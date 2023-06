La nueva vida de Sofía Aldrey en Europa, a poco más de cuatro meses de su escandalosa separación de Fede Bal

El cambio de vida de Sofia Aldrey tras separarse de Federico Bal (Instagram)

Sofía Aldrey y Fede Bal se separaron durante el verano pasado en medio de un escándalo conocido como el Lavarropasgate. El actor, que se encontraba protagonizando Kinky Boots en Villa Carlos Paz, se distanció de su novia tras casi tres años juntos, luego de que ella descubriera varias infidelidades de su parte.

La joven marplatense optó por mantener un perfil bajo y cuando iba a algún evento esquivaba las cámaras para no dar notas. Al darse cuenta que no iba a poder estar tranquila, decidió tomar una drástica decisión: armó las valijas y se fue a Europa para comenzar una nueva etapa en su vida, lejos de los escándalos, del hijo de Carmen Barbieri y de la presión de los medios.

De esta manera, la nieta del empresario millonario Florencio Aldrey eligió la ciudad de Madrid, España, como su nuevo hogar. Allí trabaja como maquilladora, estilista y brinda servicios exclusivos para novias. Incluso da diversos cursos, como talleres de automaquillaje.

Sofía Aldrey en Formentera

En su tiempo libre, aprovecha para recorrer diversos lugares turísticos de Europa. En sus redes sociales, compartió fotos de algunas escapadas que hizo a Ibiza y Formentera. En las imágenes se muestra muy feliz, disfrutando de la playa y el mar, rodeada de muchos amigos.

Sofía Aldrey en Ibiza

Con el paso del tiempo, Aldrey está buscando un nuevo camino en su vida, luego del mal momento que vivió por la traición de Bal. A mediados de mayo, había publicado en Instagram un mensaje fuerte dedicado a su expareja justo cuando estaba dando una entrevista en el ciclo Noche al dente (América).

El texto que Sofía es de la psicóloga Patricia Faur, titulado Los otros. “Ya conociste el dolor. Ya te hundiste en la angustia. Ya sabés lo que es estar al borde del abismo y sentir que la soledad te quema la cara”, comienza diciendo el escrito y continúa: “Ya te pegaron la cachetada del abandono, ya sufriste bastante desamor y la crueldad del rechazo. Ya está. Un día te das cuenta de que hay otra clase de gente”.

“Existen personas que te tienden la mano, que tienen menos, que son más sensibles, que se comprometen, que quieren hacer algo por el otro, y que ven la parte más iluminada de la vida ya que ellos conocieron la oscuridad, pero lo entendieron todo”, sostiene la psicóloga citada por Aldrey.

Por su parte, el texto que es un tanto extenso argumenta: “Ellos entendieron que la única manera de atravesar los vientos y los infiernos es con otros. Entendieron que la solidaridad no era sólo una palabra, que era arrimar un té al que está enfermo, escuchar al que sufre, abrazar al diferente, cuidar al que está solo. Encontraron el sentido. Y el sentido es el amor. Amor del bueno”.

“Y salís de la cueva y vas a buscarlos. Están por todas partes, sólo hay que saber mirar. Y dejar de ilusionarte con los vistosos narcisistas que sólo van a enamorarse de sí mismos y nunca van a poder acompañarte. Abandonar la tarea agotadora de que los manipuladores se rediman, de que los insensibles tengan alma, de que los estafadores morales se arrepientan”.

En tanto el mensaje que Sofía compartió en su Instagram cierra de una manera contundente y letal: “Pegá la vuelta. Buscá por otro lado. No son superhéroes, no son famosos, no están en los diarios, pero están por ahí. Si los mirás a los ojos te vas a dar cuenta: les brillan, tienen nobleza y si mirás con más detenimiento, seguro, seguro, les ves el alma”, concluye sobre la posibilidad de encontrar a alguien bueno que la quiera y no basándose en la experiencia que ella dice que vivió con el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal.

