Dalila habló de su salud luego de las imágenes que causaron preocupación: “Me operaron de urgencia”

Dalila

A partir de una sucesión de casos, las cuestiones referidas a la salud física y mental vinculadas a los artistas populares se volvió tema de debate en los últimos meses. Desde Karina La Princesita contando abiertamente sus problemas depresivos hasta Alejandro Sanz que manifestó sentirse triste y cansado, sin ganas de seguir; de la reciente confesión de Tini Stoessel, que admitió haber sentido ataques de pánico, hasta los respectivos retiros de los escenarios de Ulises Bueno y La Joaqui. El éxito, la fama, las obligaciones, las exigencias, los excesos son algunos de los ingredientes que pasan facturas en el cuerpo y encienden las alarmas tanto en los artistas como en los fans.

En las últimas horas, circularon algunas versiones vinculadas al cuadro de salud de Dalila, a quien no se habría visto de la mejor manera durante unos shows privados. Una de las referentes de la movida tropical, que ya había tenido llamado la atención tiempo atrás con algunos episodios, en esta oportunidad fue noticia por los hechos ocurridos durante el fin de semana en la provincia de Tucumán.

En El Run Run del espectáculo (Crónica) mostraron algunas imágenes de la cantante durante una presentación en la provincia norteña. “En un show privado no cumplió las expectativas. Doble escándalo, primero acude a un casamiento y después se tenía que presentar en otro lugar. Y debido a su estado no pudo cumplir con todos los músicos en el escenario, esperándola, Dalila nunca llegó. Era imposible que pudiera presentarse”, aseguró Lío Pecoraro, uno de los conductores del ciclo.

Las imágenes de Dalila en un show privado que causaron preocupación (El run run del espectáculo. Crónica)

“Me da mucha desesperación, los novios estaban tan sorprendidos que no sabían que hacer”, agregó su compañero Fernando Piaggio. ¿Qué le pasará a Dalila para llegar a presentarse de esa manera”; se preguntó el periodista. Ante este panorama, Pablo Verxelitaki, uno de los protagonistas del casamiento, dio su versión de la situación: “No estaba borracha, solo tomó una copa. Dalila es una extraordinaria mujer. Tomamos una champaña juntos. Vino como amiga. Estaba cantando una balada con mucha pasión, siempre actúa así”.

Así transcurrieron algunas horas entre diferentes versiones hasta que la propia cantante se manifestó en sus redes sociales y terminó con las especulaciones. “Hola a todos, me operaron de urgencia, y tengo crisis de estrés”, manifestó la popular cantante, conocida como La diosa del verbo amar.

“Anoche mi familia me llamaba preguntando si estaba bien para la cirugía de hoy a las 6 de la mañana”, continuó la rosarina, con una imagen que la mostraba desde la habitación del hospital, a la espera de la intervención quirúrgica. “A los que hablan porque tienen boca, ocúpense de sus vidas. Y gracias a los que entienden que somos humanos”, cerró.

La publicación de Dalila en sus redes sociales (dalilaoficial.ok)

La publicación rápidamente se pobló de reacciones positivas y de buenos deseos, desde sus fanáticos hasta otras figuras representativas de la movida tropical. “Pronta recuperación y a romperla como siempre. Todo lo demás es parte de este juego”, escribieron desde la cuenta oficial del grupo Tambo Tambo.

Marcela Baños, histórica conductora de Pasión de Sábado, también le deseó buenos augurios. “Que te mejores. Te mando un beso grande”, escribió con emojis de corazón. “Espero que estés bien. Recuperate, sos una gran persona y una excelente artista. Hablan porque el aire es gratis, vamoos”, apuntó el cantante Daniel Cardozo.

Hace poco más de un año, Dalila había sido noticia por la viralización del video de una de sus presentaciones en Moreno. En dichas imágenes se veía a la artista comportándose de manera inusual, con dificultades para cantar y mantenerse parada. Al verla inestable, unos custodios la rodearon para que no se cayera del escenario.

En las redes sociales, sus fanáticos expresaron una gran angustia por la salud de la cantante, y se especuló con que podría tener problemas de alcoholismo. Un mes después, la cantante dio su palabra en el living de LAM (América) y fue tajante en sus definiciones. “Esa noche me llevaron un par de champagnes al camarín, la verdad es que me encanta tomar champagne. Pero el tema del alcohol no es un problema para mí, no tengo una adicción al alcohol. La única adicción que tengo es mi pastilla cuando me voy a dormir”, expresó.

