que hice y no puedo creerlo. Me causa gracia pensar los lugares a los que llegamos, donde cantábamos. Todo lo que hicimos hoy me parece surrealista.

19. Cuando tu abuela y tu papá vieron tu primera tapa de revista en topless…

—A mi abuela nadie le había contado nada, lo mantuvimos en secreto y se súper enojó. Vino a mi casa con agua bendita, empezó a decir que el demonio había entrado a la familia y que era un caos. Estaba indignada. Con el tiempo lo aceptó porque mi abuelo me felicitó porque me dijo que había que ser muy valiente para animarse a hacer algo así en una ciudad chica donde hay muchas críticas. Yo me animé a romper los esquemas y hacerlo y a ejercer mi libertad más allá de la opinión de los demás. Mi papá me había dado la autorización porque -creo- se sentía un poco presionado de decir que sí. Yo no necesitaba la autorización de mi papá, pero siempre me importó que lo que opinara mi familia y siempre tomé en cuenta su consejo. Mi papá fue el que se lo tomó más tranquilo.

20. Te enoja mucho…

—Manejar. Que me toquen bocina, que me cierren, que no me pongan guiño… Todo eso me sigue enojando, trato de cambiarlo, pero no sé por qué no puedo evitarlo.

21. Te definís como una “albañil del amor” porque…

—Siempre estoy apostando, no me importa, me decepciono, me levanto, me vuelvo a levantar y no pienso tanto en lo que ya pasó. Soy de procesos rápidos también porque siento que no me puedo quedar tirada, llorando, años por algo que no pudo ser. Sigo apostando y sigo creyendo en el amor.

22. Tu verdadero nombre es Ayelén pero al llegar a Buenos Aires te lo cambiaste por Alejandra…

—Me llamo Alejandra Ayelén. En Formosa, me decían Ayelén pero cuando vine a vivir a Buenos Aires, nadie entendía cómo lo pronunciaba porque allá se dice diferente. Empecé a decir Alejandra por una cuestión de comodidad y finalmente quedó aunque no es el nombre que más me gusta.

23. Beto Casella es…

—Lo mejor que me pasó a nivel profesional y también personal. Él me dio la oportunidad de ejercer el periodismo, de hablar de cosas que estudié en Derecho. Fue muy generoso en el momento de escucharme. Cuando empecé a trabajar en Bendita, no era abogada todavía y él creyó en mí. Eso es algo que le agradeceré toda mi vida. Además es el ser más generoso que hay en el medio artístico y en el medio televisivo sin duda alguna. Lo quiero mucho.

24. Tenés un radar especial para detectar…

—Cuando salgo la primera vez con alguien, detecto si es una persona que tiene ganas realmente de conocerme y de estar conmigo porque le intereso o solamente es alguien que quiere salir con un montón de chicas y nada más. De esos me cuido bastante. No me quiero decepcionar.

25. El reclamo que te hace tu mamá con respecto a Pampita es…

—Me dice “Pampita en dos meses se casó y vos no”. Pero lo que ella no sabe es que quizás nunca fui de la que tiene la idea del matrimonio como un momento muy fuerte o como una meta en mi vida. Quizás ahora que estoy más grande lo pienso como una opción, pero hasta hace algunos años no lo veía ni siquiera como una posibilidad. Me daba miedo ese nivel de compromiso. De hecho, hasta los 29 años no conviví con nadie. Me costaba comprometerme de una manera muy fuerte. En los últimos años eso cambió, pero me llevó tiempo.

26. En 2002 hiciste un viaje a…

—Europa con mis dos abuelas, con mi mamá y dos tías. Visitamos París, después fuimos al santuario de la Virgen de Lourdes, después a Santiago de Compostela y finalmente visitamos la Virgen de Fátima. Fue un viaje muy religioso pero estuvo espectacular. En Lourdes pude rezar el rosario por los enfermos. Me ilusioné con estar unos meses ayudando como voluntaria en el hospital de Lourdes, pero después por trabajo no llegué a concretarlo.

27. Solés dormir…

—La siesta. Necesito sí o sí dormir por lo menos 20 minutos de siesta por día. Es un hábito que tengo de toda la vida sino me muero. No resisto el día si no me tiro un rato. La siesta es algo que no la puedo dejar.

28. Entre la voz de Elena Roger y la altura de Ingrid Grudke te quedás con…

—Hace algunos años hubiese elegido la altura de Ingrid, pero hoy elijo la voz de Elena Roger porque las ElectroStar hubieran sido un éxito. Me encanta la música, disfruto muchísimo y me hubiese encantado tener un talento que claramente no tengo. Soy lo más desafinada que hay.

29. Una mujer que, al conocerla, te impactó por su belleza…

—Graciela Alfano. Caminaba por Palermo y veo una mujer de espaldas, divina. Me quedé mirándola magnetizada, al darse vuelta era Graciela Alfano y me quedé en shock con su belleza.

“No me considero en nada una femme fatale. Soy reinsegura y nunca me sentí una bomba sexy”, afirma Alejandra Maglietti

30. En el ámbito del Derecho, no se puede negar que Eugenio Zaffaroni…

—Es un erudito. No hay estudiante de Derecho Penal que no haya estudiado con uno de sus libros. La primera vez que lo leí era difícil, después me fui amigando y es el libro más importante para los estudiantes. Es el autor del único libro que hay sobre la teoría finalista, a través de la cual hoy se estudia teoría del delito, por lo tanto, no se puede no admirarlo.

31. Un placer culposo…

—Fumar. También me gusta mucho comer chocolates en la cama y ensucio todo.

32. Cumplir 40 años de democracia ininterrumpida…

—Es sin duda una conquista y algo que tenemos que cuidar para que no se interrumpa nunca más. Durante 100 años en la Argentina, tuvimos golpes ininterrumpidos. 40 años de democracia es algo que tenemos que mantener y luchar para que nunca más se corte.

33. Cuando seas grande querés ser…

—La mejor abogada en Derecho de Familia y Sucesiones.

Seguir leyendo: