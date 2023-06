Estefanía Berardi dio detalles de la salud de Silvina Luna: “Su cuerpo está débil”

Estefania Berardi habló de la salud de Silvina Luna (Video: Mañanisima)

“Lamentablemente, y lo chequeamos con sus médicos y con la gente del Hospital Italiano, Silvina Luna está internada en terapia intensiva, está sedada y está con respirador. Está acompañada por su hermano y la gente que la quiere”, dijo Ángel de Brito al aire en LAM la noche del martes, sorprendiendo respecto de la salud de la actriz cuya salud se fue deteriorando desde que se sometió a una intervención estética en 2011 a cargo del médico Aníbal Lotocki.

Durante la mañana de este miércoles Estefania Berardi relató en Mañanísima todo lo que sabe sobre la salud de la modelo: “Tengo muchas amigas en común con Silvina Luna y me enteré de la noticia ayer mientras estaba cenando, y como todos no lo podía creer. La verdad es que ella está internada desde el 14 de junio. Lo que me decían sus amigos es que pensaban que yo sabía”.

Respecto de la relación entre ambas, aclaró: “La última vez que la vi fue cuando me invitó a merendar, porque también somos vecinas, y este verano había generado un vínculo muy fuerte con ella. Tuve charlas bastante profundas, nos juntábamos a tomar mate y ella me contaba de sus ganas de vivir, de salir adelante, de su libro”, relató la panelista.

Preocupación por la salud de Silvina Luna: fue internada en terapia intensiva (Video: LAM)

“Sus amigas me cuentan que el problema de la bacteria se inicia un domingo en el río cuando ellas habían salido a andar en el barco de unos amigos y se da un golpe tonto en una rodilla, pero como su cuerpo ya venía débil, ese pequeño golpe tonto le despertó esa bacteria”, explicó sobre cómo se originó el foco de esta nueva internación. ”No tiene nada que ver con la diálisis, es algo nuevo que se le sumó. Lo que me cuentan es que hace poco se había quebrado los dedos del pie poniéndose una ojota, ella ya venía con el cuerpo débil”, agregó al respecto.

Según explicó, el último viaje que Silvina hizo a Uruguay con amigas tardó en concretarse porque debían organizar los tiempos: “Como ella se hacía diálisis los lunes, miércoles y viernes, si querían ir un fin de semana a algún lado, tenían que buscar que un lunes pudiera hacerse la diálisis en ese destino, así que las amigas programaron para hacerlo en Uruguay, para disfrutar de las playas”, reveló.

Berardi contó que, según sus amigas, “la bacteria había empezado a afectarla aún más porque la notaron que dormía mucho, ya veían que el cuerpo estaba muy débil. Lo que me explican que no es una cosa puntual, sino una acumulación de lo que su cuerpo ya venía luchando. El parte es reservado”, aseguró. Y completó respecto a la imposibilidad de ser trasplantada: “La bacteria le está afectando el cuerpo y por ese motivo no la pueden trasplantar. La habían pasado a terapia porque notaron que había empezado a desvariar y para estabilizarla la habían trasladado a terapia. Se le realizó una tomografía en el cerebro y salió bien, sin embargo, como la bacteria afectó el cuerpo en general está intubada”, cerró.

Los problemas de salud de la exparticipante de Gran Hermano comenzaron debido a una intervención estética que se realizó en 2011 a cargo del médico Aníbal Lotocki, quien por ese entonces le inyectó biopolímeros en sus glúteos como parte del tratamiento que terminó produciéndole hipercalcemia y una insuficiencia renal en su organismo. Por ese hecho, el profesional fue condenado por el Tribunal Oral y Correccional N°28 de la Ciudad de Buenos Aires a cuatro años de prisión -y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina- por el delito de lesiones graves en una causa que le iniciaron de manera conjunta Silvina, Stefy Xipolitakis, Gabriela Trenchi y Pamela Sosa.

