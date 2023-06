Fito Páez no para: después de la serie y el nuevo disco, el artista anunció su nuevo desafío

Fito Páez (Foto AP/Victor R. Caivano, archivo)

Con la edición de su biopic El amor después del amor, la exitosa gira por los treinta años del disco homónimo, más su reedición con nuevas versiones, Fito Páez vive un momento de plenitud profesional. Luego de llenar dos estadios de Vélez, el rosarino se encuentra de gira permanente, recorriendo diferentes ciudades de todo el mundo y agotando localidades allí donde se lo proponga.

También en las últimas horas lanzó su nuevo trabajo, “EADDA9223″, en el que ha vuelto a grabar las canciones de su emblemático álbum, esta vez junto a artistas como Elvis Costello, Chico Buarque, Andrés Calamaro, Lali Espósito, Nicki Nicole y Estrella Morente. Así, El amor después del amor, el disco más vendido del rock argentino, a tres décadas de su publicación encuentra una nueva relectura.

Mientras todo esto sucede, el rosarino realizó un nuevo anuncio que involucra a una de sus grandes pasiones más allá de la música y que sus fanáticos recibieron con el entusiasmo que provoca un artista sumamente inquieto. Fue a través de su cuenta de Instagram donde tiene más de un millón de usuarios que lo acompañan donde anunció lo que se viene.

Fito Páez anunció en sus redes sociales que encarará dos películas como director (Instagram)

“Después de mucho tiempo están comenzando a cobrar vida estas dos películas futuras. ¡Feliz de estos nuevos brotes viejos! ¡Nuevas aventuras por delante! ¡Con todo!”, escribió en el posteo que dejó colgado en su feed en donde también etiquetó al diseñador Max Rompo. La publicación superó los 18 mil me gusta y recogió cientos de comentarios en clave festiva.

En las imágenes que compartió Fito se puede ver cuáles serán estos proyectos que encabezará a través de sus guiones. Una se llamará La pasión según las mujeres, que lleva como subtítulo una película de Fito Páez, y la otra llevará el nombre Novela. Cabe destacar que, hasta el momento, se desconocen los protagonistas y las fechas de rodaje, pero es un indicio de en qué ocupará su cabeza Páez en lo que resta del año y a medida que baje la intensidad de su gira.

El compositor mostró la portada del guión titulado Novela (Instagram)

Esta no sería la primera vez que ?áez se suma a un proyecto como director. Ya lo había hecho en 1994 con La balada de Donna Helena, la cual tuvo como protagonistas a Cecilia Roth, Susú Pecoraro, Alejandro Urdapilleta, Darío Grandinetti y Lito Cruz.

Además, en 2001 dirigió Vidas privadas, que también estuvo protagonizada por Roth junto con Héctor Alterio, Gael García Bernal, Carola Reyna y Dolores Fonzi y en 2007 fue el turno de ¿De quién es el portaligas?, con Romina Ricci, Julieta Cardinali, Leonora Balcarce.

En las últimas horas los fanáticos de Fito se preocuparon al trascender la noticia de que lo habían operado en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires. Y a raíz de las diferentes versiones, el rosarino decidió salir a hablar para llevar tranquilidad. “Hola gente, estamos con Margui felices viendo películas de Clint Eastwood”, afirmó citando a su hija y minimizó la importancia de la intervención. “Quiero llevar tranquilidad porque ayer me operé y era menos que sacarse una muela, una cosa que estaba programada hace meses”, agregó. “No se preocupen, sigue todo igual, queda España, queda un año loco todavía”. “Gracias por preocuparse pero no pasó nada. A veces unos chicos de los medios dicen cositas y llevan preocupación a donde no deberían”, cerró mientras se escuchaban las risas de su hija.

