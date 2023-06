Una amiga de Silvina Luna contó cómo la modelo está viviendo su internación: “Estaba triste”

Una amiga de Silvina Luna contó lo que la modelo vivió durante su internación

Silvina Luna continúa internada en la terapia intensiva de Hospital Italiano, institución médica a la que debió ingresar en la noche del 13 de junio. Con el pasar de los días, la salud de la modelo empeoró, ya que se le generó una bacteria en el pulmón y debió ser intubada. Ante este dramático panorama, la escritora Silvia Freire, una de las amigas de la ex Gran Hermano, contó cómo están transcurriendo las últimas semanas de la modelo, quien se aferra a la meditación para salir adelante.

En comunicación telefónica con A la tarde (América), Freire contó que su marido fue trasplantado de hígado hace poco y que, si bien ellas se conocieron por trabajar en los medios, forjaron aún más su relación por esa internación. “Lo que la complica a Silvina es que si ella hubiera tenido el órgano tampoco hubiera podido trasplantarse. Eso era lo que más la entristecía”, comenzó contando ante la consulta de Karina Mazzocco, conductora del ciclo.

Por otra parte, señaló que lo que más charlaban entre ellas era de la necesidad de prevenir para que a nadie más le pase algo similar. “Lo que hablábamos mucho con ella era esta idea de su obsesión por querer que a nadie le volviera a pasar lo que le pasó a ella. Su bandera tenía que ver con: ‘Chicas, por favor, vean dónde se meten, con quién, lo que hacen’...”, reveló Freire.

La escritora Silvia Freire es amiga de Silvina Luna (Instagram)

Al ser consultada por los panelistas del programa vespertino acerca de esta cuestión, Freire negó que Silvina se refiriera únicamente a Aníbal Lotocki. “Ella hablaba de la consciencia que uno tiene que tener por la vida. Conetarse con la enfermedad te lleva a planos diferentes y hay una conciencia que se adquiere únicamente cuando uno transita por determinadas zonas que son intransferibles”, dijo la escritora.

Por otro lado, también contó cómo es el estado de ánimo de Luna en esta internación. “Una cosa es cuando uno se maquilla para ir a la tele, hay como una energía que te lleva a sonreír. Y nosotras dos estábamos en la cama. Y ahí en pijama adentro de una habitación tenés una mirada más gris y se dicen otras cosas. Estaba triste, obvio”, reveló Freire.

Asimismo, también le preguntaron a la escritora si Silvina Luna manifestó haber perdido las esperanzas. de la recuperación. “Se dice de todo”, dijo Freire a la vez en que subrayó que ella le insistía permanentemente de la importancia de meditar.“Yo la bombardeaba con meditaciones. Por suerte estaba en este palo, en este camino de meditaciones, de sana tu cuerpo, sanate a tí mismo. Así que yo la taladraba con eso: le mandaba por WhatsApp un montón de meditaciones y le insistía para que las escuchara”, cerró.

Silvina Luna, internada

La información de la internación en terapia intensiva de Luna trascendió el martes por la noche en LAM (América). Este miércoles por la mañana y en A la Barbarossa, la periodista Pía Shaw salió desde un móvil en la puerta del hospital Italiano, y explicó por qué la insistución no había dado a conocer un parte médico de la modelo. “Tengo la palabra oficial acá, la del Hospital. Mucho estábamos hablando de qué pasaba con el parte médico y el mensaje es: ‘Por el momento no va a haber un parte médico porque no contamos con la autorización de la familia para brindar información’”, señaló la periodista del ciclo.

En el mismo sentido, amplió la palabra del nosocomio: “‘Entendemos el pedido, pero nuestra misión es asegurar la privacidad de los pacientes y sus familias. Tenemos agendados todos los contactos y vamos a avisarles cualquier novedad en este sentido’”, cerró Shaw. Vale destacar que quien está a cargo de todo lo vinculado con la internación de Luna es su hermano Ezequiel, cuatro años menor, su gran confidente y sostén desde que se le detectó la enfermedad, al punto de ofrecerse como donante.

